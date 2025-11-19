Fiscalía incorpora a nuevo adjunto provincial al Equipo Especial del caso Odebrecht

Tomás Gálvez a un paso de volver al Ministerio Público.

La Fiscalía de la Nación, a cargo del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez Villegas, oficializó la incorporación del abogado Gabriel Alberto Tupiño Flores como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. La resolución también dispone su integración al Equipo Especial que investiga los delitos de corrupción relacionados con Odebrecht y otras empresas, una de las unidades más sensibles dentro del Ministerio Público.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 3545-2025-MP-FN, publicada en Normas Legales de El Peruano. Según el documento,se había solicitado cubrir una plaza vacante en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios e incorporarlo a las pesquisas de dedicación exclusiva.

El nombramiento se sustenta en la facultad del fiscal de la Nación de designar fiscales provisionales cuando existen vacancias o impedimentos, siempre bajo un carácter temporal. La resolución también recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han reiterado que la provisionalidad no debe extenderse de forma indefinida y está sujeta a condición resolutoria.

Fotografía de archivo de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira

Un nuevo nombramiento para un caso enigmático

El Equipo Especial Lava Jato, ahora bajo una estructura replanteada, mantiene a su cargo investigaciones vinculadas a presuntos sobornos, colusión y delitos conexos cometidos por Odebrecht y otras constructoras que operaron en el país durante más de una década. La incorporación de Tupiño Flores ocurre mientras varios procesos siguen activos y otros se encuentran en etapa de control judicial.

Según la resolución, el pedido para sumar al nuevo fiscal surgió directamente desde la coordinación del Equipo Especial, que remitió una terna de postulantes para cubrir la vacante. La designación se concretó tras la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y la emisión del informe correspondiente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Condenan a fiscal que se apropió de los pagos de detenidos por conducir en estado de ebriedad| Andina

En las próximas semanas, el nuevo adjunto deberá integrarse a los grupos que manejan expedientes complejos que involucran declaraciones de colaboradores eficaces, contratos de obras públicas, matrices de pagos ilícitos y convenios suscritos entre el Estado peruano y la constructora brasileña.

Cambios continuos en la Fiscalía bajo la gestión interina de Tomás Gálvez

La designación de Gabriel Tupiño Flores se da en medio de una etapa de reacomodos internos impulsados por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, quien desde su ingreso al cargo ha dispuesto múltiples movimientos en fiscalías especializadas, incluidos relevos y nuevas incorporaciones en áreas vinculadas a casos de alto perfil. En este contexto, el proceso Lava Jato y las investigaciones relacionadas a Odebrecht han sido uno de los ámbitos donde estos ajustes se han hecho más visibles.

Tomás Gálvez es el nuevo Fiscal de la Nación | Canal N

Además de estos cambios, Gálvez ha sostenido críticas públicas sobre la actuación previa del Equipo Especial. En una entrevista previa a su designación, declaró en Exitosa que algunos integrantes “encubrieron a Odebrecht” y que “no le incautaron entre 30.000 y 50.000 millones de soles, que podían hacerlo”, afirmando también que habrían actuado “como los mejores abogados de la constructora para que Odebrecht lleve el dinero del país hacia afuera”.