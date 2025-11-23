Perú

Intervienen a interno que escondía bolsa de droga en la boca durante operativo en el penal de San Martín

Los agentes del pabellón 2 detectaron la conducta nerviosa de un interno, quien terminó expulsando un envoltorio con 14 ketes. El caso fue reportado al Ministerio Público y la PNP

En el penal de Juanjuí
En el penal de Juanjuí (San Martín), un operativo de control del Inpe detectó a un interno con actitud sospechosa durante una inspección sorpresa.

En Juanjuí, San Martín, un operativo de control dentro del penal terminó con una intervención que volvió a poner atención sobre las medidas impulsadas por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para limitar cualquier actividad ilícita desde los establecimientos de reclusión. El ambiente rutinario del pabellón 2 cambió en cuestión de minutos cuando el personal de seguridad detectó una conducta extraña en uno de los internos. La tensión creció de forma silenciosa mientras los agentes verificaban cada rincón durante una inspección sorpresa que buscaba asegurar la zona.

La política institucional impulsada por el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, apunta a reforzar los controles dentro de todos los recintos penitenciarios. Bajo esa línea, los agentes ingresaron al ambiente 1 del pabellón mencionado para aplicar procedimientos habituales. Fue en ese momento cuando observaron al interno Mas Anthony Calvo Pinedo mostrar nerviosismo y resistencia frente a la orden de revisión. La negativa inicial alertó de inmediato a los encargados del operativo.

Tras la presión del personal especializado, el recluso terminó expulsando un envoltorio plástico desde la boca. En su interior se encontraban 14 ketes con estupefacientes. El hallazgo marcó el punto central de la intervención, pues permitió confirmar la presencia de sustancias prohibidas que pretendían ocultarse dentro del penal.

La situación se comunicó de inmediato a las entidades correspondientes. “El hecho se reportó al Ministerio Público y a la Policía Nacional para el levantamiento de actas y la prueba de campo”, precisaron las autoridades del establecimiento penitenciario, quienes detallaron que cada paso siguió los protocolos establecidos para estos casos.

Coordinación institucional y control interno

El Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron las acciones respectivas tras recibir la notificación. La sustancia incautada pasó a evaluación para su identificación formal, y se procedió con la documentación de la intervención, tal como exigen las normas vigentes.

El Inpe reafirmó la línea de trabajo que impulsa su presidencia. “El compromiso con la seguridad penitenciaria se mantiene en todos los recintos bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo la institución al confirmar la medida. También explicó que el objetivo principal apunta a restringir el ingreso de productos prohibidos y garantizar el control interno en cada ambiente del penal.

Las intervenciones sorpresivas forman parte de un esquema de vigilancia que se replica en distintas regiones. En Juanjuí, la acción dejó en claro la respuesta inmediata y la coordinación entre los equipos responsables de mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario.

Recordatorio de las normas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró que el ingreso de celulares, accesorios y drogas a los establecimientos está terminantemente prohibido. La institución subrayó que quienes intentan vulnerar las normas exponen su libertad con penas severas, además de afectar la seguridad interna de los penales.

“El INPE recuerda que estos actos no solo vulneran la ley, sino que generan un riesgo para la seguridad del establecimiento. La sanción puede alcanzar hasta 20 años de privación de libertad”, indicó la entidad en un comunicado.

