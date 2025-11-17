Perú

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este martes, 18 de noviembre es:

Cielo cubierto durante el día con lluvia moderada.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 22ºC mientras que la mínima de 13ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

Las temperaturas en Ayacucho presentan una estabilidad notable durante todo el año, con máximas diarias entre 23 ℃ y 25 ℃ y mínimas que varían de 9 ℃ a 11 ℃. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad se ubica a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima templado y seco.

Este entorno climático distingue dos estaciones: de noviembre a marzo predomina una temporada de lluvias cuyas precipitaciones mensuales pueden superar los 120 mm, mientras que la estación seca se extiende de abril a octubre, período en el que las lluvias son escasas y prevalecen los cielos despejados.

Cabe señalar que el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los sitios más importantes de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

La administración del presidente interino aprobó la entrega del exjuez supremo para que pueda ser procesado en Perú

Gobierno de José Jerí aprueba

La vida del tiktoker inglés en Sarita Colonia: de turista en Perú a detenido por cocaína entre internos extranjeros y condenados por delitos graves

Su estancia turística por Cusco y Lima terminó con una detención que lo llevó al pabellón. Allí convive con internos por secuestro, sicariato, robo y captación de burriers, mientras los operativos revelan armas artesanales y objetos prohibidos

La vida del tiktoker inglés

Reik vuelve a Lima con su tour 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto

La agrupación de pop latino se prepara para volver a nuestro país para hacer vibrar a su público con sus mejores éxitos

Reik vuelve a Lima con

¿Cuándo saldrán los resultados del examen de preseleccionados de Beca 18 2026?

Este grupo de jóvenes accederán a la siguiente etapa para competir por las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio

¿Cuándo saldrán los resultados del

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

El entrenador provisional de Perú reconoce que se encuentran lejos del nivel esperado. Por ahora la misión principal está en ampliar el universo de puntuales futuribles como Fabio Gruber y Felipe Chávez

Manuel Barreto se sincera acerca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí aprueba

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Lesly Shica denuncia amenazas y presiones para no mostrarse mucho con José Jerí: “Quieren atemorizarme, que deje de sonreír”

Congresistas desconocen aguinaldo navideño de S/ 1,900 soles: “Es un acuerdo de la mesa directiva”

Presidenta del TC señala al Ministerio Público por la liberación de Betssy Chávez: “La última responsabilidad la tuvo la Fiscalía”

ENTRETENIMIENTO

Reik vuelve a Lima con

Reik vuelve a Lima con su tour 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

Shakira agradece a público peruano por sold out de su segundo concierto en Lima: “Noche mágica”

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”

Alineaciones de Perú vs Chile: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025