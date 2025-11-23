Perú

3 de cada 4 peruanos considera que el país se está dividido, según Datum

El estudio de opinión indica que poco más de la mitad de la población afirma que el Perú se encuentra dividido en sus ideas

Guardar
3 de cada 4 peruanos
3 de cada 4 peruanos considera que el país se está dividido, según encuesta de Datum. (Foto: Infobae/Renato Silva)

A pocos meses para el inicio de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en la que los peruanos elegirán a sus representantes en el nuevo Congreso bicameral, un estudio de opinión elaborado por Datum revela que 76 % de los ciudadanos consideran que el Perú se encuentra totalmente dividido o bastante dividido en sus ideas.

El análisis, difundido por el diario El Comercio muestra que aproximadamente 3 de cada 4 ciudadanos resalta una percepción propia de la división existente entre los peruanos. Apenas un 19.5 % de los ciudadanos considera que el Perú está “un poco dividido”, mientras que el 3 % no cree que exista división en el país. Un mínimo 1.5 % de ciudadanos considerados en el estudio no tuvo opinión.

Relación con personas con ideas diferentes

En el caso de los vínculos de los peruanos con personas que no comparten las mismas ideas, los peruanos se muestran más abiertos a tener vecinos con ideas diferentes, pues el 79.2 % aceptaría este escenario totalmente o en parte.

51 % de peruanos siguen
51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Sin embargo, también se muestran más reacios a aceptar que su hija o hijo se case con alguien con ideas diferentes: el porcentaje de aceptación total o en parte se reduce a 76.1 %.

Con respecto a los sentimientos que se generan en los ciudadanos con respecto a las personas que piensan diferente, el estudio de Datum revela que el 37.2 % de los peruanos son indiferentes a esta diferencia. En segundo lugar, se encuentran los sentimientos de “respeto, admiración” con 18.3 %, seguido de “ira, cólera, odio” con 13.1 %, luego “desprecio” con 5.1 %. El top 5 cierra con los sentimientos de “miedo, temor” con un 4.7 %.

Percepción de centralismo en el Perú

Por otro lado, el estudio de opinión elaborado por Datum indica que el 58.4 % de los peruanos considera que tiene una percepción alta o muy alta de centralismo en el país, por lo que casi dos terceras partes del Perú considera que las políticas del Gobierno benefician o están más alineadas con los intereses de la ciudad capital que con los beneficios para el resto del país.

Mayoría de peruanos considera que
Mayoría de peruanos considera que la mayoría de políticas corresponden a intereses principalmente de la Ciudad Capital. (Andina)

Por otro lado, 41.6 % de los ciudadanos cree que el centralismo en el Perú es bajo o muy bajo.

En el apartado sobre valores y principios comunes entre los peruanos, el análisis hecho por Datum sostiene que el 39.3 % de los peruanos comparten valores y principios comunes, mientras que el 27.5 % cree que esta idea se reduce a que la mitad de los peruanos comparte valores y principios.

En particular, el 23 % de los ciudadanos peruanos consideran que los ciudadanos comparten la mayor parte o todos los valores y principios en común.

Temas Relacionados

EncuestaDatumperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ vuelven a la acción en el Coliseo Miguel Grau con la chance de retomar el rumbo triunfal frente al recién ascendido del torneo. Sigue aquí todas las incidencias de este atractivo duelo

Universitario vs Kazoku No Perú

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

Ulises Martín Ambrocio conquistó la medalla de plata en la maratón de Lima. Sheyla Eulogio y Zarita Suárez subieron al podio femenino para Perú con las preseas de plata y bronce

Fondistas peruanos abren el medallero

Metales pesados amenazan el agua en Áncash: Inaigem alerta riesgo para el servicio de agua potable

El retroceso glaciar ya afecta la calidad del agua en varias cuencas de Áncash y podría comprometer el abastecimiento en ciudades como Huaraz, según nuevos estudios del Inaigem

Metales pesados amenazan el agua

Temblor en Perú: segundo sismo en menos de 24 horas sacude Lima

Un movimiento de magnitud 4.2 remeció este mediodía la zona de Matucana, apenas un día después del temblor registrado frente a Chilca

Temblor en Perú: segundo sismo

¿Es posible hablar de infraestructura moderna en el Perú?: 5 claves para entender el futuro de la construcción, pilar económico del país

El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que el déficit de infraestructura en Perú supera los US$110.000 millones para el periodo 2019–2038. Pero no todo está perdido

¿Es posible hablar de infraestructura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Dina

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Renato

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

DEPORTES

Universitario vs Kazoku No Perú

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026: detalles del duelo ante el último semifinalista de la Copa Davis

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025