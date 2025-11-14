Perú

Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad con El Cascanueces del ballet municipal este fin de semana

La sede San Miguel del tradicional recinto limeño ofrece propuestas artísticas y educativas durante dos jornadas que anticipan las fiestas, con espectáculo de ballet gratuito y actividades sobre fauna altoandina

Guardar
Parque de las Leyendas adelanta
Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

El Parque de las Leyendas, mediante su sede en San Miguel y el Patronato Felipe Benavides Barreda, toma la iniciativa de anticipar la temporada navideña en Lima. Este fin de semana, el recinto propone un cronograma especial que incluye actividades educativas y espectáculos artísticos para todas las edades. El evento más destacado será la presentación de “El Cascanueces”, a cargo del Ballet Municipal de Lima, como parte de la antesala a la Navidad, el domingo 16 de noviembre.

Enriquecimiento ambiental y Día Nacional de la Vicuña

Las actividades arrancan el sábado 15 de noviembre a las 10:30 a.m. en la zona Sierra. El público podrá observar una sesión de enriquecimiento ambiental dedicada a las vicuñas (Vicugna vicugna), especie símbolo de la fauna altoandina peruana. El encuentro, que coincide con la conmemoración del Día Nacional de la Vicuña, busca informar y sensibilizar sobre la importancia de esta especie, considerada la más pequeña de los camélidos sudamericanos.

Parque de las Leyendas adelanta
Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

Durante la jornada, los asistentes recibirán una charla educativa acerca de las vicuñas, que viven en la reserva nacional Pampas Galeras de Ayacucho y en hábitats ubicados a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. El espacio recrea las condiciones de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y La Libertad, donde este mamífero sobrevive alimentándose de plantas que crecen en la puna. Además, el recorrido por la zona Sierra exhibe otras especies características de las alturas andinas, como zorros, cóndores y vizcachas.

“La vicuña posee patas largas y delgadas, ideales para desplazarse en los terrenos difíciles de los Andes, y es un herbívoro que obtiene alimento exclusivo de la vegetación local”, detalló el Parque de las Leyendas al anunciar el evento.

Parque de las Leyendas adelanta
Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

Función especial del Ballet Municipal de Lima con El Cascanueces

El domingo 16 desde las 3:30 p.m., el patio central del Parque será escenario de un espectáculo dirigido a las familias: “Vivamos la Magia de la Navidad con Cascanueces”, a cargo del Ballet Municipal de Lima. El clásico de la danza, inspirado en la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, marcará el inicio de las actividades vinculadas a las fiestas de fin de año en el recinto limeño.

De acuerdo con la organización, el evento forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el Ballet Municipal de Lima y el Parque de las Leyendas para ofrecer una función de acceso libre a los visitantes. La presentación no requerirá pago adicional al ingreso del parque, lo que permitirá que niños y adultos disfruten de uno de los montajes más reconocidos de la tradición navideña mundial.

“El propósito es acercar el arte y la cultura a todos los públicos durante la temporada festiva”, remarcó la dirección del Parque de las Leyendas al dar a conocer la iniciativa.

Parque de las Leyendas adelanta
Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

Oferta recreativa y educativa para este fin de semana

El Parque de las Leyendas reafirma su propuesta de actividades en contacto directo con la naturaleza y el aprendizaje sobre la biodiversidad del Perú. Los visitantes contarán además con la oportunidad de recorrer diferentes áreas temáticas del zoológico, observar animales de costa, sierra y selva y participar en eventos especiales durante los días 15 y 16 de noviembre.

El cronograma, diseñado para celebrar tanto las tradiciones culturales como la riqueza natural del país, pone foco en la educación ambiental y el acceso a experiencias artísticas de calidad. La presentación de El Cascanueces se suma, así, a las iniciativas que buscan consolidar al Parque de las Leyendas como espacio referente en el ámbito recreativo y cultural de Lima.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasNavidadperu-noticias

Más Noticias

Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está al frente de futura estación de la Línea 2

La cadena de supermercados del grupo Cencosud retoma su plan de expansión en el país con una moderna tienda en Lima Este, buscando fortalecer su presencia en el competitivo sector del retail

Metro abre sede en populoso

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

El cantante argentino saludó a la ganadora del Premio a la Excelencia Musical con un beso, generando repercusiones y mensajes de reconocimiento en redes sociales durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Las Vegas

Fito Páez y Susana Baca

¿Por qué muchos adultos mayores sufren de mal aliento? Minsa explica las causas y cómo prevenirlo

Expertos del Ministerio de Salud afirman que la halitosis impacta negativamente la vida social y emocional de las personas, en especial durante la vejez, etapa en la que las enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos pueden agravar el problema

¿Por qué muchos adultos mayores

Defensor del Pueblo exhorta a manifestantes a no ejercer violencia: “El acto vandálico debe ser sancionado”

José Gutiérrez también señaló que las sanciones deben aplicarse por actos violentos y no por el uso de prendas que cubran el rostro durante una manifestación

Defensor del Pueblo exhorta a

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Fiscal de la Nación pide al Juzgado Constitucional que ejecute de manera inmediata la medida cautelar que la repone en el cargo y paraliza los procesos en su contra

Delia Espinoza denuncia desacato de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia desacato de

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por el retorno de Delia Espinoza: “Depende de la JNJ”

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez y Susana Baca

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

Christian Cueva se lanza a diputado con Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Pamela López también incursiona en la política

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vania Torres reconoce el legado de Sofía Mulanovich tras su título mundial: “Abrió las puertas para que sea profesional”

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025