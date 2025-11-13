Capturan en Argentina a ‘Jorobado Deyvi’, uno de los delincuentes más buscados y cabecilla de ‘Los Compadres’ con alerta roja de Interpol

Deivi Junior Romero Ullilien, alias ‘Jorobado Deyvi’, fue capturado en Argentina gracias a una operación conjunta entre la PNP, Interpol y la policía argentina. (Composición: Infobae)

La captura de uno de los delincuentes más buscados del país, Deivi Junior Romero Ullilien, conocido como ‘Jorobado Deyvi’, se produjo en Argentina tras un trabajo conjunto entre las policías de ese país y del Perú. Su nombre figura desde hace más de una década en informes de inteligencia y carpetas fiscales por su presunta vinculación con delitos de extorsión, sicariato, tráfico de terrenos, minería ilegal y narcotráfico.

El Ministerio del Interior informó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado a nivel internacional. “En un nuevo golpe al crimen organizado transnacional, fue capturado, en Argentina, Deivi Junior Romero Ullilien, alias El Jorobado Deyvi, quien sería el cabecilla de la organización criminal Los Compadres, vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato”, señaló la institución a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El documento precisó que el detenido contaba con una alerta roja de Interpol, lo que permitió su ubicación y captura fuera del territorio nacional.

El Jorobado Deyvi no es ajeno para la Policía ni para los pobladores del norte peruano. Desde hace más de quince años, su alias aparece en informes de inteligencia relacionados con hechos violentos ocurridos principalmente en La Libertad. En esa región, las extorsiones y los asesinatos por encargo se convirtieron en un problema constante para los comerciantes y transportistas.

Los orígenes de Los Compadres

La organización que dirigía ‘Jorobado Deyvi’ surgió en el distrito trujillano de El Porvenir, concretamente en el sector Cruz Blanca. Los Compadres, según información policial, se formaron a partir de exintegrantes de Los Pulpos y La Jauría, dos grupos que dominaron por años las actividades ilícitas en esa zona. De esa mezcla nació una estructura criminal con poder económico y vínculos en distintas provincias del norte.

De acuerdo con la Policía Nacional, Los Compadres fueron liderados por Romero Ullilien y Henry Rojas Ruiz, alias ‘Gemelo’. Desde esa jefatura se impartían órdenes a distintos brazos operativos dedicados a robar vehículos, cobrar cupos y cometer asesinatos por encargo. Entre sus subordinados figuraban sujetos identificados como Abel Villacorta (Nacho), Junior Rodríguez (Gordo Junior), César Rodríguez y Ever Romero, hermano del propio Jorobado.

La División de Homicidios también incluyó en sus reportes a Meyner León (Fresa), Henry Rojas (hermano de Jorobado), Alfredo Blas (Negro Cray) y un sujeto conocido como Pinocho, señalados como sicarios del grupo. Las actividades de usurpación de terrenos y minería ilegal recaían sobre Kolber Velásquez (Kolver) y Segundo Monja (Viejo Monja). En tanto, los cobros extorsivos y el manejo de armas estaban a cargo de Ronald Raico (Ronald), Jimmy Bazán (Chato) y Jesús Gastañudui (Pitbull).

