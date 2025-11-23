Perú

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

La actriz peruana se defendió de las críticas por su caminata con Shakira, en la que la señalaron querer robar el protagonismo a la colombiana

Mayra Goñi respondió públicamente después de la polémica originada por su participación en la dinámica “Camina con la Loba” durante el segundo concierto de Shakira en Lima el 16 de noviembre. La actriz y cantante peruana se defendió de las críticas surgidas en redes sociales, donde fue acusada de buscar protagonismo al retirarse los lentes oscuros y saludar a la cámara durante su caminata con la artista internacional.

El regreso de Shakira a la ciudad convocó a diversas influencers y figuras del medio local, invitadas a acompañar a la cantante durante su trayecto al escenario. Las seleccionadas debían portar ponchos metálicos y lentes negros, siguiendo una línea estética que daría uniformidad al grupo mientras el público fijaba la atención en la colombiana.

Mayra Goñi formó parte de la segunda fila detrás de la intérprete, en una experiencia que para varias participantes representó un momento especial.

El gesto de Goñi, quien se quitó los lentes y saludó a la cámara, despertó comentarios adversos entre los asistentes y usuarios en redes. Algunos consideraron que la artista buscaba llamar la atención en un acto diseñado para destacar exclusivamente la figura de Shakira.

Ante los cuestionamientos, Mayra Goñi optó por defenderse. “Esas que me critican ya quisieran caminar al lado de Shakira, cuando caminen a su costado, ahí que me mencionen... así que cualquier cosa hablamos”, declaró. En su respuesta, recordó también uno de sus personajes más icónicos de televisión: “Me sentí como Viviana Vílchez, díganme huachafa, lo que quieran, pero ha sido rico, me encantó”.
“Shakira me pidió estar a su lado”

Frente al impacto mediático, Mayra Goñi explicó en declaraciones posteriores que fue la propia Shakira quien la eligió para participar en la dinámica junto a otras invitadas. “Lo que viví no se va a repetir, fui yo misma, ha sido una linda experiencia compartir con Shakira, ella me vio, me saludó y me pidió estar a su lado... y yo estaba muy feliz”.

La actriz aclaró que no existieron restricciones para retirarse los lentes durante la caminata. “Nadie me dijo que no podía sacarme los lentes, yo soy ciega y en la noche no veo nada, tengo miopía y astigmatismo”, afirmó.

Explicó también que la decisión de quitárselos tuvo otra motivación personal: “Además, mi mamá estaba en el concierto y quería que me vea en las pantallas”.
Shakira en Lima: Desde Susy
Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Filarmónica tocando en el escenario

Frente a quienes sugirieron que pudo opacar a Shakira, la peruana sostuvo: “Shakira es única, es una estrella y nadie la opaca, eso dicen las envidiosas, pero no me afecta lo que digan porque caminé con la loba y la experiencia que viví ha sido espectacular”.

El episodio generó debate sobre las expectativas hacia figuras públicas locales que aparecen en eventos internacionales y la presión por adherirse a la imagen colectiva establecida por los organizadores.

El gesto de Mayra Goñi visibilizó el impacto de la espontaneidad personal en espacios masivos y cómo una decisión aparentemente menor gana repercusión en redes sociales. Las reacciones pusieron de manifiesto el equilibrio que enfrentan los invitados entre seguir los protocolos y reconocer los momentos personales en producciones de alto impacto mediático.

