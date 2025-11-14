Perú

Corte de luz en Arequipa: el 15 y 16 de noviembre, Seal suspende sus servicios en estas zonas

Seal indicó que la suspensión responde a trabajos de mejoramiento en la red eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del suministro

Guardar
Seal anuncia suspensión de su
Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a los usuarios sobre cortes de luz programados para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en distintas zonas de Arequipa, como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Corte de luz del 15 de noviembre

  • Circuito [608] DOLORES
    • Hora: 08:00 a 10:00
    • Motivo: Conexión de sistema de utilización a la red de SEAL en la EMT N°19426
    • Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna; y urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre Zona A.
    • Subestaciones involucradas: 1305, 1686, 1770, 1771, 2507, 2771, 2772, 2788, 2808, 2966, 2967, 3377, 3531, 3784, 3818, 4360, 4628, 5256, 5737, 10034, 10096, 10156.
  • Circuito [610] CAMPIÑA
    • Hora: 08:00 a 10:00
    • Motivo: Conexión de sistema de utilización a la red de SEAL en la EMT N°19426
    • Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo; y urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa El Golf.
    • Subestaciones involucradas: 1288, 1324, 1470, 1511, 1547, 1555, 1556, 1618, 1730, 1777, 1920, 1947, 2125, 2152, 2513, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2632, 2809, 2810, 2811, 2813, 3111, 3112, 3113, 3143, 3303, 3305, 3425, 3459, 3464, 3740, 3934, 4004, 4215, 4280, 4844, 4890, 5378, 5541, 5646, 5661, 5917, 5947, 10038, 10168, 10178.

Corte de luz del 16 de noviembre

Seal anuncia suspensión del servicio
Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú
  • Líneas [6672] MARCONA - BELLA UNIÓN y [6675] BELLA UNIÓN – CHALA
    • Hora: 06:30 a 15:30
    • Motivo: Cambio de interruptor patrón 22.9 KV y mantenimiento de aislamiento
    • Zonas afectadas: Provincia de Caravelí: distritos de Lomas, Bella Unión, Acarí, Yauca, Jaquí, Atiquipa y Chala.
    • SET involucradas: [56] Bella Unión, [58] Chala y Jahuay, [57] Marcona (Celda).

Recomendaciones

Se recomienda desconectar los electrodomésticos y aparatos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el servicio eléctrico. Además, es útil cargar con anticipación los teléfonos móviles y otros dispositivos necesarios.

Conviene almacenar agua en recipientes si en la vivienda se utiliza una bomba eléctrica para el suministro. También es importante tener a mano linternas y pilas para alumbrar los espacios, evitando el uso de velas para reducir el riesgo de incendios.

Mantener la puerta del refrigerador y el congelador cerrada ayudará a conservar los alimentos durante la interrupción del servicio eléctrico. Es conveniente preparar una lista de contactos de emergencia y de los números útiles de las compañías de servicios.

Si en el hogar viven personas mayores o con alguna discapacidad, se debe informar con anticipación y prever las necesidades específicas que pudieran surgir.

Canales de ayuda

Si necesitas confirmar si tu domicilio está incluido en las zonas afectadas por el corte de luz, puedes verificar el número de subestación (SE) en la parte superior de tu recibo de electricidad. Esta información te permitirá identificar con precisión si tu vivienda se encuentra dentro del área programada para la suspensión del servicio.

Para cualquier consulta, reporte o emergencia vinculada al corte de energía, tienes a disposición varios canales de atención de la empresa eléctrica. En la ciudad de Arequipa, puedes comunicarte llamando al 054 – 381188. Para las provincias, el número habilitado es 054 – 381388.

Temas Relacionados

corte de luzArequipaSealperu-noticias

Más Noticias

Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está al frente de futura estación de la Línea 2

La cadena de supermercados del grupo Cencosud retoma su plan de expansión en el país con una moderna tienda en Lima Este, buscando fortalecer su presencia en el competitivo sector del retail

Metro abre sede en populoso

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

El cantante argentino saludó a la ganadora del Premio a la Excelencia Musical con un beso, generando repercusiones y mensajes de reconocimiento en redes sociales durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Las Vegas

Fito Páez y Susana Baca

¿Por qué muchos adultos mayores sufren de mal aliento? Minsa explica las causas y cómo prevenirlo

Expertos del Ministerio de Salud afirman que la halitosis impacta negativamente la vida social y emocional de las personas, en especial durante la vejez, etapa en la que las enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos pueden agravar el problema

¿Por qué muchos adultos mayores

Defensor del Pueblo exhorta a manifestantes a no ejercer violencia: “El acto vandálico debe ser sancionado”

José Gutiérrez también señaló que las sanciones deben aplicarse por actos violentos y no por el uso de prendas que cubran el rostro durante una manifestación

Defensor del Pueblo exhorta a

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Fiscal de la Nación pide al Juzgado Constitucional que ejecute de manera inmediata la medida cautelar que la repone en el cargo y paraliza los procesos en su contra

Delia Espinoza denuncia desacato de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia desacato de

Delia Espinoza denuncia desacato de la JNJ ante el PJ: Proceso disciplinario sigue pese a suspensión

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Tomás Gálvez se ofusca cuando le preguntan por el retorno de Delia Espinoza: “Depende de la JNJ”

Abogado de Pedro Castillo a jueces: “Tienen el pollo en sus manos, o lo entregan vivo o lo entregan muerto”

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez y Susana Baca

Fito Páez y Susana Baca emocionan con tierno beso tras reencontrarse en los Latin Grammy 2025

Paula Arias estalla contra Kate Candela por acusarla de deudora: “Yo puedo decir muchas cosas de ella”

Hermanos Yaipén y Amaranta unen la cumbia con el folclore en “Dime tú”: “Originalmente fue hecha al estilo andino”

Christian Cueva se lanza a diputado con Fiorella Molinelli y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Pamela López también incursiona en la política

Jossmery Toledo y Gerald Oropeza encienden TikTok con sugerente complicidad: “Somos la pareja del momento, exreo y expolicía”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 14

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Vania Torres reconoce el legado de Sofía Mulanovich tras su título mundial: “Abrió las puertas para que sea profesional”

A qué hora juega Argentina vs Angola HOY en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Venezuela vs Australia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025