Sorpresivo hallazgo en penal Ancón 2: encuentran celulares y otros objetos enterrados en el jardín

El personal penitenciario ejecutó una revisión minuciosa en distintos puntos del penal, donde recuperó dispositivos, medicamentos y posibles drogas que los reclusos mantenían ocultos bajo tierra cerca de los pabellones

Sorpresivo hallazgo en penal Ancón 2: celulares y otros objetos enterrados en el jardín

Un operativo reciente permitió a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrir celulares y otros objetos prohibidos que internos del penal de Ancón 2 habían enterrado en el área común situada entre los pabellones 13 y 14. La acción, realizada el lunes 18 de noviembre, se enmarcó en la Declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Según lo informado por Infobae, durante la revisión se intervinieron celdas, jardines y áreas comunes.

Operativo y hallazgos

De acuerdo con la información brindada por el INPE, en el procedimiento participaron 22 agentes de seguridad interna que ejecutaron una revisión exhaustiva en ambos pabellones del penal. La intervención incluyó una excavación específica en una de las áreas ajardinadas, donde se encontró una variedad de objetos que los internos habían ocultado bajo tierra.

Entre lo incautado, las autoridades reportaron dos celulares, un cargador, 24 resistencias eléctricas, 50 blíster de clonazepam de 2 miligramos, cable eléctrico artesanal, tres pequeñas bolsas con levadura y una balanza gramera digital. Además, el personal halló una sustancia cuya naturaleza exacta será determinada mediante análisis de laboratorio, dado que existe la sospecha de que podría tratarse de algún tipo de droga.

El establecimiento penitenciario informó inmediatamente sobre el hallazgo a la Comisaría de Ancón y al Ministerio Público. Según el comunicado difundido, las entidades correspondientes iniciaron las diligencias legales para investigar el origen y la finalidad de estos objetos prohibidos.

Refuerzo de la seguridad penitenciaria

La intervención fue encabezada por el director del penal, Milton Guevara Mendoza, junto al alcaide de servicio, Marcos Madrid Mattos. En el comunicado oficial, el INPE manifestó su intención de reforzar continuamente las medidas de seguridad para evitar actividades ilícitas dentro de las prisiones y proteger la integridad de los internos. “El INPE reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad interna, prevenir actividades ilícitas dentro de los penales y garantizar entornos seguros para la resocialización de la población penitenciaria”, sostiene el documento de la entidad.

Estas operaciones forman parte de un contexto más amplio de acciones orientadas a erradicar el tráfico de objetos ilegales en centros penitenciarios del país, especialmente tras declararse el estado de emergencia en la capital peruana y su zona portuaria.

Sorpresivo hallazgo en penal Ancón 2: celulares y otros objetos enterrados en el jardín - INPE

Otros precedentes en operativos penitenciarios

El reciente hallazgo en Ancón 2 se suma a otros casos similares registrados en distintos centros de reclusión peruanos durante noviembre. En el penal de Juliaca también se encontraron drogas como cocaína y marihuana dentro de envases de desodorantes y plumones, ocultos con la intención de burlar los controles de seguridad.

Estos casos ponen de manifiesto la diversidad de métodos utilizados por los internos para introducir y ocultar objetos prohibidos. Las autoridades han reiterado la importancia de la vigilancia constante y el refuerzo de las inspecciones para prevenir que estas prácticas persistan dentro de los recintos penitenciarios.

El INPE enfatizó que continuará implementando acciones de control, detección y erradicación de objetos ilegales, así como colaborando con la policía y el Ministerio Público para judicializar los casos detectados y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

