Magaly Medina critica supuesta ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: “No da buena señal, separación es separación”

Magaly Medina cuestiona la cercana relación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "No da buena señal". Video: Magaly TV La Firme

Melissa Klug y Jesús Barco, quienes semanas atrás anunciaron públicamente el fin de su relación, fueron vistos juntos al salir de la fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón, celebrada la noche del jueves 20 de noviembre en Surco. La aparición conjunta de la empresaria y el futbolista, captada por las cámaras de Magaly TV, la firme, reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación, a pesar de que ambos han insistido en que su vínculo se limita a la coparentalidad.

La conductora Magaly Medina criticó abiertamente la situación en su programa, afirmando que “no da una buena señal” y cuestionando la autenticidad de la separación. Las imágenes difundidas muestran a Barco conduciendo el vehículo de Klug, con ella en el asiento del copiloto, en una actitud que, a juicio de Medina, resulta incompatible con una ruptura sentimental real.

La periodista sostuvo en su espacio televisivo que “separación es separación, no separación es cama adentro”, y subrayó que la convivencia y la asistencia conjunta a eventos familiares refuerzan la percepción de que la distancia entre ambos sería solo aparente.

Magaly Medina: critica la separación de Melissa Klug con Jesús Barco

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina analizó el comportamiento de Klug y Barco tras la fiesta de Samahara Lobatón, enfatizando que la supuesta separación no se refleja en los hechos. “Ellos pueden decir: ‘Es que somos padres de una criatura y hay eventos a los que debemos ir juntos’. Ese es el pretexto de todas aquellas parejas que finalmente no pueden romper un vínculo. No quieren cortar esa dependencia emocional”, sentenció la conductora.

Medina insistió en que una separación genuina implica establecer límites claros y evitar compartir los mismos espacios sociales, especialmente después de los escándalos de infidelidad que rodearon la ruptura. “Cuando uno dice estoy separada, es porque estás separada, no es porque sigues viviendo bajo el mismo techo, no es porque sigues frecuentando los mismos lugares, no es porque juegan a parecer como la pareja feliz en los compromisos”, afirmó.

Jesús Barco no quiso responder a las cámaras de Magaly si Melissa Klug lo perdonó y si han retomado la relación. Video: Magaly TV La Firme

Para la periodista, la actitud de la expareja “no da una buena señal, finalmente, y tampoco a él, ¿no? Porque yo creo que él debería tener claro que separación es separación, no separación es cama adentro”. La conductora también ironizó sobre la frecuencia con la que Klug y Barco coinciden en celebraciones familiares, sugiriendo que la dinámica podría repetirse en otras fechas importantes. “Si siguen así, la dinámica continuará en otras celebraciones como Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre y mil excusas”, comentó Medina.

La versión de los protagonistas y su entorno cercano

Mientras la prensa de espectáculos y Magaly Medina insinúan una posible reconciliación, el entorno de Melissa Klug sostiene una versión distinta. ‘Canchita’ Centeno, mejor amiga de la empresaria, negó de forma tajante que Klug y Barco hayan retomado su relación sentimental. En declaraciones recogidas por Magaly TV La Firme, Centeno explicó que la presencia conjunta de ambos en la fiesta responde únicamente a su rol como padres de una niña pequeña. “Son padres de una hermosa niña y la niña es lo mejor que les ha pasado en su vida. Ambos están trabajando por esa niña”, afirmó la locutora radial.

Centeno recalcó que la convivencia en eventos familiares es una consecuencia natural de la coparentalidad y no debe interpretarse como una señal de reconciliación. “Eso es algo que la gente tiene que aceptar, o la gente tiene de qué opinar, como todos ustedes van a opinar. Es su trabajo y lo tienen que hacer, lo que pase en la vida de Melissa es lo mejor que puede pasar”, agregó.

La separación entre Klug y Barco se oficializó en octubre de 2025, tras un escándalo mediático originado por un ampay difundido por el programa de Medina. Ambos han declarado que mantienen contacto por el bienestar de su hija y han decidido priorizar la estabilidad familiar, evitando exponer detalles privados de su situación. La relación, iniciada en 2020 y marcada por un compromiso en 2021 y el nacimiento de su hija en 2023, ha sido objeto de atención mediática constante, con rumores de crisis y distanciamiento a lo largo de 2024.

'Canchita' habló ante las cámaras de Magaly TV La Firme y confirmó que Melissa Klug no ha regresado con Jesús Barco. Video: Magaly TV La Firme

En este contexto, la mejor amiga de Klug reiteró que la expareja no ha retomado su vínculo amoroso y que la situación es compleja, pero centrada en el bienestar de la menor.