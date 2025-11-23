Perú

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este lunes, 24 de noviembre es:

Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana con tendencia a chubascos y ráfagas de viento.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El clima de la ciudad de las palmeras

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El clima en Tarapoto, Perú, ubicado en la selva alta amazónica, es tropical húmedo (Köppen Af), con temperaturas cálidas y lluvias durante todo el año, pero con variaciones marcadas según las estaciones de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Temporada de lluvias (octubre a mayo): durante estos meses las tormentas suelen ser cortas pero fuertes, acompañadas de truenos y relámpagos principalmente por la tarde y las noches.

Cabe mencionar que en esta temporada los caminos a atractivos turísticos como la catarata de Ahuashiyacu pueden volverse resbaladizos o inundarse, ya que el promedio mensual de lluvia alcanza los 150-250 mm, con picos que pueden superar los 300 mm en marzo y abril.

Temporada seca (junio a septiembre): durante la temporada seca las lluvias son menos frecuentes y de menor intensidad, con un promedio mensual de 50-100 mm y aunque pueden ocurrir lloviznas y caída de chubascos, los días soleados predominan, lo que facilita el acceso a atractivos turísticos.

En estos meses son más comunes los cielos despejados con mayor cantidad de horas de sol, ideales para visitar la Laguna Azul, cataratas como Ahuashiyacu, o realizar caminatas en la Cordillera Escalera.

Además, los ríos tienen menor caudal, lo que facilita actividades como canotaje o pesca artesanal, pero las cascadas pueden ser menos impresionantes.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Intervienen a interno que escondía bolsa de droga en la boca durante operativo en el penal de San Martín

Los agentes del pabellón 2 detectaron la conducta nerviosa de un interno, quien terminó expulsando un envoltorio con 14 ketes. El caso fue reportado al Ministerio Público y la PNP

Intervienen a interno que escondía

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

La estrella británica ya está en la capital peruana para su primer concierto, sorprendiendo a sus seguidores con saludos en español y una entrada digna de superestrella antes de su show en el Estadio San Marcos

Dua Lipa aterriza en Lima

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

La penalista atribuye su suspensión a una represalia por denunciar a cerca de 29 parlamentarios y arremete contra sus colegas por no defender la autonomía institucional

Delia Espinoza denuncia ser una

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”

Álvaro Barco, director deportivo de la institución,ha confirmado que los próximos días serán cruciales para definir si el adiestrador uruguayo continuará en la dirección técnica del equipo principal

Universitario de Deportes encara una

Tiradores peruanos conquistan el segundo oro para Perú en la prueba por equipos de los Juegos Bolivarianos 2025

José Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo se colgaron la presea dorada en el Polígono de Tiro en la base aérea Las Palmas tras imponerse sobre las delegaciones de Colombia y Venezuela

Tiradores peruanos conquistan el segundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia ser una

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

José Jerí cuestiona crisis en la Fiscalía y eventual retorno de Delia Espinoza: “Me preocupa perder el nivel de colaboración que hoy tenemos”

José Jerí asegura que no cree en Martín Vizcarra y pide que “la justicia haga su trabajo” en caso de corrupción contra expresidente

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo de personal en el INPE: “Queremos cambiar la naturaleza misma de la institución penitenciaria”

José Jerí sobre modelos XXX que seguía en redes sociales: “Evidentemente, me gustan (las mujeres), está demostrado”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa aterriza en Lima

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

DEPORTES

Universitario de Deportes encara una

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”

Tiradores peruanos conquistan el segundo oro para Perú en la prueba por equipos de los Juegos Bolivarianos 2025

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025: las elegidas por Antonio Rizola para disputar el torneo

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2