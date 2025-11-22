Incendio en vivienda del Rímac deja a un adulto mayor de 93 años y su hija sin hogar y sin su mascota

Incendio en el Rímac deja a familia sin hogar, con todas sus pertenencias destruidas y uno de sus gatos fallecido. Fuente: Exitosa

Un incendio de gran magnitud consumió la tarde de este viernes una vivienda ubicada en la cuadra dos del jirón Madera, en el distrito del Rímac, dejando a una familia damnificada y sin pertenencias. La emergencia ocurrió cerca de la Casa Hogar Canevaro, lo que obligó a los bomberos a intervenir con rapidez para impedir que las llamas afectaran a los residentes del albergue.

Según los bomberos voluntarios, nueve unidades acudieron para controlar el incendio, clasificado como código 2. La familia residente logró salir a tiempo, ilesa, aunque la propietaria indicó que la mayoría de sus objetos y animales domésticos resultaron afectados.

La vecina damnificada relató: “He perdido ropa, mis animales y todo sucedió de forma inesperada. Mi papá, quien tiene noventa y tres años, fue quien me alertó que el fuego avanzaba en la cómoda de mi dormitorio”. Añadió que su padre pudo causar el incidente al manipular papeles, aunque la causa concreta continúa bajo investigación.

El fuego se inició en el primer piso y avanzó rápidamente al segundo. La dueña sostuvo que intentó contener las llamas y rescatar a sus animales: “Bajé la llave general y lo primero fue sacar a mi papá. Después intenté apagar el fuego; mojé una frazada para rescatar a los gatos”.

La propietaria vivía con su padre, un adulto mayor de 93 años, y cuidaba de doce gatos. Lamentablemente, uno de los gatos perdió la vida en el incendio y varios permanecen desaparecidos. Los bomberos consiguieron rescatar a un gatito, entregándolo a la dueña, pero continúan la búsqueda del resto.

“Faltan los otros. Mantengo a uno aislado porque pensaba esterilizarlo; quiero hacerlo para evitar que se reproduzcan”, explicó la mujer, con evidente pesar. Entre las pérdidas se encuentran muebles, ropa, artefactos y dinero en efectivo, lo que deja a la familia sin recursos inmediatos.

Los vecinos retiraron balones de gas de sus viviendas para evitar posibles explosiones y prevenir que el fuego se extendiera. El trabajo coordinado entre bomberos y personal de serenazgo fue determinante para controlar la situación y evitar mayores consecuencias en el área.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comunicó que, tras varios minutos, lograron controlar el incendio sin que se reportaran heridos. No obstante, las pérdidas materiales y emocionales de la familia afectada son totales, por lo que solicitan apoyo de autoridades y de la comunidad.

El incendio generó preocupación en la Casa Hogar Canevaro, situada a pocos metros del inmueble afectado. La directora del albergue informó que, como medida de precaución, procedieron a evacuar temporalmente a cerca de ochenta adultos mayores con mayor grado de dependencia, quienes fueron llevados a áreas seguras dentro de la institución.

“La movilización de los bomberos fue oportuna; sin embargo, evacuamos a cerca de ochenta adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad. Aquellos con dependencia absoluta fueron retirados de los pabellones nueve y diez y trasladados a nuestro comedor principal”, señaló la directora.

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana confirmó mediante un comunicado oficial que las instalaciones de la Casa Hogar Canevaro no sufrieron daños y que la atención a los residentes sigue en condiciones normales. El equipo médico, personal de enfermería y área de psicología permanece disponible para atender cualquier requerimiento de los adultos mayores evacuados.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país. Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.