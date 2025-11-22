Vecina de La Victoria resulta herida tras violento ataque de perros: dueña entregó tarjeta de vacunación falsa

Vecina de La Victoria queda con heridas tras ataque de perros y acusa a dueña de presentar documento veterinario falso. (Crédito: YT/@Latina Noticias)

Una mujer de 63 años sufrió un ataque por parte de dos perros mientras se dirigía a su trabajo en el jirón La Mar, en La Victoria. Según informó Latina, la víctima, identificada como Hilda Ayhuasi, resultó con heridas en la columna y el brazo, así como moretones en varias partes del cuerpo.

Según se observa en las imágenes de cámaras de seguridad, Hilda caminaba a las 6:40 a.m. cuando los animales se le fueron encima de manera repentina. La señora relató el impacto físico y emocional que le produjo el incidente: “Tengo todo mi cuerpo deshecho de golpes, mordeduras. Señorita, mi cabeza está hinchada, no puedo dormir... Desesperación, es eso”.

Tras el ataque, la víctima presentó una denuncia formal contra la dueña de los perros, identificada como Yolanda Vargas. Hilda destacó que busca justicia y que la responsable asuma los gastos que generó el incidente con sus animales. “Lo que yo quiero de la señora... que se haga cargo de todos los medicamentos que estoy gastando, que se haga cargo de lo que yo estoy faltando de trabajar”.

Mujer de 63 años es atacada por perros en La Victoria. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Captura video/Latina Noticias)

Denuncia y antecedentes de los perros

La hija de la víctima explicó que los perros involucrados ya tienen antecedentes de agresiones, y que esta no es la primera denuncia presentada contra la dueña: “Bastante de la gente comenta que ella tiene denuncia, pero no proceden porque ahí quedan”. Además, precisó que el proceso judicial ha avanzado y que la policía está registrando la denuncia correspondiente.

El caso se complica por la entrega de documentación falsa sobre la vacunación de los animales. Según la hija de Hilda, la tarjeta de vacunas proporcionada por Yolanda Vargas no era válida: “Me ha dado una tarjeta de vacuna, que es falsa... He hecho mis denuncias”. Esto genera incertidumbre respecto a la necesidad de aplicar medidas preventivas adicionales, como la vacunación antirrábica de la víctima.

La atención médica fue inmediata. Hilda fue trasladada primero a emergencias del Hospital Dos de Mayo, donde recibió atención y una vacuna antitetánica. La hija detalló que los médicos le indicaron que podría requerir una vacuna antirrábica dependiendo de la evolución de los perros: “El médico me dijo que tengo que esperar once días si mi mamá, si el perro se muere, mi mamá necesita ponerse una vacuna antirrábica”.

Ataque de perros en La Victoria deja a mujer lesionada y dueña de los animales habría entregado documentos de vacunación falsos. (Crédito: YT/@Latina)

Impacto y responsabilidad

El ataque ha afectado la rutina laboral y la salud de Hilda. La víctima ha dejado de trabajar por más de 12 días debido a las lesiones sufridas, y ha tenido que adaptar su vida diaria a las limitaciones físicas ocasionadas por el incidente. “Señorita, estoy nerviosa, estoy mal... Siempre escucho bullas de perros, estoy llamando a mi nieto o a mi hija para calmarme”, relató para el citado medio.

Latina destacó que este tipo de incidentes subraya la responsabilidad legal y ética de los dueños de mascotas: asegurar la protección de terceros y responder por cualquier daño causado por sus animales. La periodista enfatizó que, aunque ya existe una denuncia formal, se debe presionar a la familia responsable para que cubra los gastos médicos y compense la pérdida de trabajo de la víctima.

Víctima acusa a dueña de perros por lesiones y documento falso. (Foto: Captura video: Latina Noticias)

El caso continúa en seguimiento por las autoridades, y se espera que la dueña de los perros responda por las consecuencias del ataque. Mientras tanto, Hilda y su familia permanecen atentas a la evolución de su recuperación y al avance del proceso judicial.