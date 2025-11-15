Percance de María Pía Copello con su vestuario para el concierto de Shakira era parte de una campaña publicitaria

La presentadora vivió un momento inesperado cuando Mario Hart arruinó su look elegido para la noche de Shakira, desatando una ola de reacciones y consejos en redes sociales sobre cómo resolver el dilema (América TV)

El reciente episodio protagonizado por María Pía Copello en el programa “Mande Quien Mande” se transformó en uno de los momentos más comentados en redes sociales, luego de que la conductora sufriera un ‘percance’ con su vestuario en plena transmisión que, más tarde, se reveló como parte de una campaña publicitaria. El hecho ocurrió durante la celebración por los 555 programas al aire del espacio televisivo, cuando Copello presentó en vivo el outfit que utilizaría en la pasarela del esperado concierto de Shakira.

Mientras el set celebraba el aniversario del programa y se vivía un ambiente festivo, una copa de vino se derramó accidentalmente sobre la blusa de María Pía Copello, generando sorpresa al instante entre los presentes y desatando una ola de reacciones en internet. En cuestión de minutos, el fragmento fue viralizado en plataformas digitales, replicado en redes sociales por seguidores y convertido en tema de debate, pues mientras muchos lamentaban lo sucedido, otros se mantenían incrédulos ante lo ocurrido.

“Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó. Me apena que estén funando al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento”, relató la conductora María Pía Copello.

Lo que en un inicio parecía solo un incidente surgido del nerviosismo por la participación en el concierto de Shakira, se trataba de una estrategia publicitaria. Horas después del episodio, la propia María Pía Copello mostró un panel publicitario con la marca de limpieza Clorox Ropa.

Desfilará con Shakira

Pese a la viralización y las repercusiones tanto dentro como fuera del estudio, María Pía Copello aseguró que su participación en la pasarela previa al concierto de Shakira seguiría adelante, tal como se había anunciado desde días atrás. La conductora reafirmó su compromiso con el evento y explicó sus planes continúan.

Además de ella desfilarán con la Loba la cantante y actriz Flavia Laos, la influencer Miranda Capurro, la streamer Zully, el bailarín Zumba, la actriz Adriana Campos-Salazar, los creadores de contenido Óscar TitoyJean Villon, así como Merly Morello y Macla Yamada.

La emoción de las seleccionadas ha quedado reflejada en sus propias palabras y en la reacción de sus seguidores. Francisca Aronsson, otra de las invitadas, otra de las invitadas, compartió su sorpresa en un video difundido por la productora Master Live, organizadora del evento. “¿Caminando con la loba? ¡Gracias! ¡Qué increíble! Caminando con la loba, ¿eso significa que voy a caminar con Shakira?”, relató la actriz.

Mario Hart fue criticado tras ‘percance’

El pasado jueves 13 de noviembre, en el programa Mande quien mande, el vestuario María Pía Copello fue machado luego que Mario Hart tropezara con ella y le hiciera botar su copa. Previo a saberse que se trataba de una estrategia publicitaria, los usuarios no dudaron en arremeter contra el conductor.

La tiktoker Francis Herrera fue una de las voces más críticas. “Eso es envidia pura. ¿Vieron la cara de María Pía? Hasta quería llorar. Esa blusa es de piedras Swarovski, esa vaina no va a salir”, expresó, asegurando que Mario Hart se excede constantemente con la presentadora. También cuestionó a Copello por mostrar cada detalle de su vida.

Las reacciones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios pidieron que el piloto sea retirado del programa, otros lo defendieron, señalando que el verdadero responsable sería el personaje del cuy, quien habría iniciado el empujón que desencadenó el desastre.

