Perú

Kábala del jueves 13 de noviembre: todos los ganadores del último sorteo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
Kábala realiza tres sorteos a
Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada jueves, La Tinka difundió los ganadores del más reciente sorteo de la Kábala.Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: jueves 13 de noviembre de 2025.

Resultados: 2 19 25 31 34 38.

Chao Chamba: 08, 15, 19, 22, 38 y 39.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Si tu premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles, el lapso para reclamarlo es de 30 días. Si es mayor al millón de soles, el tiempo para ir por él aumenta hasta los 90 días. Mientras que el premio menor de 5.000 soles da la posibilidad de obtenerlo hasta 180 días después del sorteo.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede elegir cualquier número, si no se sabe cuáles escoger existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

El campeón del mundo desembarca en África con la oportunidad de cerrar espléndidamente el año frente a un oponente modesto, en cuyas filas apenas destacan un par de nombres legionarios

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ continúa su preparación rumbo al repechaje del Mundial 2026 y afrontará un exigente duelo ante un rival de peso en Asia, un examen ideal para elevar su ritmo competitivo antes del desafío oficial

A qué hora juega Bolivia

Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes

Las fotos y palabras dedicadas a la recién nacida han causado sensación, mientras la familia disfruta de los primeros días juntos y recibe muestras de afecto de toda la comunidad digital

Christine, la hija de George

Presidente José Jerí genera movimiento inusual en Palacio por su cumpleaños y ministros llegan sin aviso oficial

El mandatario cumple 39 años y llegada de ministros al Palacio causa sorpresa al no existir convocatoria pública mientras el Ejecutivo guardaba silencio

Presidente José Jerí genera movimiento

Cratofilia: la atracción hacia personas poderosas o figuras de autoridad

La cratofilia implica una configuración psicológica en la que la autoridad y la jerarquía desempeñan un papel central en la atracción o el deseo

Cratofilia: la atracción hacia personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí imita a Dina

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

ENTRETENIMIENTO

Christine, la hija de George

Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

DEPORTES

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

Perú dio la talla en su histórico debut en el Mundial de Vóley Playa 2025: exigió al máximo a la mejor dupla del planeta

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open