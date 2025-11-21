Perú

Paciente acude a EsSalud por ecografía de rodilla y recibe informe de mamas: “Más respeto con los asegurados”

La confusión registrada en un policlínico de Chorrillos obligó al paciente a repetir el estudio, lo que provocó pérdida de tiempo y malestar. EsSalud ofreció disculpas

Asegurado denuncia que le entregaron una ecografía de mamas cuando había pedido una de rodilla | Video: Buenos Días Perú

En el policlínico Juan José Rodríguez Lazo de Chorrillos, un asegurado de EsSalud vivió un curioso y preocupante episodio tras realizarse una ecografía de rodilla. Al momento de recoger sus resultados, Juan Pablo Chumbipuma recibió un informe de ecografía de mamas, generando sorpresa e indignación.

“Me realicé mi ecografía de rodilla en el policlínico, teniendo los resultados el mismo día. Sin embargo, grande fue mi sorpresa al leer los resultados que decía ‘ecografía de mama bilateral’. Más respeto con los asegurados”, relató el afectado.

El paciente evidenció el error a través de sus redes sociales. Según el informe, la conclusión indicaba que las mamas estaban “ecográficamente conservadas”. Debido a la confusión, Chumbipuma tuvo que someterse a una segunda ecografía, sacrificando tiempo de trabajo y recibiendo un servicio que consideró inadecuado.

“Hago saber mi malestar, ya que tuve que acudir nuevamente a dicho policlínico, recibir una explicación del error y pasar nuevamente la ecografía por segunda vez, sacrificando mi horario laboral”, añadió el paciente.

Asegurado denuncia que le entregaron una ecografía de mamas cuando había pedido una de rodilla | Foto composición: Infobae Perú

En diálogo con otros medios, el asegurado mencionó que el personal del policlínico le confesó que tienen escasez de personal y que quizá por eso ocurrió el error. “No quiero que esto le ocurra a otro asegurado. Uno confía en el sistema, pero errores así generan desconfianza y pérdida de tiempo”, manifestó.

Pronunciamiento de EsSalud

Ante la situación, EsSalud ofreció disculpas al asegurado y aclaró que se trató de un hecho aislado. Según la institución, estos casos son producto de un acto médico fortuito y no ameritan sanción al policlínico. La auditoría de casos será remitida a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para su seguimiento.

Finalmente, EsSalud aseguró que el informe correcto de la ecografía de rodilla ya se encuentra registrado adecuadamente en la historia clínica del paciente, corrigiendo así el error inicial.

De igual manera, el médico Rosales Pereda explicó cómo surgió el error. Según indicó, este diagnóstico fue resultado de un fallo en el registro por parte del médico encargado, quien utilizó una plantilla de mamografía, lo que ocasionó la equivocación. Al notar el error, se comunicó con el paciente, le ofreció disculpas y realizó nuevamente la ecografía, dejando finalmente registrado el diagnóstico correcto.

Citan por “error” a un fallecido en EsSalud

Hace una semana, EsSalud generó controversia tras un grave error administrativo en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Un paciente fallecido, Abner Rivera Rodríguez, fue citado a una consulta médica cuatro meses después de su muerte, hecho que provocó indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre la eficiencia y humanización del sistema público de salud.

El caso fue denunciado por Estefanía Rivera, hija del asegurado, quien compartió la imagen del documento oficial en el que se citaba a su padre para atención el 29 de diciembre de 2025, “como si aún estuviera con vida”. Abner había fallecido en julio por fibrosis pulmonar mientras esperaba una cita en el área de Neumología.

EsSalud Lambayeque emitió un comunicado señalando que se trató de un error involuntario del sistema de Admisión, que generó un registro automático no actualizado del paciente fallecido. La institución ofreció disculpas a la familia, aseguró que el incidente no refleja su política institucional y se comprometió a reforzar los mecanismos de control y verificación de datos para evitar que se repitan hechos similares.

