Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito. Amor y Fuego

Rodrigo González no dudó en llamar “miserable” a Magaly Medina por responsabilizar públicamente a Onelia Molina por el accidente que sufrió su perrito. La chica reality atraviesa un momento complicado tras el incidente con su mascota, y los comentarios de la conductora de TV, según González, fueron inoportunos y carentes de empatía.

Todo inició cuando Magaly Medina se refirió al accidente que involucró al perrito de Onelia, insinuando que hubo negligencia de su parte. Las palabras de la periodista no pasaron desapercibidas para Rodrigo González, quien decidió responderle en vivo durante su programa, dejando en claro su desacuerdo total con la postura que había tomado su examiga y colega.

Durante la última emisión de Amor y Fuego, el conductor dedicó varios minutos a comentar el tema y defender a Onelia Molina, señalando que responsabilizarla en un momento emocional tan delicado era injusto y desconsiderado.

“Me parece muy miserable en un momento en que una persona está pasando por algo difícil, responsabilizarla o culparla por algo. No es momento de que yo te culpe...”, comentó visiblemente indignado.

El conductor continuó explicando que los accidentes con mascotas —al igual que con niños— pueden ocurrir incluso cuando existe cuidado constante y responsabilidad. González insistió en que los animales, por más que uno los conozca, pueden tener reacciones inesperadas.

“A veces creemos conocer a nuestros animales, creemos conocer a nuestros seres queridos, creemos conocer a nuestros amigos, creemos conocer a nuestros parientes y resulta que no son lo que parecían o no reaccionan como esperábamos. Un animal, por mucho que tú lo conozcas, puede sorprenderte. Nunca hace esto… hasta que un día lo hace”, reflexionó.

Rodrigo González defiende a Onelia Molina.

Se puso en lugar de Onelia Molina

Para ilustrar su punto, el conductor contó una experiencia personal con su gato, momento que aprovechó para humanizar el mensaje y mostrar que cualquiera puede pasar por situaciones similares sin que ello implique negligencia. Recordó que, en más de una ocasión, sin querer lo dejó fuera de su cuarto mientras hablaba por teléfono y solo se enteraba cuando escuchaba los maullidos.

“Y eso se hubiese podido convertir en algo grave… ¿Me van a decir que soy descuidado? ¿Que soy lo peor? Así como te pasa con tus hijos, así pasa con tus mascotas. Los accidentes pasan”, enfatizó.

Onelia Molina cuenta que su mascota falleció atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

La conversación entre González y Gigi Mitre se centró en la idea de que un simple segundo de descuido puede hacer la diferencia entre un susto y una tragedia. Ambas voces coincidieron en que la intención jamás es dañar a un animal o a un niño, pero los eventos inesperados suceden incluso a las personas más responsables.

“Al que más cuida, al que más ama, también se le puede pasar un segundo… Y ese segundo puede hacer la diferencia entre un mal rato y un momento irreversible”, expresó González.

En ese sentido, el conductor criticó directamente la postura de Magaly Medina, señalando que sus comentarios no solo generaban más dolor para Onelia, sino que también alimentaban ataques y juicios innecesarios por parte del público.

Onelia Molina cuenta que su mascota falleció atropellada: “El carro pasó y nunca paró”

“No podemos cargar contra personas que han cometido un error involuntario, cuya consecuencia ya es el dolor y la lección que te va a dejar eso por siempre. Y eso es suficiente, ¿no?”, dijo finalmente, remarcando que la chica reality ya está afrontando la situación con tristeza y responsabilidad, por lo que increparla públicamente carecía de sentido.

Si bien Rodrigo González y Magaly Medina han sido amigos cercanos en el pasado, sus diferencias públicas han ido creciendo con el tiempo. Este nuevo intercambio, marcado por una crítica frontal y un calificativo tan directo como “miserable”, evidencia que la distancia entre ambos comunicadores es cada vez mayor.

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”