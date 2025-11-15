Corte de agua para este lunes 17 de noviembre por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la ejecución de una suspensión programada en el suministro de agua en diversos distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida responde a la realización de trabajos de limpieza y desinfección en reservorios públicos ubicados en distintos puntos de la capital y el puerto.
Según el pronunciamiento oficial, estas tareas de mantenimiento resultan indispensables para preservar la calidad del líquido que llega a la red domiciliaria. Además, integran los protocolos técnicos destinados a mantener en buenas condiciones las instalaciones y evitar posibles afectaciones en el servicio habitual.
La empresa recomendó a los residentes de las zonas involucradas tomar precauciones durante el periodo de corte, de modo que puedan disminuir las molestias que pueda ocasionar la falta temporal de agua.
La entidad reafirmó su compromiso de comunicar cualquier actualización respecto a nuevas restricciones y precisó que estas labores forman parte rutinaria de los controles sanitarios que exige la normativa vigente.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Santiago de Surco
Sector 299
- Urb. Las Casuarinas Alta 1era etapa
- Urb. Las Casuarinas Altas 2da etapa
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
San Juan de Miraflores
Sector 300
- P.J. José M. Arguedas
- 5 de Mayo
- Leoncio Prado
- El Nazareno
- Virgen del Carmen
- Los Ángeles
- P.J. 3 de Julio
- 1° de Mayo
- Virgen del Buen Paso
- La Inmaculada
- Antúnez de Mayolo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 301
- P.J. 12 de Noviembre
- Villa San Luis
- Alfonso Ugarte
- El Brillante
- Buenos Milagros
- Nuevo Horizonte
- 28 de Mayo
- San Francisco de la Cruz
- 28 de Julio
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 307
- Los Laureles
- Ollantay
- Miguel Grau
- José Olaya
- AH. Ampliación Las Rocas
- 15 de Setiembre
- Las Malvinas
- Víctor R. Haya de la Torre
- Villa Los Ángeles
Villa María del Triunfo
Sector 308
- A. H. Buenos Aires
- Juan Velasco Alvarado
- Villa Bolívar
- Villa Las Casuarinas
- Los Pinos
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Villa Limatambo
- 1ro de Enero
- Las Lomas
- Las Malvinas
- Camino de la Hermandad
- Monte Bektu
- 3 de Mayo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Callao
Cercado
Cuadrante: av. Guardia Chalaca, calle Venezuela, av. Argentina, av. Rep. Panamá
Sector 108
Hora: 10 a. m. - 4:25 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua en recipientes limpios y tapa los envases para evitar contaminación.
- Separa agua destinada para beber y cocinar, utilizando botellas limpias o envases de uso exclusivo.
- Reserva parte del suministro almacenado para higiene personal y lavado de manos.
- Llena baldes o tinas para contar con reservas que permitan limpiar los inodoros y realizar tareas de aseo básico.
- Utiliza el agua disponible de manera racional y prioriza las actividades imprescindibles.
- Mantén cerrado el grifo principal durante el periodo de suspensión para evitar posibles daños cuando regrese el servicio.
- No recolectes ni consumas agua que provenga de caños tras el restablecimiento hasta que Sedapal confirme la normalidad del suministro.
- Revisa los horarios y fechas de corte publicadas por la empresa para programar tus actividades.
- Informa a familiares o vecinos vulnerables, como adultos mayores, sobre la suspensión para que tomen precauciones adicionales.