Magaly Medina explota contra su producción por fallas en vivo: “Se pueden ir a otros canales”

La conductora de espectáculos evidenció su molestia luego de que su equipo de trabajo fallara en vivo. Su enojo terminó en una clara advertencia

Magaly Medina explota contra su producción por fallas en vivo: "Se pueden ir a otros canales"

La noche del 17 de noviembre, Magaly Medina atravesó un episodio de tensión durante la transmisión en vivo de su programa de espectáculos. La conductora, reconocida por su estilo exigente, mostró una fuerte molestia en directo debido a fallas de su equipo de producción justo en uno de los segmentos centrales de la noche.

Durante la emisión, Medina preparaba al público para presentar una entrevista escrita de Christian Domínguez, quien había realizado declaraciones a un diario local acerca del cumpleaños de su hija. Al culminar su introducción, solicitó que el material apareciera en pantalla.

Sin embargo, un error técnico en el switcher provocó que, en vez del texto solicitado, se emitiera un video del cantante. Este desliz causó una inmediata reacción de incomodidad en la conductora.

Ante la confusión, Magaly Medina no dudó en hacer una pausa y expresar su disconformidad al aire. “No, no. ¿Qué pasó niños? A ver, lo del Trome”, reclamó tras percatarse de que el equipo no seguía sus indicaciones. A pesar de que rápidamente corrigieron y mostraron el material pedido, el reclamo de la presentadora se intensificó.

“La que está enferma acá soy yo, ¿Qué les pasa? Estén atentos. Lo que yo digo es eso, estén atentos chicos. Si no quieren trabajar de verdad hay otros programas donde pueden ir, de repente otros canales de televisión“, señaló Medina en vivo, subrayando su exigencia hacia el grupo de producción.

La conductora, habitualmente estricta con su equipo, remarcó la importancia de mantener la concentración, especialmente en transmisiones en vivo donde los tiempos y los contenidos son clave.

El llamado de atención no concluyó ahí. En el mismo segmento, Magaly Medina insistió en la necesidad de profesionalismo por parte del equipo. "De verdad no necesito a gente que esté descuidada al momento de hacer su responsabilidad. Uno tiene que concentrarse, somos un equipo y si en este equipo alguna de las piezas falla, yo creo que hay que cambiarlas“, añadió la periodista.

Este incidente no es el primero en el historial de exigencia que caracteriza a la conductora. En ocasiones anteriores, Medina ha manifestado su molestia frente a errores técnicos, fallas en el sonido o problemas con gráficas y materiales difundidos durante el programa.

Magaly Medina desmiente a Christian Domínguez por no llamar a su hija en su cumpleaños

En la última emisión de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina respondió de manera directa a las declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró públicamente que sí había saludado a su hija mayor por su cumpleaños. La madre de la adolescente, Melanie Martínez, sostuvo lo contrario, afirmando que el saludo telefónico nunca se produjo, lo que desencadenó una confrontación mediática.

Durante el programa, Medina presentó los mensajes que respaldarían la versión de Martínez y cuestionó la actitud del cantante. Según relató la conductora, “mandar flores y no llamarla no significa nada. Sigue sin llamar, esa es la verdad”, subrayando que el gesto material no suplía la falta de contacto personal.

Enfatizó que la preocupación por el saludo cobró relevancia cuando una compañera de Domínguez saludó en vivo a su pareja y el cantante aprovechó ese momento al aire para dirigir un mensaje a su hija, lo que para Medina resultó insuficiente: “Para él, un saludo a su hija es algo como que hace de casualidad, todo porque su compañera saludó al novio”, sentenció la conductora.

La periodista aprovechó la situación para reprochar la madurez del cantante en su papel como padre. “Un padre maduro que quiere hacer las paces con su hija agarra el teléfono, llama, escribe un WhatsApp, rompe el hielo. Pero él se porta como chibolo malcriado que hace una pataleta y un berrinche”, manifestó Medina ante cámaras.

En respuesta a quienes la acusan de buscar polémica, Magaly Medina fue enfática: “Yo no soy la dueña de la verdad, pero sí dueña de mis opiniones. Y opino sobre testimonios y opino sobre argumentos. No porque se me da la gana”. Cerró el segmento haciendo un llamado a la responsabilidad paternal, insistiendo en que el verdadero compromiso se demuestra con hechos y no solo con gestos superficiales.

