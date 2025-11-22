Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Como todos los días, el precio de hoy de las gasolinas en la capital de Perú

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina y diésel por galón en la capital del país? Consulta en seguida los precios más altos y más bajos de este sábado 22 de noviembre, de acuerdo con la información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los costos de las gasolinas.

Es importante mencionar que los precios dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

El gasohol regular en Lima registró un costo máximo de 16,9 soles el galón, mientras que su precio mínimo llegó a los 12,39 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,9 soles el galón en su costo más caro y llegó a los 12,89 soles el galón en su valor más barato en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la capital un valor máximo de 19,5 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Cerca de 900 vehículos son

Dónde ver Atlético Mineiro

Yape habilita nueva funcionalidad para

Expropiarían terrenos en Lima y

Depósito del retiro AFP en
