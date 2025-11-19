Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más vistas en Netflix Perú. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix Perú

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Furiosa: De la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga)

En un mundo postapocalíptico donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes se guían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En este contexto conoceremos la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa, quien cae en manos de una horda de motoristas y debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015).

3. Pequeños detalles

Joe 'Deke' Deacon, ayudante de sheriff del condado de Kern, es enviado a Los Angeles para lo que debería ser un caso rápido de recopilación de evidencias. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Encabezando la investigación se encuentra el sargento del departamento del sheriff de Los Angeles, Jim Baxter, quien, impresionado por el instinto policial de Deke, le ayuda de manera extraoficial. Pero mientras siguen la pista al asesino, Baxter desconoce que la investigación desentierra partes del pasado de Deke que sacan a la luz secretos más peligrosos que el propio caso.

4. La gran mentira (The Good Liar)

El estafador profesional Roy Courtnay no puede creer su suerte cuando conoce a la viuda adinerada Betty McLeish por internet. Sin embargo, a medida que Betty le abre las puertas de su vida y su hogar, Roy se sorprende al sentir que esta mujer le importa mucho más de lo que se podría imaginar.

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

7. Ruby: Aventuras de una kraken adolescente

Una tímida adolescente descubre que forma parte de la legendaria realeza de los míticos Kraken, los señores del mar y que su destino en las profundidades del océano es mucho mayor de lo que jamás había soñado.

8. Un golpe con estilo

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

9. Focus

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

10. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.