Corte de agua para este lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 17 de noviembre - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la ejecución de una suspensión programada en el suministro de agua en diversos distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida responde a la realización de trabajos de limpieza y desinfección en reservorios públicos ubicados en distintos puntos de la capital y el puerto.

Según el pronunciamiento oficial, estas tareas de mantenimiento resultan indispensables para preservar la calidad del líquido que llega a la red domiciliaria. Además, integran los protocolos técnicos destinados a mantener en buenas condiciones las instalaciones y evitar posibles afectaciones en el servicio habitual.

La empresa recomendó a los residentes de las zonas involucradas tomar precauciones durante el periodo de corte, de modo que puedan disminuir las molestias que pueda ocasionar la falta temporal de agua.

La entidad reafirmó su compromiso de comunicar cualquier actualización respecto a nuevas restricciones y precisó que estas labores forman parte rutinaria de los controles sanitarios que exige la normativa vigente.

Sedapal informó sobre los sectores que sufrirán este corte de agua - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santiago de Surco

Sector 299

Urb. Las Casuarinas Alta 1era etapa

Urb. Las Casuarinas Altas 2da etapa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

San Juan de Miraflores

Sector 300

P.J. José M. Arguedas

5 de Mayo

Leoncio Prado

El Nazareno

Virgen del Carmen

Los Ángeles

P.J. 3 de Julio

1° de Mayo

Virgen del Buen Paso

La Inmaculada

Antúnez de Mayolo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 301

P.J. 12 de Noviembre

Villa San Luis

Alfonso Ugarte

El Brillante

Buenos Milagros

Nuevo Horizonte

28 de Mayo

San Francisco de la Cruz

28 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 307

Los Laureles

Ollantay

Miguel Grau

José Olaya

AH. Ampliación Las Rocas

15 de Setiembre

Las Malvinas

Víctor R. Haya de la Torre

Villa Los Ángeles

Villa María del Triunfo

Sector 308

A. H. Buenos Aires

Juan Velasco Alvarado

Villa Bolívar

Villa Las Casuarinas

Los Pinos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Villa Limatambo

1ro de Enero

Las Lomas

Las Malvinas

Camino de la Hermandad

Monte Bektu

3 de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Callao

Cercado

Cuadrante: av. Guardia Chalaca, calle Venezuela, av. Argentina, av. Rep. Panamá

Sector 108

Hora: 10 a. m. - 4:25 p. m.

El agua será interrumpido en varios sectores de Lima y Callao - Créditos: Freepik.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua en recipientes limpios y tapa los envases para evitar contaminación.

Separa agua destinada para beber y cocinar, utilizando botellas limpias o envases de uso exclusivo.

Reserva parte del suministro almacenado para higiene personal y lavado de manos.

Llena baldes o tinas para contar con reservas que permitan limpiar los inodoros y realizar tareas de aseo básico.

Utiliza el agua disponible de manera racional y prioriza las actividades imprescindibles.

Mantén cerrado el grifo principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio.

No recolectes ni consumas agua que provenga de caños tras el restablecimiento hasta que Sedapal confirme la normalidad del suministro.

Revisa los horarios y fechas de corte publicadas por la empresa para programar tus actividades.

Informa a familiares o vecinos vulnerables, como adultos mayores, sobre la suspensión para que tomen precauciones adicionales.