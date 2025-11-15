Perú

Peruana en Paraguay denuncia maltrato de su esposo, un policía en actividad

La denunciante asegura que acudió a varias instituciones del Estado paraguayo en busca de protección, pero afirma que no obtuvo una respuesta oportuna a pesar de sus reiterados pedidos

Rosario López denunció que su pareja, un policía paraguayo, la sometió durante años a violencia física y psicológica. | Latina Noticias

Una peruana residente en Paraguay denunció que fue víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja, Genaro Torosi Esquivel, comisario principal en servicio de la Policía Nacional. Según la mujer, tras múltiples denuncias presentadas ante diversas instituciones, no ha obtenido una respuesta efectiva que le garantice seguridad ni un avance concreto en las investigaciones.

El caso trascendió en medios paraguayos, donde la ciudadana, identificada como Rosario López, relató hechos iniciados en 2022. López indicó que la violencia surgió tras disputas por presuntas infidelidades y problemas económicos en la pareja. Aseguró que convivió más de veinte años con el oficial.

Los reportes periodísticos mencionan numerosas acusaciones ante comisarías, trámites en el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y Asuntos Internos de la Policía Nacional de Paraguay. La denunciante reclama que, a pesar de ello, el agente fue finalmente sobreseído.

El año 2022 marcó el inicio de las agresiones más graves

Rosario López, de nacionalidad peruana, vive en Paraguay desde hace treinta años. De ese periodo, según declaró a Latina Noticias, veinte los compartió con Torosi Esquivel. Desde 2022, según su testimonio, ha denunciado agresiones físicas, psicológicas y económicas.

Peruana denuncia que sufrió agresiones físicas, psicológicas y económicas durante su relación con el comisario Genaro Torosi en Paraguay. Foto: Composición Infobae Perú

López detalló uno de los episodios que marcaron el inicio de la violencia física: “Yo le comencé a reclamar y él me tira un puñete. Yo esquivo y me golpea aquí. Luego con la otra mano me lanza otro puñete y me pega en el seno. Después me patea”, explicó. Estas agresiones le ocasionaron una lesión: “Se ha formado como un mioma que ya está acá. Yo ya lo mandé a analizar porque me preocupaba ese tema”, afirmó Rosario López.

También aseguró que el comisario la empujó por unas escaleras, lo que le provocó varios golpes: “Yo corro hacia las escaleras y él me agarra de la remera y me empuja. He caído con una velocidad rapidísima”, relató a Latina Noticias. Tras este hecho, permaneció dos días encerrada en la vivienda.

Cómo la relación pasó de la estabilidad a la violencia

En diálogo con Noticias Paraguay, López narró que conoció a Torosi cuando él era oficial segundo: “Lo conocí teniendo una camisa que incluso le faltaba un botón”. Ambos viajaron a Perú, donde el agente visitó a la familia de López, y luego regresaron a Paraguay para continuar su relación.

Con el tiempo, la denunciante identificó señales de infidelidad por parte de su pareja. “Yo me comencé a dar cuenta de que él me era infiel. Entonces, como cualquier mujer, reclamé. Y él siempre se alteraba”, expresó. Las agresiones comenzaron con gritos y después tomaron un carácter físico: “Tengo diagnosticado un dedo torcido, que él me lo torció”, afirmó.

Además, López contó que sufrió un prolongado período de aislamiento social y control económico. Aseguró que llegó a vender cuatro instituciones educativas que administraba debido a la presión de la pareja, y entregó importantes sumas de dinero bajo escritura pública: “Primero ochocientos millones, después quinientos millones”, recordó, haciendo alusión al episodio que detonó la agresión de julio de 2022.

El comisario Torosi continúa en actividad pese a las denuncias y al proceso interno que, según la víctima, concluyó con su sobreseimiento. Foto: Composición Infobae Perú

Durante ese episodio, después de los golpes, intentó salir de la casa y halló todas las puertas aseguradas: “Me dejó encerrada durante dos días”, denunció. Detalló que una trabajadora del hogar, a quien identifica como actual pareja del policía, confirmó que las puertas permanecieron cerradas por orden del oficial.

Rosario reclama falta de apoyo de las autoridades paraguayas

La denunciante afirma haber recurrido a varias instituciones estatales del Paraguay buscando protección, entre ellas el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y Asuntos Internos de la Policía Nacional. Según su testimonio, no recibió una respuesta oportuna de ninguna de ellas.

“Envié cuatro correos a Asuntos Internos para que se me informe del proceso. Nunca se me informó”, declaró a Noticias Paraguay. Sostuvo que solo al presentarse de manera presencial supo que el oficial había sido sobreseído: “Cuando he visto eso, de impotencia me he puesto a llorar”, expresó.

Según información del medio, el comisario Genaro Torosi continúa en servicio activo dentro de la Policía Nacional. Aunque fue sumariado, el proceso interno no lo apartó de sus funciones. Rosario López criticó el archivo del caso a pesar de la documentación, que incluiría falsificación de pagarés y otras presuntas irregularidades: “Es una vergüenza porque se le da sobreseimiento teniendo las falsificaciones. Él incurre en prevaricato y una serie de delitos”, aseguró.

López solicitó que las autoridades paraguayas realicen una investigación adecuada y garanticen la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar, especialmente cuando los agresores son integrantes de la fuerza policial.

