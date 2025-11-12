Perú

Productor de Esto es Guerra celebra nominación a los Premios Martín Fierro Latino: “Seguiremos con la internacionalizacion”

Con 13 años liderando la televisión peruana, ‘Esto es Guerra’ celebra su reconocimiento internacional y anuncia grandes novedades para el 2026, incluyendo su expansión a nuevos países de Latinoamérica.

Guardar
Productor de ‘Esto es Guerra’
Productor de ‘Esto es Guerra’ celebra nominación internacional.

El reality peruano ‘Esto es Guerra’ (EEG) vuelve a estar en el ojo de toda Latinoamérica. Tras más de una década liderando la televisión nacional, el programa producido por ProTV ha sido nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 en la categoría “Mejor reality show”, uno de los reconocimientos más prestigiosos del entretenimiento en la región.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre en la ciudad de Miami, y reunirá a las producciones más destacadas de la televisión latina. El programa peruano competirá junto a ‘Mundos Opuestos’ del Canal 13 de Chile y ‘La Isla’ de Telemundo, dos grandes exponentes del formato de competencia.

Estamos contentos con esta nominación a nivel internacional, pues los Premios Martín Fierro representan a lo mejor de la televisión y el entretenimiento que se desarrolla en toda Latinoamérica. Nosotros llevamos 13 años siendo líderes, y es un reconocimiento al esfuerzo que día a día ponemos”, declaró Diego Quijano, gerente general de ProTV, productor del exitoso formato.

Desde su estreno en 2012, ‘Esto es Guerra’ ha marcado un antes y un después en la televisión peruana. Con un formato dinámico, pruebas extremas, competencia entre equipos y una conexión directa con el público, el reality se ha convertido en el programa en vivo más visto del país, manteniendo un liderazgo indiscutible durante 13 temporadas consecutivas.

Su éxito no solo se mide por la sintonía, sino también por la capacidad del formato de reinventarse constantemente y adaptarse a las tendencias del entretenimiento actual. La última semana, el programa volvió a demostrar su poder de convocatoria durante “La Gran Semifinal”, que paralizó a miles de hogares peruanos y alcanzó picos de 25 puntos en el minuto a minuto, con un promedio general superior a los 24 puntos de rating.

Estamos muy contentos con el alto nivel del programa y con las cifras alcanzadas. El público sigue respaldándonos y eso demuestra que estamos más fuertes que nunca en esta temporada número 13”, sostuvo Quijano, quien adelantó que el formato continuará su expansión fuera de nuestras fronteras.

Internacionalización y nuevos retos para 2026

De cara al 2026, el productor adelantó que ‘Esto es Guerra’ presentará novedades importantes en su formato, con nuevos talentos, pruebas inéditas y una propuesta visual más ambiciosa. Además, se estarían evaluando alianzas internacionales para llevar el programa a nuevas pantallas fuera del Perú.

“Debido al éxito puedo anunciar que ‘Esto es Guerra’ seguira en su internacionalizacion, hemos sido exito en Colombia, Puerto Rico, México, Panamá, Bolivia y se vienen sorpresas”, agregó Diego Quijano.

Esto es Guerra es nominado
Esto es Guerra es nominado a los Premios Martín Fierro Latino.

Con esta nominación internacional y un presente sólido en la televisión local, ‘Esto es Guerra’ reafirma su posición como el reality show más exitoso del país, una marca que ha sabido trascender generaciones, consolidarse como referente del entretenimiento familiar y ahora conquistar terreno en toda Latinoamérica.

El próximo 23 de noviembre, todas las miradas estarán puestas en Miami, donde el reality peruano competirá por llevarse el Premio Martín Fierro Latino 2025, un galardón que podría coronar más de una década de esfuerzo, disciplina y pasión por hacer televisión de calidad.

Competencias intensas

Durante la reciente semifinal, los televidentes disfrutaron de enfrentamientos de alto nivel en los circuitos extremos, donde los competidores demostraron su resistencia, concentración y espíritu de equipo. Entre las pruebas más comentadas destacaron las victorias de Onelia Molina sobre Alejandra Baigorria, la de Kevin Díaz sobre Mario Irivarren, y la de Karen Dejo frente a Melissa Loza.

Alejandra Baigorria es integrante histórica
Alejandra Baigorria es integrante histórica de ‘Esto es Guerra’. Captura de TV- América Tv

Este reconocimiento llega en un momento clave para el reality, que continúa apostando por el talento joven, las pruebas de alto rendimiento y la innovación en su producción. Cada temporada introduce nuevos desafíos, escenografías impactantes y dinámicas de interacción digital que mantienen enganchado al público de todas las edades.

Temas Relacionados

Esto es Guerraperu-entretenimiento

Más Noticias

Tragedia en Arequipa: conductor de camioneta que chocó a bus interprovincial dio positivo a dosaje etílico y es detenido

Accidente provocó que el vehículo de la empresa cayera en un abismo de 200 metros en la Panamericana Sur. Se han confirmado 37 fallecidos y 25 heridos

Tragedia en Arequipa: conductor de

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Los dirigidos por Manuel Barreto enfrentarán a un duro rival con un solo día de entrenamiento producto del retraso de su vuelo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Rusia EN VIVO

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ llegan invictas a este partido, que fue adelantado por su participación en el Mundial de Clubes. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Circolo EN

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

El diplomático cubano, con amplia trayectoria en la región y señalado por presuntos vínculos con inteligencia, dejó el cargo tras una reunión en Cancillería que marcó el fin de su misión en Lima

Quién es Carlos Zamora y

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

El seleccionado nacional, a cargo de Manuel Barreto, llegó a San Petersburgo para cumplir su segunda prueba al mando de la ‘Muñeca’. Genera expectativa la presencia de Pedro Gallese en la portería y el debut de Fabio Gruber

Dónde ver Perú vs Rusia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Quién es Carlos Zamora y

Quién es Carlos Zamora y las razones por las que dieron por culminadas sus labores como Embajador de Cuba en el Perú

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si legisladores no aprueban retirar al Perú de la Corte IDH

José Jerí apuesta por las zonas económicas privadas: presidente participó en foro internacional

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Madre de la hija de

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda por incumplir pensión de alimentos: “No se ha puesto al día”

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

Concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima es reprogramado: ¿cuándo será el show?

DEPORTES

Perú vs Rusia EN VIVO

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Pedro García minimizó el interés de clubes de Liga MX por Jorge Fossati y le recomendó seguir en Universitario: “En México dirige cualquiera”