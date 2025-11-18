Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Para los residentes y turistas que visitan esta ciudad de Perú, conocer la probabilidad de lluvias o de elevadas temperaturas contribuye a evitar accidentes, prevenir afectaciones a la salud y minimizar trastornos en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio en Tarapoto utilizan la información meteorológica para programar recursos y definir jornadas laborales.

En este contexto, el pronóstico del clima en Tarapoto para este miércoles, 19 de noviembre es:

Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

En el sector agrícola, contar con datos meteorológicos resulta fundamental para prever periodos de lluvias o sequías y así optimizar las decisiones relacionadas con la producción. Además, tener acceso al pronóstico del clima en Tarapoto, Perú, posibilita organizar de manera eficiente actividades al aire libre, viajes o eventos dentro de la ciudad.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

