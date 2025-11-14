Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad con El Cascanueces del ballet municipal este fin de semana

Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

El Parque de las Leyendas, mediante su sede en San Miguel y el Patronato Felipe Benavides Barreda, toma la iniciativa de anticipar la temporada navideña en Lima. Este fin de semana, el recinto propone un cronograma especial que incluye actividades educativas y espectáculos artísticos para todas las edades. El evento más destacado será la presentación de “El Cascanueces”, a cargo del Ballet Municipal de Lima, como parte de la antesala a la Navidad, el domingo 16 de noviembre.

Enriquecimiento ambiental y Día Nacional de la Vicuña

Las actividades arrancan el sábado 15 de noviembre a las 10:30 a.m. en la zona Sierra. El público podrá observar una sesión de enriquecimiento ambiental dedicada a las vicuñas (Vicugna vicugna), especie símbolo de la fauna altoandina peruana. El encuentro, que coincide con la conmemoración del Día Nacional de la Vicuña, busca informar y sensibilizar sobre la importancia de esta especie, considerada la más pequeña de los camélidos sudamericanos.

Durante la jornada, los asistentes recibirán una charla educativa acerca de las vicuñas, que viven en la reserva nacional Pampas Galeras de Ayacucho y en hábitats ubicados a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. El espacio recrea las condiciones de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y La Libertad, donde este mamífero sobrevive alimentándose de plantas que crecen en la puna. Además, el recorrido por la zona Sierra exhibe otras especies características de las alturas andinas, como zorros, cóndores y vizcachas.

“La vicuña posee patas largas y delgadas, ideales para desplazarse en los terrenos difíciles de los Andes, y es un herbívoro que obtiene alimento exclusivo de la vegetación local”, detalló el Parque de las Leyendas al anunciar el evento.

Función especial del Ballet Municipal de Lima con El Cascanueces

El domingo 16 desde las 3:30 p.m., el patio central del Parque será escenario de un espectáculo dirigido a las familias: “Vivamos la Magia de la Navidad con Cascanueces”, a cargo del Ballet Municipal de Lima. El clásico de la danza, inspirado en la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, marcará el inicio de las actividades vinculadas a las fiestas de fin de año en el recinto limeño.

De acuerdo con la organización, el evento forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el Ballet Municipal de Lima y el Parque de las Leyendas para ofrecer una función de acceso libre a los visitantes. La presentación no requerirá pago adicional al ingreso del parque, lo que permitirá que niños y adultos disfruten de uno de los montajes más reconocidos de la tradición navideña mundial.

“El propósito es acercar el arte y la cultura a todos los públicos durante la temporada festiva”, remarcó la dirección del Parque de las Leyendas al dar a conocer la iniciativa.

Oferta recreativa y educativa para este fin de semana

El Parque de las Leyendas reafirma su propuesta de actividades en contacto directo con la naturaleza y el aprendizaje sobre la biodiversidad del Perú. Los visitantes contarán además con la oportunidad de recorrer diferentes áreas temáticas del zoológico, observar animales de costa, sierra y selva y participar en eventos especiales durante los días 15 y 16 de noviembre.

El cronograma, diseñado para celebrar tanto las tradiciones culturales como la riqueza natural del país, pone foco en la educación ambiental y el acceso a experiencias artísticas de calidad. La presentación de El Cascanueces se suma, así, a las iniciativas que buscan consolidar al Parque de las Leyendas como espacio referente en el ámbito recreativo y cultural de Lima.