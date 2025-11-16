Perú

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este lunes, 17 de noviembre es:

Cielo nublado durante el día variando a cielo cubierto al atardecer con lluvia moderada.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 23ºC mientras que la mínima de 13ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

Los tipos de clima en Ayacucho

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaAyacuchoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga arremete contra la ONPE: “Sabemos que son delincuentes, que ya nos robaron una elección”

El líder de Renovación Popular recrudeció sus críticas al organismo electoral y defendió la labor de sus personeros en los comicios donde fue electo alcalde

Rafael López Aliaga arremete contra

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro ‘blanquiazul’ intentará mantener su condición de imbatible ante un rival que arriba en alza tras sumar victorias importantes en las últimas jornadas. Aquí podrás seguir todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Géminis EN

Mininter niega adquisición de avión en desuso y aclara que proceso se desarrolló en gobierno de Dina Boluarte

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior anunció que el contrato está en revisión y que, en caso se advierte alguna contravención, “se dejará sin efecto la compra y se determinarán las responsabilidades correspondientes”

Mininter niega adquisición de avión

José Jerí y su gira presidencial en departamentos del Perú: entre salchipapas, huainos y selfies con los pobladores

La presencia del mandatario en espacios abiertos, su interacción espontánea con vecinos y una agenda activa en Huánuco, Lima y Junín consolidaron un estilo que contrasta con gestiones anteriores

José Jerí y su gira

IPD asigna S/ 89 millones “a dedo” en 10 días a favor de empresas para organizar los Juegos Bolivarianos

Resoluciones de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte, emitidas entre el 4 y el 13 de noviembre, autorizan las contrataciones directas por “situación de desabastecimiento inminente”

IPD asigna S/ 89 millones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mininter niega adquisición de avión

Mininter niega adquisición de avión en desuso y aclara que proceso se desarrolló en gobierno de Dina Boluarte

Rafael López Aliaga arremete contra la ONPE: “Sabemos que son delincuentes, que ya nos robaron una elección”

José Jerí designó como viceministro del MTC a involucrado en perjuicio por más de USD 10 millones al Estado

José Jerí a críticos de su gestión: “Yo no voy a postular a nada, no soy el enemigo político; les extiendo las manos”

Martín Vizcarra y Pedro Castillo, próximos a ser condenados: estas son las pruebas que acorralan a los expresidentes

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo entre las más

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

Susy Díaz caminó con Shakira y le dio un abrazo antes de salir a su concierto en Lima

Murió Walter León, autor de “Colegiala” y referente de la cumbia peruana, a los 72 años

Shakira en Lima: Desde Susy Díaz caminando con la ‘Loba’, hasta la Orquesta Filarmónica tocando en el escenario

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis EN

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en la fecha 4 de la primera fase

Luis Advíncula asumió toda la culpa del repechaje rumbo a Qatar 2022: “No fuimos al Mundial porque yo fallé, no por Valera”

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Simone Scherer anticipa su retiro y sueña con un último año junto a su hermana: “Jugaremos donde nos quieran a las dos”