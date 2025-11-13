Bebé muere tras ser alimentada con leche mezclada con pesticida: su padre es acusado de parricidio en Cajamarca

Acusan a padre de envenenar a su hija y causar su muerte en Cajamarca | Foto referencial.

La necropsia practicada a la bebé de mes y medio, fallecida en el distrito de Paccha, provincia de Chota, Cajamarca, confirmó que su muerte se debió a intoxicación con pesticida, informó la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público. Este caso, que ha generado una profunda conmoción en la comunidad, es investigado bajo la figura de parricidio.

El principal señalado es Óscar Solano Bustamante, padre de la menor y originario de la comunidad de Jelelip, en Chadín. Según la expareja de Solano, fue él quien habría suministrado la sustancia tóxica a la menor. De acuerdo con la investigación inicial, el acusado mezcló el pesticida con leche en el biberón de la niña, durante la ausencia de la madre, Sara Acuña Delgado, quien había salido a comprar pañales.

Tras la intoxicación, la bebé fue llevada de urgencia a la posta médica de Paccha, donde los médicos le practicaron un lavado gástrico antes de derivarla a la ciudad de Bambamarca. A pesar de los esfuerzos médicos, la bebé falleció durante el traslado. El análisis forense posterior confirmó la presencia de pesticida en el organismo de la niña.

Familiares y vecinos han exigido justicia y una sanción ejemplar para el responsable. La Policía Nacional y la Fiscalía Provincial Penal han iniciado investigaciones por el presunto delito de parricidio, tipificado en el artículo 107 del Código Penal Peruano, que contempla penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua para quienes causan la muerte de su descendiente.

Las autoridades también investigan si existió omisión o negligencia por parte de la madre, Sara Acuña Delgado, quien dejó a la recién nacida en custodia del padre, pese a antecedentes de conflictos previos entre ambos progenitores. Actualmente, Acuña Delgado figura únicamente como denunciante; sin embargo, las próximas diligencias determinarán si le corresponde algún tipo de responsabilidad.

El trágico incidente ocurrió el 10 de noviembre en un cuarto arrendado en Paccha. Según diversos testimonios, tras suministrar la sustancia, el principal implicado habría dejado a la bebé al cuidado de un tercer individuo y abandonado el lugar, para luego dirigirse a Jelelip. Posteriormente, la madre denunció los hechos en la comisaría de Paccha y notificó a la Fiscalía.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. De necesitarlo, puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular. El MIMP recuerda a la población que esta atención se otorga durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.