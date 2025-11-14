Corte de luz en Arequipa: el 15 y 16 de noviembre, Seal suspende sus servicios en estas zonas

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a los usuarios sobre cortes de luz programados para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en distintas zonas de Arequipa, como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Corte de luz del 15 de noviembre

Circuito [608] DOLORES Hora: 08:00 a 10:00 Motivo: Conexión de sistema de utilización a la red de SEAL en la EMT N°19426 Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna; y urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre Zona A. Subestaciones involucradas: 1305, 1686, 1770, 1771, 2507, 2771, 2772, 2788, 2808, 2966, 2967, 3377, 3531, 3784, 3818, 4360, 4628, 5256, 5737, 10034, 10096, 10156.

Circuito [610] CAMPIÑA Hora: 08:00 a 10:00 Motivo: Conexión de sistema de utilización a la red de SEAL en la EMT N°19426 Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo; y urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa El Golf. Subestaciones involucradas: 1288, 1324, 1470, 1511, 1547, 1555, 1556, 1618, 1730, 1777, 1920, 1947, 2125, 2152, 2513, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2632, 2809, 2810, 2811, 2813, 3111, 3112, 3113, 3143, 3303, 3305, 3425, 3459, 3464, 3740, 3934, 4004, 4215, 4280, 4844, 4890, 5378, 5541, 5646, 5661, 5917, 5947, 10038, 10168, 10178.



Corte de luz del 16 de noviembre

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

Líneas [6672] MARCONA - BELLA UNIÓN y [6675] BELLA UNIÓN – CHALA Hora: 06:30 a 15:30 Motivo: Cambio de interruptor patrón 22.9 KV y mantenimiento de aislamiento Zonas afectadas: Provincia de Caravelí: distritos de Lomas, Bella Unión, Acarí, Yauca, Jaquí, Atiquipa y Chala. SET involucradas: [56] Bella Unión, [58] Chala y Jahuay, [57] Marcona (Celda).



Recomendaciones

Se recomienda desconectar los electrodomésticos y aparatos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el servicio eléctrico. Además, es útil cargar con anticipación los teléfonos móviles y otros dispositivos necesarios.

Conviene almacenar agua en recipientes si en la vivienda se utiliza una bomba eléctrica para el suministro. También es importante tener a mano linternas y pilas para alumbrar los espacios, evitando el uso de velas para reducir el riesgo de incendios.

Mantener la puerta del refrigerador y el congelador cerrada ayudará a conservar los alimentos durante la interrupción del servicio eléctrico. Es conveniente preparar una lista de contactos de emergencia y de los números útiles de las compañías de servicios.

Si en el hogar viven personas mayores o con alguna discapacidad, se debe informar con anticipación y prever las necesidades específicas que pudieran surgir.

Canales de ayuda

Si necesitas confirmar si tu domicilio está incluido en las zonas afectadas por el corte de luz, puedes verificar el número de subestación (SE) en la parte superior de tu recibo de electricidad. Esta información te permitirá identificar con precisión si tu vivienda se encuentra dentro del área programada para la suspensión del servicio.

Para cualquier consulta, reporte o emergencia vinculada al corte de energía, tienes a disposición varios canales de atención de la empresa eléctrica. En la ciudad de Arequipa, puedes comunicarte llamando al 054 – 381188. Para las provincias, el número habilitado es 054 – 381388.