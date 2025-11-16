Declaran feriado no laborable mañana 17 de noviembre en esta localidad de Perú: suspenden clases y labores

El feriado local en Sarhua afecta a trabajadores públicos, privados y estudiantes de colegios estatales y particulares. (Andina)

Sarhua, distrito de Ayacucho, se prepara para una jornada extraordinaria: mañana lunes 17 de noviembre será feriado no laborable para todos sus habitantes, según lo dispone la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A.

De acuerdo con lo estipulado en el oficio, esta medida obedece al 115.º aniversario de la creación política del distrito y afecta tanto a los trabajadores del sector público como privado, así como a estudiantes de colegios estatales y privados de la zona.

Las autoridades indicaron que, por motivo de este feriado, se suspenden las clases escolares en todos los centros de enseñanza, públicos y privados, de Sarhua. Las actividades educativas se reanudarán el martes 18 de noviembre, sin modificar el calendario oficial.

La decisión no alcanzará al resto de distritos de Ayacucho ni al resto del país, según se desprende de la resolución. En los distritos fuera de Sarhua y en el resto de las regiones del Perú, las clases continuarán con normalidad este lunes 17 de noviembre, aclararon.

Para el sector laboral, el asueto está amparado en el Decreto Legislativo N.º 713, que ordena a escala nacional y local la normativa sobre feriados. Este feriado no laborable compensable es exclusivo para los trabajadores domiciliados o contratados en Sarhua y representa una jornada recuperable, sujeta a acuerdos previos con los empleadores.

Alcance y particularidades

El asueto en Sarhua responde a lo dispuesto por la autoridad municipal, que decidió celebrar de manera especial los 115 años de la creación política del distrito, situado en la provincia ayacuchana de Fajardo.

Se detalla que este día no laborable es de naturaleza recuperable y agrega: “Se trata de una medida exclusiva, implementada de forma excepcional, dirigida a rendir homenaje a la fecha aniversario local”.

El asueto del 17 de noviembre en Sarhua es recuperable y se rige por el Decreto Legislativo N.º 713.

El descanso extendido se suma al fin de semana habitual, generando un lapso de tres días sin actividades ni clases para los residentes de este distrito. Esta suspensión no aplica fuera del territorio de Sarhua, ni se replica en otras regiones.

Cabe señalar que el próximo feriado nacional en el Perú será el lunes 8 de diciembre de 2025 por el Día de la Inmaculada Concepción, inmediatamente seguido del martes 9, fecha que conmemora la Batalla de Ayacucho. De este modo, el feriado del 17 de noviembre adquiere un carácter excepcional dentro del calendario cívico escolar y laboral.

Tanto docentes como alumnos de Sarhua aprovecharán este último fin de semana largo antes del cierre del año escolar, marcado a nivel nacional por los próximos asuetos de diciembre. La población escolar de primaria y secundaria de colegios públicos y privados se beneficiará de cuatro días libres en diciembre, sumando el fin de semana al lunes 8 y martes 9.

Este descanso precede a la Navidad, que será la última jornada no laborable oficial del año según el calendario nacional.

Panorama de feriados

Desde la promulgación del Decreto Legislativo N.º 713, Perú cuenta con una lista estructurada de feriados nacionales y locales. El actual calendario oficial reconoce asuetos por acontecimientos históricos, festividades religiosas y efemérides cívicas a lo largo del año.

Entre estas fechas figuran el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Bandera (7 de junio), así como celebraciones nacionales como Fiestas Patrias y conmemoraciones como la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre.

Además, el Calendario Cívico Escolar del Ministerio de Educación incluye eventos relevantes en noviembre, desde la Semana Nacional Forestal (1 de noviembre) hasta la Batalla de Tarapacá (27 de noviembre).

El 17 de noviembre de 2025 marca una excepción dentro de la estructura feriada nacional. Su vigencia se limita estrictamente a Sarhua, como resultado de la Resolución de Alcaldía N.º 113-2025-MDS/A y en ejercicio de la autonomía de los gobiernos locales en Perú. El resto del país mantendrá la rutina regular de clases y trabajo, a la espera de las próximas jornadas de descanso en diciembre reconocidas por ley.