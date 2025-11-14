Perú

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 14 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la predicción para las próximas horas de este viernes en Piura, Perú.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 35 grados, la previsión de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 74%, mientras que las ráfagas de viento serán de 46 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 91%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde existen más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

"Elección extraordinaria de un nuevo

Conoce el clima de este

Magaly Medina a Christian Domínguez

Christian Domínguez pide garantías a

'Cri Cri' reaparece tras salir
"Elección extraordinaria de un nuevo

Magaly Medina a Christian Domínguez

Dónde ver Argentina vs Angola

