Venta al extranjero de productos peruanos tradicionales crecieron en 26,8%: impulso se debe a mayor precio del oro y cobre

El sector extractivo obtuvo un impulso gracias al aumento en las cotizaciones del oro y del cobre, cuyos precios en el mercado global avanzaron 42,6% y 17,2%, en ese orden. Foto: Coppermetal

Las exportaciones de bienes tradicionales del país avanzaron 26,8% frente a septiembre del año previo y sumaron USD 6.304 millones, un resultado asociado sobre todo al impulso del sector minero, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor precisó que el rubro minero se vio favorecido por el encarecimiento del oro y del cobre, cuyos valores internacionales crecieron 42,6% y 17,2%, respectivamente. A ello se añadió un mayor volumen de envíos de cobre —en especial de concentrados— que aumentó 10,3%.

Desempeño del sector pesquero

El segmento pesquero también mostró un notable desempeño, con un alza de 54,2% explicada por la mayor demanda de harina de pescado. En tanto, las exportaciones agrícolas tradicionales repuntaron 55,3% interanual, impulsadas principalmente por el mejor precio del café en los mercados externos.

En el acumulado del año, el valor total de los despachos tradicionales se elevó 17,5% respecto al mismo periodo del 2024, hasta alcanzar USD 47.877 millones, sostenido sobre todo por el incremento de los precios, que subieron 18,6%.

Los valores del cobre atraviesan un momento particular: en este periodo, su precio se sitúa cerca de USD 4,96 por cada libra. Foto: OkDiario

¿Cuánto está el oro?

El precio actual del oro, más específicamente de una onza troy, ronda los USD 4.063,81. Esta cifra refleja una leve caída reciente, impulsada en parte por un fortalecimiento del dólar y lo que los analistas consideran una menor probabilidad de que la Federal Reserve recorte las tasas de interés en diciembre.

Esta cotización tan alta —superando los USD 4.000 por onza— también subraya que el oro se ha disparado este año, motivado por la incertidumbre económica, la inflación persistente y la demanda de los bancos centrales. En consecuencia, aunque el precio ceda ligeramente en el corto plazo, se mantiene en niveles históricamente elevados y sigue siendo considerado un refugio para inversores ante escenarios de riesgo.

Precio del cobre

Los precios del cobre muestran una situación interesante: actualmente, la cotización ronda los USD 4,96 por libra. En términos de tonelada métrica, los mercados registran un nivel aproximado de USD 10.700 por tonelada.

Por detrás de estos valores hay dinámicas de oferta y demanda bastante complejas. De un lado, existe presión al alza por el consumo extra que viene de la transición energética, vehículos eléctricos e infraestructuras verdes, lo que favorece la demanda de cobre. De otro lado, los obstáculos en la producción —por ejemplo, interrupciones mineras— y las expectativas de que los excedentes actuales puedan reducirse están motivando que el mercado se mantenga atento ante posibles alzas.

La harina de pescado impulsó las ventas al extranjero del sector pesca. Foto: Perú Info

¿A qué se le considera como bien tradicional?

En el contexto peruano, cuando se habla de un “bien tradicional” generalmente se está refiriendo a productos de exportación que han sido históricamente fundamentales para la economía del país, y no tanto a “bienes culturales tradicionales”. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los bienes tradicionales abarcan sectores como minería (metales), agricultura (cultivos emblemáticos), hidrocarburos y también harina de pescado.

Estos productos tradicionales se caracterizan por tener un valor agregado relativamente bajo en comparación con los bienes no tradicionales, lo que significa que muchas veces se exportan casi en su forma primaria, sin muchos procesos de transformación sofisticada. Además, su importancia radica en que representan una gran parte del volumen histórico de las exportaciones peruanas y siguen siendo clave para la balanza comercial: por ejemplo, según un reporte reciente del BCRP, en junio de 2025 las exportaciones de estos bienes sumaron USD 5.136 millones, impulsadas por el alza en los precios de metales como el cobre y el oro, así como del café tradicional.