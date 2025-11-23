Perú

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este lunes, 24 de noviembre es:

Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 24ºC mientras que la mínima de 13ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

¿Cómo suele ser el clima en Ayacucho?

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

Plaza Mayor de Ayacucho: el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho. Es un punto de encuentro vibrante, especialmente durante festividades como la Semana Santa. Su entorno refleja el legado colonial, con balcones de madera y arcos de piedra. Es ideal para disfrutar de la vida local y observar eventos culturales.

Catedral de Ayacucho: ubicada en la Plaza Mayor, esta iglesia del siglo XVII es un ícono del barroco andino, con altares dorados y una fachada imponente. Es un centro espiritual y artístico, con interiores que albergan obras de arte religioso y un papel clave en la Semana Santa.

Iglesias coloniales: Ayacucho cuenta con más de 30 iglesias, como la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco de Asís, La Merced y la Compañía de Jesús, cada una con detalles barrocos y churriguerescos únicos. Representan el rico patrimonio religioso y artístico de la ciudad, con altares tallados y retablos que narran la historia colonial.

Museo de la Memoria: Dedicado a preservar la memoria del conflicto armado interno (1980-2000), este museo ofrece una mirada conmovedora a la historia reciente de Ayacucho. Es un espacio educativo que honra a las víctimas y fomenta la reflexión sobre la paz y la resiliencia.

Complejo Arqueológico de Wari: A 22 km de la ciudad, este sitio fue la capital de la cultura Wari (600-1100 d.C.), con restos de templos, calles y sistemas hidráulicos. Es una ventana al pasado preincaico, mostrando la sofisticación de esta civilización andina.

Mirador de Acuchimay: un mirador natural a pocos kilómetros de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes. Es Ideal para caminatas, fotografía y disfrutar de la belleza de la región andina.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el primer set. Las ‘pumas’ buscan volver a la senda triunfal frente al recién ascendido del torneo. Sigue aquí todas las incidencias de este atractivo duelo

Universitario vs Kazoku No Perú

Atún en aceite o en agua: cuál es más saludable

No todos los atunes en conserva son iguales: existe una diferencia importante entre el atún en aceite y el atún en agua, tanto en su valor nutricional como en su perfil calórico

Atún en aceite o en

Colapso total de cobertura dejó vulnerable a Huaca Los Frisos y activa intervención técnica para resguardar su arquitectura

Aunque la arquitectura prehispánica no sufrió daños, el Ministerio de Cultura ejecuta una intervención de emergencia para estabilizar el espacio excavado y garantizar su conservación

Colapso total de cobertura dejó

Impactantes imágenes: tráiler embiste a conductor en plena Panamericana Norte y muere al instante

El accidente ocurrió a la altura del peaje de Huacho y dejó la vía parcialmente restringida. Las primeras pericias evalúan si el trágico choque estuvo vinculado a exceso de velocidad, fallas mecánicas o falta de señalización

Impactantes imágenes: tráiler embiste a

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ buscarán cerrar la competencia con un triunfo ante el ‘Gavilán del Norte’ y mantenerse en la pelea por el segundo lugar del acumulado. Sigue aquí todas las incidencias de este vibrante duelo

Alianza Lima vs UTC EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Once congresistas docentes impulsan aumento

Once congresistas docentes impulsan aumento de pensiones que los beneficiará directamente: la medida podría costar S/5.670 millones al año

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

ENTRETENIMIENTO

We The Lion sorprende con

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

DEPORTES

Universitario vs Kazoku No Perú

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 5 de la primera fase