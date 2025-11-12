Perú

ONP: jubilación anticipada sin descuentos en pensión para estos trabajos de alto riesgo y desgaste

El Sistema Nacional de Pensiones permite que profesiones de alto riesgo accedan a la jubilación anticipada, manteniendo su pensión íntegra si cumplen con los criterios de aporte y tiempo en la actividad

Guardar
Cada 25 de octubre, Perú
Cada 25 de octubre, Perú celebra el Día de los Trabajadores de Construcción Civil, rindiendo homenaje a quienes realizan labores esenciales en un sector fundamental y a menudo riesgoso. (Andina)

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informa que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) reconoce la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años y recibir el total de la pensión correspondiente, si el trabajador pertenece a ciertos sectores considerados de alto riesgo o condiciones adversas.

Esta medida tiene como objetivo atender los casos en que el desgaste físico, la exposición a agentes nocivos o el peligro inherente a la actividad laboral justifica un retiro anticipado, sin que ello implique penalidades en el monto de la jubilación.

Estos regímenes especiales contemplan ocupaciones en la minería, metalurgia, siderurgia, construcción civil, periodismo, industria del cuero, aviación comercial y actividades marítimas.

El vocero de la ONP, Jhon Castillo, precisó en el programa ONP en Línea, transmitido en alianza con la Agencia Andina, que cada régimen exige condiciones y años mínimos de aporte diferenciados, diseñados para compensar el esfuerzo o riesgo asumido por el trabajador.

Oficina de Normalización Previsional -
Oficina de Normalización Previsional - ONP

Sectores y requisitos clave

En el caso de la minería, los empleados que laboran en minas subterráneas (socavones) pueden jubilarse desde los 45 años, si cuentan con 20 años de aportes, de los cuales 10 deben estar vinculados a labores en el subterráneo, de forma continua o discontinua.

Los trabajadores de minas a tajo abierto también pueden acogerse al beneficio desde los 50 años, con 25 años de aportes en total y al menos 10 vinculados a esas labores extractivas específicas.

Para quienes se desempeñan en centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, enfrentando riesgos de toxicidad o peligrosidad, la jubilación anticipada se habilita desde los 50 años, siempre que se acrediten 30 años de aportes, incluyendo 15 en dichos ambientes de riesgo.

También se contempla una opción de pensión proporcional, que implica requisitos distintos en años totales y tiempo en labores de riesgo.

En construcción civil, la edad para jubilarse sin reducción arranca a los 55 años, siempre que el trabajador acumule 16 años de aportes, con al menos seis años dedicados a actividades de ese sector.

El beneficio también incluye a los periodistas profesionales: los hombres pueden retirarse desde los 55 y las mujeres desde los 50, si suman 20 años de aportes y cumplen con el tiempo laboral requerido en el ejercicio periodístico.

El sector industria del cuero considera la jubilación para curtidores y pellejeros desde los 55 años para hombres y 50 para mujeres, bajo la condición de tener mínimo 20 años de aportes y una proporción relevante en esa ocupación.

Para pilotos y copilotos de aviación comercial, el retiro puede iniciarse desde los 55 años, dependiendo de la experiencia comprobada en vuelo, según una escala progresiva en función de los años laborados como piloto o copiloto.

Las actividades marítimas, fluviales y lacustres también gozan de un régimen especial, permitiendo la jubilación a partir de los 55 años luego de 20 años de aportes, con al menos cinco comprobados en esa línea de trabajo. En este caso, la ONP advierte que se aplica una penalidad por retiro adelantado.

Ventajas informativas y acceso digital a los beneficios previsionales

La información sobre estos regímenes especiales y otros beneficios del Sistema Nacional de Pensiones puede consultarse a través de ONP en Línea, espacio semanal de orientación transmitido en las páginas oficiales de Facebook y YouTube de la entidad, en alianza con la Agencia Peruana de Noticias Andina.

Temas Relacionados

ONPJubilaciónTrabajoPensiónperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ llegan invictas a este partido, que fue adelantado por su participación en el Mundial de Clubes. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Circolo EN

Óscar Arriola, jefe de la PNP, señala que dinamita incautada de Puno sería usada en protesta de este 14 de noviembre

El alto mando volvió a criminalizar las protestas al afirmar que los explosivos incautados podrían haber sido utilizados en la movilización de la Generación Z. El operativo decomisó más de 12.400 explosivos y 2,8 millones de soles

Óscar Arriola, jefe de la

Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está frente a futura estación de la Línea 2

La cadena de supermercados del grupo Cencosud retoma su plan de expansión en el país con una moderna tienda en Lima Este, buscando fortalecer su presencia en el competitivo sector del retail

Metro abre sede en populoso

Preocupación en Moquegua: el río Titire se tiñe de amarillo y Contraloría junto al OEFA investigan posible contaminación minera

La alteración del color del agua preocupa a comunidades locales. El operativo busca determinar el origen del daño ambiental y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que operan en la zona

Preocupación en Moquegua: el río

Qué pasa si comes cereales azucarados todos los días

Aunque consumir cualquier cereal no es automáticamente dañino, cuando se convierte en una rutina diaria, se complica la posibilidad de mantener un perfil nutricional equilibrado

Qué pasa si comes cereales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ no ordenaría la restitución

PJ no ordenaría la restitución inmediata de Delia Espinoza: Juez esperaría que la JNJ cumpla con reponerla

Patricia Benavides promovió elección de Gino Ríos en la JNJ por pedido de ‘Los mafiositos’, según exasesor Jaime Villanueva

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

Vladimiro Montesinos intentó contactar a Alberto Fujimori desde la cárcel, revela exabogado: “Quería hacerle llegar un mensaje”

Pedro Castillo denuncia penalmente a Dina Boluarte y congresistas que lo vacaron: estos son los argumentos

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez regresa con ‘Los

Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Lo que se viene, ni se lo imaginan”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Perú

Jesús Neyra vuelve a las telenovelas con ‘Luz de Luna 4’: su visión del machismo, su reencuentro con Jazmín Pinedo y su fe en el cine peruano

¿Cuándo son los Latin Grammy 2025?: Fecha y horario en Perú de la premiación a lo mejor de la música latina

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

DEPORTES

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La advertencia de Manuel Barreto a los referentes: “La selección peruana está abierta a los nuevos jugadores, deben tener prioridad”

La inédita reacción de la prensa rusa luego del empate con Perú en amistoso FIFA: “Resultado inesperado contra el perdedor de las Eliminatorias 2026″

La reacción de Manuel Barreto cuando periodista ruso le dijo que Bolivia “sí le creó problemas” y que Perú no

Diego Rebagliati elogió a seis jugadores de la selección peruana tras empate con Rusia: “Es tiempo que empiecen a sentirse importantes”