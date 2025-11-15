Reniec habilita tres oficinas en Lima para entrega exclusiva de DNI este domingo: conoce los locales disponibles

Solo podrán recoger el documento quienes hayan iniciado el trámite y verificado que se encuentra culminado a través de la página institucional - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este domingo 16 de noviembre se habilitará la atención en tres oficinas de Lima Metropolitana exclusivamente para la entrega del documento nacional de identidad (DNI).

Las agencias ubicadas en los distritos de Miraflores, Independencia y San Borja estarán abiertas al público durante una jornada única de ocho horas, desde las 8:15 de la mañana hasta las 3:45 de la tarde.

La entidad precisó que solo se realizará la entrega del DNI a quienes hayan iniciado el trámite previamente y recordó que cada ciudadano debe acercarse únicamente a la sede donde gestionó la solicitud del documento.

Esta disposición busca optimizar el proceso y evitar aglomeraciones, facilitando la obtención del carné de identidad para quienes requieren acceder de manera urgente a servicios y derechos esenciales.

El horario ampliado y la disposición de atención buscan asegurar que los ciudadanos accedan de manera sencilla y segura a su documentación oficial - Créditos: Andina.

Antes de acercarse a cualquiera de las oficinas asignadas, es imprescindible que el usuario verifique que su gestión se encuentra completamente finalizada. Para ello, el Reniec dispone del servicio virtual “Consulta el estado de trámite del DNI”, accesible desde su portal institucional. Solo con el trámite al 100 % podrá efectuarse la entrega del documento en la fecha indicada.

El proceso de recojo del DNI será estrictamente personal. El ciudadano deberá identificarse a través de la huella digital, como medida obligatoria de seguridad para garantizar la entrega directa del documento a su titular.

La normativa vigente no admite que el retiro se realice mediante representantes, ni a través de terceros con carta poder u autorización, incluso en situaciones excepcionales.

Reniec habilitará la atención exclusiva en tres oficinas de Lima Metropolitana para la entrega de DNI el domingo 16 de noviembre - Créditos: Andina.

Durante la jornada de atención, el Reniec ha dispuesto protocolos de rapidez para quienes acudan con el trámite debidamente culminado, buscando que el tiempo de espera sea el mínimo posible. Se recomienda llegar en el horario establecido y llevar consigo el comprobante o constancia de la gestión iniciada.

Con esta medida, el Reniec procura que los ciudadanos puedan culminar la obtención de su DNI y, de esta forma, acceder a beneficios, servicios y actividades que requieren identificación formal. La ampliación del horario de atención responde al compromiso institucional de garantizar el acceso sencillo, seguro y oportuno a la documentación oficial en diferentes puntos de la ciudad.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Permite realizar trámites en línea de manera rápida y segura

Facilita el uso de firma digital con validez legal para contratos y documentos

Brinda mayor seguridad frente a intentos de suplantación de identidad

Incrementa la durabilidad del documento gracias a su material resistente y tecnología de chip

Permite el acceso a servicios electrónicos del Estado y gestiones digitales en entidades privadas

Agiliza la actualización de datos personales a través de plataformas virtuales

Reduce la necesidad de presentar documentación física en muchos procedimientos

Asegura la autenticidad del titular mediante elementos biométricos, como la huella digital

Favorece la inclusión digital al adaptar al ciudadano a entornos tecnológicos modernos

Contribuye a la modernización, transparencia y eficiencia en los procesos de identificación y atención al usuario