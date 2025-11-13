Perú

Capturan en Argentina a ‘Jorobado Deyvi’, uno de los delincuentes más buscados y cabecilla de ‘Los Compadres’ con alerta roja de Interpol

Su nombre figura en informes de inteligencia desde hace más de una década, vinculado a extorsiones, sicariato y narcotráfico en La Libertad

Guardar
Deivi Junior Romero Ullilien, alias
Deivi Junior Romero Ullilien, alias ‘Jorobado Deyvi’, fue capturado en Argentina gracias a una operación conjunta entre la PNP, Interpol y la policía argentina. (Composición: Infobae)

La captura de uno de los delincuentes más buscados del país, Deivi Junior Romero Ullilien, conocido como ‘Jorobado Deyvi’, se produjo en Argentina tras un trabajo conjunto entre las policías de ese país y del Perú. Su nombre figura desde hace más de una década en informes de inteligencia y carpetas fiscales por su presunta vinculación con delitos de extorsión, sicariato, tráfico de terrenos, minería ilegal y narcotráfico.

El Ministerio del Interior informó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado a nivel internacional. “En un nuevo golpe al crimen organizado transnacional, fue capturado, en Argentina, Deivi Junior Romero Ullilien, alias El Jorobado Deyvi, quien sería el cabecilla de la organización criminal Los Compadres, vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato”, señaló la institución a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El documento precisó que el detenido contaba con una alerta roja de Interpol, lo que permitió su ubicación y captura fuera del territorio nacional.

El Jorobado Deyvi no es ajeno para la Policía ni para los pobladores del norte peruano. Desde hace más de quince años, su alias aparece en informes de inteligencia relacionados con hechos violentos ocurridos principalmente en La Libertad. En esa región, las extorsiones y los asesinatos por encargo se convirtieron en un problema constante para los comerciantes y transportistas.

Comunicado del Mininter
Comunicado del Mininter

Los orígenes de Los Compadres

La organización que dirigía ‘Jorobado Deyvi’ surgió en el distrito trujillano de El Porvenir, concretamente en el sector Cruz Blanca. Los Compadres, según información policial, se formaron a partir de exintegrantes de Los Pulpos y La Jauría, dos grupos que dominaron por años las actividades ilícitas en esa zona. De esa mezcla nació una estructura criminal con poder económico y vínculos en distintas provincias del norte.

De acuerdo con la Policía Nacional, Los Compadres fueron liderados por Romero Ullilien y Henry Rojas Ruiz, alias ‘Gemelo’. Desde esa jefatura se impartían órdenes a distintos brazos operativos dedicados a robar vehículos, cobrar cupos y cometer asesinatos por encargo. Entre sus subordinados figuraban sujetos identificados como Abel Villacorta (Nacho), Junior Rodríguez (Gordo Junior), César Rodríguez y Ever Romero, hermano del propio Jorobado.

La División de Homicidios también incluyó en sus reportes a Meyner León (Fresa), Henry Rojas (hermano de Jorobado), Alfredo Blas (Negro Cray) y un sujeto conocido como Pinocho, señalados como sicarios del grupo. Las actividades de usurpación de terrenos y minería ilegal recaían sobre Kolber Velásquez (Kolver) y Segundo Monja (Viejo Monja). En tanto, los cobros extorsivos y el manejo de armas estaban a cargo de Ronald Raico (Ronald), Jimmy Bazán (Chato) y Jesús Gastañudui (Pitbull).

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Mininter‘Los Compadres’ArgentinaInterpolperu-noticias

Más Noticias

Extrabajador que utilizó cámaras del Congreso en mitin de Fuerza Popular aseguró que cometió un error “producto del cansancio acumulado”

Daniel Luza, por medio de una carta dirigida al Jurado Electoral Especial, ofrece disculpas “por todo lo que ha desencadenado mi error involuntario”

Extrabajador que utilizó cámaras del

Ayacucho FC arremete contra la FPF y denuncia “trato abusivo y discriminatorio” tras polémica con Comerciantes Unidos

El club ayacuchano difundió un comunicado en el que acusa a la FPF de “maltratos” e injusticias durante la temporada. Además, expresó su defensa por la suspensión del partido ante el cuadro cutervino

Ayacucho FC arremete contra la

Perú identifica 11 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales comerciales, según nuevo mapa del Midagri

El Mapa Nacional elaborado por el Serfor y presentado en la Expo Forestal Perú 2025 permitirá orientar las inversiones hacia las zonas con mejores condiciones para impulsar una industria forestal competitiva y sostenible

Perú identifica 11 millones de

Sereno fue emboscado por delincuentes en Independencia: uno de ellos lo atacó con un ladrillo en plena intervención

Los vecinos acudieron en ayuda del sereno después de la emboscada y denunciaron que la zona permanece sin alumbrado público desde hace más de tres meses, lo que, según advirtieron, agrava la inseguridad en el área

Sereno fue emboscado por delincuentes

Puente Chillón a punto de colapsar: alcalde de Ancón pide S/ 20 millones al MTC para obras de ampliación que durarían un año

En conversación con Infobae Perú, el alcalde Samuel Daza afirmó que el colapso de la Av. Néstor Gambetta ha incrementado el tránsito de vehículos pesados sobre el puente de la Panamericana Norte

Puente Chillón a punto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Extrabajador que utilizó cámaras del

Extrabajador que utilizó cámaras del Congreso en mitin de Fuerza Popular aseguró que cometió un error “producto del cansancio acumulado”

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Ni el barrio de José Jerí se salva de los delincuentes: vecinos denuncian que son víctimas de constantes robos y asaltos

IDL y CNDDHH rechazan pedido del congresista José Cueto ante la APCI y advierten intento de “maniobras políticas”

Tomás Gálvez y las extrañas movidas en Fiscalía ante la llegada de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo reaparece radiante en

Karla Bacigalupo reaparece radiante en ‘Miss Universo 2025’: supera problema de salud y continúa en competencia

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quienes son sus madres?

¿Cuáles son los programas que tendría Satelite+, el canal de Jefferson Farfán?: se filtra la lista completa

DEPORTES

Ayacucho FC arremete contra la

Ayacucho FC arremete contra la FPF y denuncia “trato abusivo y discriminatorio” tras polémica con Comerciantes Unidos

Dónde ver Ecuador vs Canadá HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Canadá HOY: partido amistoso en Toronto por fecha FIFA 2025

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: los rivales confirmados de las ‘blanquiazules’ en el torneo

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras el Perú vs Rusia y le pidió ser el ‘10′: “Tiene que asumir la responsabilidad y manejar los hilos”