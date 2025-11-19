Perú

Fiscalía incorpora a nuevo adjunto provincial al Equipo Especial del caso Odebrecht

Además de la designación de un cargo temporal, se ordenó su incorporación inmediata al equipo encargado de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht

Guardar
Tomás Gálvez a un paso
Tomás Gálvez a un paso de volver al Ministerio Público.

La Fiscalía de la Nación, a cargo del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez Villegas, oficializó la incorporación del abogado Gabriel Alberto Tupiño Flores como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. La resolución también dispone su integración al Equipo Especial que investiga los delitos de corrupción relacionados con Odebrecht y otras empresas, una de las unidades más sensibles dentro del Ministerio Público.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 3545-2025-MP-FN, publicada en Normas Legales de El Peruano. Según el documento,se había solicitado cubrir una plaza vacante en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios e incorporarlo a las pesquisas de dedicación exclusiva.

El nombramiento se sustenta en la facultad del fiscal de la Nación de designar fiscales provisionales cuando existen vacancias o impedimentos, siempre bajo un carácter temporal. La resolución también recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han reiterado que la provisionalidad no debe extenderse de forma indefinida y está sujeta a condición resolutoria.

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Un nuevo nombramiento para un caso enigmático

El Equipo Especial Lava Jato, ahora bajo una estructura replanteada, mantiene a su cargo investigaciones vinculadas a presuntos sobornos, colusión y delitos conexos cometidos por Odebrecht y otras constructoras que operaron en el país durante más de una década. La incorporación de Tupiño Flores ocurre mientras varios procesos siguen activos y otros se encuentran en etapa de control judicial.

Según la resolución, el pedido para sumar al nuevo fiscal surgió directamente desde la coordinación del Equipo Especial, que remitió una terna de postulantes para cubrir la vacante. La designación se concretó tras la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y la emisión del informe correspondiente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Condenan a fiscal que se
Condenan a fiscal que se apropió de los pagos de detenidos por conducir en estado de ebriedad| Andina

En las próximas semanas, el nuevo adjunto deberá integrarse a los grupos que manejan expedientes complejos que involucran declaraciones de colaboradores eficaces, contratos de obras públicas, matrices de pagos ilícitos y convenios suscritos entre el Estado peruano y la constructora brasileña.

Cambios continuos en la Fiscalía bajo la gestión interina de Tomás Gálvez

La designación de Gabriel Tupiño Flores se da en medio de una etapa de reacomodos internos impulsados por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, quien desde su ingreso al cargo ha dispuesto múltiples movimientos en fiscalías especializadas, incluidos relevos y nuevas incorporaciones en áreas vinculadas a casos de alto perfil. En este contexto, el proceso Lava Jato y las investigaciones relacionadas a Odebrecht han sido uno de los ámbitos donde estos ajustes se han hecho más visibles.

Tomás Gálvez es el nuevo Fiscal de la Nación | Canal N

Además de estos cambios, Gálvez ha sostenido críticas públicas sobre la actuación previa del Equipo Especial. En una entrevista previa a su designación, declaró en Exitosa que algunos integrantes “encubrieron a Odebrecht” y que “no le incautaron entre 30.000 y 50.000 millones de soles, que podían hacerlo”, afirmando también que habrían actuado “como los mejores abogados de la constructora para que Odebrecht lleve el dinero del país hacia afuera”.

Temas Relacionados

OdebrechtMinisterio PúblicoLava JatoTomás Gálvezperu-politica

Más Noticias

Nuevo laboratorio con sistema robótico de EsSalud permitirá realizar hasta 40 mil atenciones mensuales

Un espacio modernizado en la red hospitalaria disponible en Lima optimiza la gestión de muestras clínicas con tecnología avanzada, acelerando los tiempos de respuesta y mejorando la seguridad en los análisis

Nuevo laboratorio con sistema robótico

Fernando Rospigliosi se burla de cartas notariales enviadas por Zaira Arias y Delia Espinoza: “¡Socorro!"

Lejos de acogerse a los pedidos de rectificación, el presidente del Congreso respondió a las cartas notariales a través de sus redes sociales con ironía

Fernando Rospigliosi se burla de

Infecciones respiratorias aumentan en el Perú este 2025: Estas son las regiones con más casos

Casi dos millones de atenciones por infecciones respiratorias se registraron en EsSalud en lo que va del 2025, y un avance preocupante de neumonía

Infecciones respiratorias aumentan en el

Hacinamiento, equipos inoperativos y salas colapsadas: el crítico panorama en el Hospital de Tarapoto tras intervención de la Contraloría

La inspección reveló deficiencias en áreas clave del nosocomio, desde diagnósticos paralizados hasta infraestructura deteriorada y proyectos sin funcionamiento, en medio de un operativo que alcanzó también colegios, penales y la morgue de la región

Hacinamiento, equipos inoperativos y salas

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

El medallista olímpico encabezará la delegación peruana en la justa multideportiva, acompañado por otros tres destacados atletas que también portarán la bandera durante la ceremonia inaugural en Lima y Ayacucho

Stefano Peschiera fue elegido abanderado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi se burla de

Fernando Rospigliosi se burla de cartas notariales enviadas por Zaira Arias y Delia Espinoza: “¡Socorro!"

APP de César Acuña se pronuncia tras allanamiento a su local por el caso Qali Warma

Comisión Permanente verá mañana inhabilitación de Pedro Castillo por el golpe de Estado

Jorge Montoya se arrepiente y dice que su voto a favor de ampliar del Reinfo fue por un error

Pedro Castillo a días de una posible condena de 34 años de prisión: “No se ha demostrado” la rebelión

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo es el Miss Universo

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

¿Quién es Macarena Argote, la joven actriz y modelo que interpreta a la hija de Claudia Llanos en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Magaly Medina se emociona con boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: “Una boda que nos hizo enamorarnos más de esta pareja”

Dorita Orbegoso se burla de la versión de Luigui Carbajal tras ampay en hotel: “Es una nueva locación”

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

DEPORTES

Stefano Peschiera fue elegido abanderado

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras Perú vs Chile: “El morbo genera más, ha hecho un año increíble y ha sido campeón”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Giancarlo Granda lapidó a futbolista de la selección peruana tras derrota ante Chile: “En su club son Cristiano Ronaldo. No ha dado nada”