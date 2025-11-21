Tragedia en Ventanilla: padres de niño de 4 años fallecido en accidente revelan irregularidades en el caso

Los padres del menor de 4 años fallecido en el terrible accidente revelaron irregularidades en el caso | Latina TV

Un momento de profundo dolor vive la familia Ramírez Loconi tras la muerte de su hijo Thiago, de apenas cuatro años, víctima de un accidente registrado en cámaras de seguridad el miércoles 19 de noviembre. El impacto no solo cobró la vida del menor, sino que dejó a otras catorce personas heridas, entre peatones y pasajeros, muy cerca del paradero Reniec, en la avenida 225, zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

El padre del menor, José Ramírez, relató a Latina Noticias que ese día se encontraba en su trabajo cuando recibió la llamada de su esposa, Jessica, quien le informó sobre el accidente. “Cuando llegué, mi esposa estaba herida, botando sangre, y mi hijo ya había sido trasladado al hospital por la policía, pero lamentablemente ya había fallecido”, contó entre lágrimas. “Quiero que se haga justicia. Mi hijo no va a volver, pero esto no puede quedar impune. Hay videos que evidencian el impacto. Esto solo lo puede cometer alguien ebrio”, añadió.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, una combi que circulaba a alta velocidad colisionó violentamente contra una minivan y un grupo de ocho peatones en el paradero Reniec. Entre ellos, Jessica y su hijo regresaban del mercado cuando fueron impactados. La madre sufrió lesiones visibles, incluyendo un corte en el brazo y un golpe en la cabeza, mientras su hijo quedó debajo de la minivan que fue embestida.

Los padres del menor de 4 años fallecido en el terrible accidente revelaron irregularidades en el caso | Foto captura: Latina Noticias

El conductor de la combi, identificado como Berly Silva Díaz, de 43 años, fue auxiliado por otros chóferes tras el accidente, pero no fue llevado de inmediato a un centro médico. Silva Díaz se presentó al día siguiente en la comisaría, lo que genera dudas sobre si en las horas posteriores su nivel de alcohol en sangre pudo haberse reducido. La familia denuncia que existen testimonios que aseguran que el conductor habría estado ingiriendo alcohol antes del accidente.

José Ramírez también cuestionó la actuación de las autoridades y de quienes auxiliaron al responsable: “Ese día desapareció más de 12 horas, y cuando se presenta, ya no parece estar tomado. Eso debe investigarse, así como el carro y el conductor que lo rescataron, porque podrían ser cómplices de lo sucedido”.

Actualmente, Berly Silva Díaz se encuentra detenido en la comisaría de Pachacútec, a la espera de que se determinen las responsabilidades legales por la tragedia. Otro conductor, de la minivan impactada, también fue detenido de forma preventiva, aunque no tiene responsabilidad en el accidente, pues fue víctima de la colisión.

La familia Ramírez Loconi pide que se haga justicia y que se agilicen las investigaciones para esclarecer si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol y por qué demoró tanto en presentarse ante las autoridades. Mientras tanto, la comunidad sigue conmocionada por la violencia del accidente que arrebató la vida de Thiago a tan corta edad.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?

Si somos víctimas o testigos de un accidente de tránsito

Es importante conocer nuestros derechos.

Si somos víctimas:

Debemos ser atendidos inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.

Los gastos de la atención serán cubiertos por el fondo de compensación del SOAT.

Realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

Si somos testigos:

Debemos colaborar con las autoridades aportando elementos de prueba para la investigación y conseguir sanciones para los responsables.

En caso haya heridos, llamar a los números de emergencia:

110 Policía de Carreteras.

116 Compañía de Bomberos.

106 Sistema Atención Médica Urgencia-SAMU.