Perú

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 14 de noviembre

Como cada viernes, La Tinka publica los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4400

Guardar
Para jugar Gana Diario solo
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Gana Diario dio a conocer los ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: viernes 14 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 4400

Resultados: 7 28 10 35 15

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados se publican después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada viernes, se llevó
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su pagina de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la jugada.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Un debate que afectará tu bolsillo cada vez que prendas la luz

La propuesta de reglamento ha levantado alertas porque, en lugar de simplificar y promover la competencia en el sector, podría complicar la situación de los distribuidores y usuarios de la luz eléctrica

Un debate que afectará tu

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

La colombiana ofrecerá tres presentaciones y aún quedan tickets para la última función del 18 de noviembre.

Concierto de Shakira en Lima:

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

El exfutbolista confirmó el ingreso de los tres creadores tras su salida de ‘Todo Good’. Estrenan y prometen “puras locuritas” en su nueva casa digital.

Jefferson Farfán oficializa el ingreso

Se viene la temporada de lluvias: ¿qué acciones ejecutará el Gobierno para mitigar los daños?

El encuentro incluyó la presentación del avance del Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2030, que prioriza 860 distritos expuestos a desastres

Se viene la temporada de

Senamhi: Vigésimo octavo friaje del año impactará la selva sur desde este lunes 17 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que una nueva masa de aire frío recorrerá la selva sur del Perú por la noche del lunes, provocando lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas en varias regiones amazónicas

Senamhi: Vigésimo octavo friaje del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori

Fiscalía investiga a Keiko Fujimori por presuntos aportes falsos y manejo irregular de fondos públicos

César Zumaeta defiende bicameralidad y critica modelo actual del Congreso: “Sacan leyes absolutamente inconstitucionales”

Estos son los montos que tienen que aportar los precandidatos para postular en las elecciones 2026

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira en Lima:

Concierto de Shakira en Lima: horarios y recomendaciones para ir a su primer show en el Estadio Nacional

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

‘Miss Universo 2025’ y la accidentada pasarela en traje de baño de Karla Bacigalupo y otras candidatas

Samahara Lobatón conmueve al revelar la lucha de su hijo Asael tras un nacimiento prematuro en Estados Unidos

Magaly y Milagros Leiva cuestionan candidatura de Christian Cueva: “Fiorella Molinelli, ¿no ha visto el video pegándole a su pareja?”

DEPORTES

Dónde ver Venezuela vs Australia

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Chile vs Rusia: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”

A dos partidos del Top 100: Ignacio Buse ganó en Montevideo y se alista para medirse en semifinales ante Román Andrés Burruchaga

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos