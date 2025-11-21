Perú

Capturan a integrantes de banda criminal que amenzaban a comerciantes de mercado de Carabayllo

Los integrantes del grupo delictivo no solo asaltaban, también exigían pagos extorsivos a quienes descargaban mercadería; comerciantes denunciaron ausencia de apoyo y un clima de miedo generalizado

Tres sujetos fueron detenidos por la PNP acusados de cobrar cupos a comerciantes de mercado en Carabayllo | Latina TV

Los comerciantes del mercado ubicado en el distrito de Carabayllo soportaron durante meses el acecho de una banda armada, acusada de extorsionar y agredir de forma sistemática a quienes trabajaban en la zona. El caso salió a la luz tras el asalto contra un proveedor de abarrotes, quien recibió dos disparos mientras le arrebataban más de 5.000 soles.

De acuerdo con la investigación policial, José Merino (26), Moisés García (30) y Cristian Malpartida (31) se presentaban con armas de fuego de alto poder e intimidaban a la comunidad comercial.

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Carlos Montúfar, confirmó ante las cámaras de Latina el uso de una pistola Glock, además de otras armas consideradas operativas. En el operativo de captura, las autoridades varios celulares supuestamente empleados para coordinar sus delitos. Los tres detenidos cuentan con antecedentes penales.

Juan Carlos Montúfar brindó explicaciones
Juan Carlos Montúfar brindó explicaciones a los medios acerca de la captura de los delincuentes - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante la intervención, Merino evitó reconocer la posesión de armas, limitándose a brindar simples declaraciones: “No sé, me han traído, no más”. Sus respuestas ambiguas se sumaron a la declaración de Malpartida, quien negó conocer detalles sobre los hechos o la propiedad del arma intervenida. Su testimonio completa el ambiente de intimidación percibido por los trabajadores del mercado.

La escena, grabada por cámaras de seguridad del propio centro de abastos, muestra el momento en el que la víctima fue atacada a plena luz del día. Según testigos, el proveedor guardaba el dinero en un canguro. El agresor le disparó en la pierna y huyó del lugar a toda prisa. Un mototaxi conocido como “Torito” lo esperaba del otro lado de la pista para facilitar su escape.

Los comerciantes señalaron que este episodio no constituye un hecho aislado. Varios manifestaron que, además de perpetrar asaltos, los delincuentes exigían pagos periódicos a quienes participan en las descargas de mercadería, generando un ambiente de total vulnerabilidad.

El caso se hizo público
El caso se hizo público tras el violento asalto a un proveedor, quien recibió dos disparos y fue despojado de más de 5.000 soles; la víctima se recupera tras ser intervenida en un hospital - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“A veces no podemos decir nada porque de venganza me pueden hacer algo”, admitió una de las vendedoras, mientras otra reclamó la ausencia de autoridad: “Aquí nadie nos apoya, ayer hubo una balacera y no tenemos a nadie que nos ampare”.

Las cámaras de seguridad también registraron a estos sujetos realizando robos en la zona de Torreblanca. Tras cometer sus ilícitos, los criminales escapaban abordo de un auto rojo, movimiento que aumentó la percepción de inseguridad en la zona.

La Policía encontró armas de
La Policía encontró armas de fuego en posesión de los delincuentes - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El general Montúfar informó que el proveedor atacado fue atendido en un hospital y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación tras someterse a una operación para extraer un proyectil alojado en su pierna izquierda.

La captura de los tres acusados marca un avance en la lucha contra la extorsión y la violencia en los mercados de la capital. El Ministerio Público procesará a los integrantes de la organización denominada Los Malditos Año Nuevo.

Las autoridades han recabado evidencias que incluyen videos, testimonios y los objetos incautados, material con el cual se solicitará que los implicados permanezcan bajo detención preventiva. Entre otros hechos violentos en la capital, la policía investiga el homicidio de un taxista que fue atacado por falsos pasajeros para robarle su vehículo.

