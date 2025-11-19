Perú

Llanta de trailer se desprende, atropella a un hombre y lo deja en UCI en Ayacucho

Un hombre dedicado a la agronomía lucha por sobrevivir tras un accidente en plena vía cuando fue impactado por neumáticos desprendidos de un tráiler, mientras su familia reclama atención médica urgente en la capital

El accidente ocurrido en la ciudad de Ayacucho dejó a Vladimir Jorge de la Cruz Ramírez, de 52 años, en estado crítico después de ser impactado por dos llantas que se soltaron de un camión que transportaba mineral. El hecho, registrado el 1 de noviembre, forzó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras su familia enfrenta dificultades para conseguir una cama especializada en la capital y acceder a una atención médica adecuada.

Un accidente devastador y lucha por atención médica

La víctima, ingeniero agrónomo y único sostén de una familia compuesta por tres hijos pequeños, resultó con múltiples lesiones tras ser atropellado por las llantas del pesado vehículo. De acuerdo con sus familiares, enfrenta fracturas en la cabeza, columna, cuello, mandíbula, costillas y perforaciones pulmonares, así como lesiones en los riñones y el corazón. Su estado es delicado y ha estado diecinueve días bajo cuidados intensivos en el Hospital Regional de Ayacucho.

Los familiares, liderados por su hermana Elba de la Cruz Ramírez, iniciaron gestiones ante el Ministerio de Salud (MINSA) para que el paciente sea trasladado a un hospital de la capital, donde existe mayor disponibilidad tecnológica y personal especializado. Hasta la fecha, continúan sin respuesta satisfactoria a sus pedidos de una cama UCI, según lo reportado por la familia, que fue informada sobre una posible espera de varias semanas o meses.

Gastos médicos y falta de apoyo empresarial

La situación financiera de la familia se ve agravada por la falta de apoyo de la empresa responsable del camión siniestrado. Según denuncia la hermana de la víctima, la unidad pertenece a Volvo Financial Service, compañía que no ha asumido responsabilidades ni ha cubierto ninguno de los gastos derivados del tratamiento. Hasta ahora, la familia ha tenido que desembolsar más de mil soles únicamente en medicamentos, algunos de los cuales no están disponibles en la región y deben ser trasladados desde Lima.

“Nosotros estamos cubriendo todo, con boletas, facturas y vouchers que lo demuestran. Nadie de la empresa aparece, no tenemos ningún tipo de apoyo”, sostuvo el hermano del paciente, que viajó a la capital para insistir en el traslado sanitario de Vladimir. La imposibilidad de costear el tratamiento y la ausencia de respuestas oficiales mantienen en incertidumbre a los familiares, quienes buscan evitar que el estado vegetativo de la víctima se convierta en una condición permanente.

Investigación policial y proceso legal en curso

El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional y la fiscal Mari Cruz Calle Vila. Existe molestia entre los familiares respecto a la inclusión de la víctima en la investigación, ya que confirman que Vladimir Jorge de la Cruz Ramírez solo fue atropellado por las llantas sueltas del camión y no tuvo responsabilidad directa en el accidente. El esposo y conductor del vehículo también están bajo investigación, según confirmaron fuentes cercanas al entorno policial.

Mientras tanto, la familia conserva la esperanza de que el traslado a Lima brinde una oportunidad de recuperación, aunque los pronósticos médicos advierten sobre secuelas que podrían afectar permanentemente su calidad de vida. Los tres hijos del ingeniero continúan asistiendo a la escuela en medio de este complejo escenario, sin el apoyo de su principal sustento económico.

