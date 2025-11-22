Perú

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Tras recibir el respaldo de ‘la gringa’, la expareja de Christian Cueva agradeció el gesto y aseguró que no tiene problema en grabar un tema juntas

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”. Video: Un día en el Mall / Willax TV

El reciente debut musical de Pamela López con el tema ’La Clandestina’, interpretado junto a su pareja Paul Michael, ha generado diversas reacciones en la escena del entretenimiento peruano. Entre las voces que se han pronunciado destaca la de Leslie Shaw, quien felicitó públicamente a López por su incursión en la música y dejó abierta la posibilidad de una colaboración musical entre ambas.

Este intercambio de apoyo ha captado la atención de seguidores y medios, alimentando la expectativa sobre un posible dúo que podría marcar un nuevo capítulo en la música peruana.

Apoyo de Leslie Shaw a Pamela López y posibilidad de colaboración

Durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’, Shaw expresó su entusiasmo por la nueva faceta de López, resaltando la valentía de la influencer al explorar el mundo musical tras su separación de Christian Cueva.

“Me encanta que esté disfrutando de su vida. Creo que ella ha estado como reprimida, es lo que siento. Lo poco que le he tratado siento que es una chica que está explorando, facturando, tiene hijos. Aquí en Perú tienes que ser ‘multitasking’ para salir adelante”, afirmó la cantante.

Consultada sobre la posibilidad de unir voces con López, Shaw manifestó su disposición: “Si la canción está buena, claro que sí”, declaró, dejando en claro que la puerta a una colaboración permanece abierta.

El respaldo de Shaw a López no se limitó a palabras de aliento. En sus intervenciones, la intérprete de “La Faldita” animó a la debutante a seguir lanzando más canciones y a apostar por temas inéditos. “Solo le pido que no haga covers porque es aburrido. Si la canción está buena y es un hit, claro que sí”, enfatizó Shaw, subrayando su interés en proyectos originales y exitosos.

La cantante también recordó que ambas ya compartieron experiencia profesional en el videoclip de “Dile que no”, junto a Marisol, lo que refuerza la posibilidad de una futura colaboración.

El tema La Clandestina, que ha superado las 79 000 reproducciones en plataformas digitales y se ha viralizado en redes sociales, ha sido interpretado por algunos como una indirecta a Christian Cueva, expareja de López. Sin embargo, la atención mediática se ha centrado en el respaldo de Shaw y en la expectativa de un posible dúo, que podría sumar un nuevo hito a la música urbana peruana.

Respuesta de Pamela López a Leslie Shaw

La reacción de Pamela López no se hizo esperar. Invitada al set de “Todo se filtra”, la influencer y cantante debutante agradeció el apoyo de Shaw y se mostró abierta a trabajar juntas. “Yo tampoco tendría problema en grabar una canción junto a Leslie Shaw... conmigo por lo menos siempre fue educada e hicimos match”, afirmó López. La artista recordó que ambas coincidieron previamente en un videoclip, lo que le dejó una buena impresión de Shaw más allá de cualquier controversia mediática.

López también abordó su relación con Marisol, la ‘Faraona de la cumbia’, con quien compartió escenario en el pasado. Tras algunas diferencias, ambas lograron reconciliarse gracias a un diálogo honesto y un abrazo que consideró genuino. “Las cosas que pasaron con ella se hablaron en su momento. Ella también fue bastante honesta, o por lo menos eso sentí. Y nos dimos ese abrazo y ahí quedó la situación”, explicó López, quien no descartó volver a colaborar con Marisol si se presenta la oportunidad.

El historial profesional de Shaw y López incluye una colaboración previa en el videoclip de “Dile que no”, donde también participó Marisol. Esta experiencia, estuvo marcada por desencuentros y posteriores reconciliaciones. Shaw y Marisol protagonizaron una disputa relacionada con la autoría de temas musicales, mientras que López llegó a acusar a Marisol de mantener una relación clandestina con Christian Cueva, lo que generó tensiones adicionales.

A pesar de estos antecedentes, tanto Shaw como López han manifestado su disposición a dejar atrás los conflictos y priorizar el trabajo artístico. López, en particular, destacó la valentía de Marisol al reconocer errores y ofrecer disculpas, lo que permitió restablecer una relación cordial y profesional.

