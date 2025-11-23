3 de cada 4 peruanos considera que el país se está dividido, según Datum

3 de cada 4 peruanos considera que el país se está dividido, según encuesta de Datum. (Foto: Infobae/Renato Silva)

A pocos meses para el inicio de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en la que los peruanos elegirán a sus representantes en el nuevo Congreso bicameral, un estudio de opinión elaborado por Datum revela que 76 % de los ciudadanos consideran que el Perú se encuentra totalmente dividido o bastante dividido en sus ideas.

El análisis, difundido por el diario El Comercio muestra que aproximadamente 3 de cada 4 ciudadanos resalta una percepción propia de la división existente entre los peruanos. Apenas un 19.5 % de los ciudadanos considera que el Perú está “un poco dividido”, mientras que el 3 % no cree que exista división en el país. Un mínimo 1.5 % de ciudadanos considerados en el estudio no tuvo opinión.

Relación con personas con ideas diferentes

En el caso de los vínculos de los peruanos con personas que no comparten las mismas ideas, los peruanos se muestran más abiertos a tener vecinos con ideas diferentes, pues el 79.2 % aceptaría este escenario totalmente o en parte.

51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Sin embargo, también se muestran más reacios a aceptar que su hija o hijo se case con alguien con ideas diferentes: el porcentaje de aceptación total o en parte se reduce a 76.1 %.

Con respecto a los sentimientos que se generan en los ciudadanos con respecto a las personas que piensan diferente, el estudio de Datum revela que el 37.2 % de los peruanos son indiferentes a esta diferencia. En segundo lugar, se encuentran los sentimientos de “respeto, admiración” con 18.3 %, seguido de “ira, cólera, odio” con 13.1 %, luego “desprecio” con 5.1 %. El top 5 cierra con los sentimientos de “miedo, temor” con un 4.7 %.

Percepción de centralismo en el Perú

Por otro lado, el estudio de opinión elaborado por Datum indica que el 58.4 % de los peruanos considera que tiene una percepción alta o muy alta de centralismo en el país, por lo que casi dos terceras partes del Perú considera que las políticas del Gobierno benefician o están más alineadas con los intereses de la ciudad capital que con los beneficios para el resto del país.

Mayoría de peruanos considera que la mayoría de políticas corresponden a intereses principalmente de la Ciudad Capital. (Andina)

Por otro lado, 41.6 % de los ciudadanos cree que el centralismo en el Perú es bajo o muy bajo.

En el apartado sobre valores y principios comunes entre los peruanos, el análisis hecho por Datum sostiene que el 39.3 % de los peruanos comparten valores y principios comunes, mientras que el 27.5 % cree que esta idea se reduce a que la mitad de los peruanos comparte valores y principios.

En particular, el 23 % de los ciudadanos peruanos consideran que los ciudadanos comparten la mayor parte o todos los valores y principios en común.