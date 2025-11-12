Perú

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

La periodista criticó duramente a la exproductora por lanzar rumores sin pruebas sobre la separación de la exMiss Perú y Brian Rullan, y advierte que sí pueden demandarla. “Si la ofensa fue hecha en Perú, la demanda puede presentarse aquí”

Guardar
Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Mi separación jamás fue por infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En el universo del espectáculo peruano, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla para los rumores, las confesiones y los juicios mediáticos. Y esta vez, la polémica gira en torno a Pati Lorena, exproductora de televisión y ahora creadora de contenido en TikTok, quien ha pasado de ser vista como una figura divertida, que contaba anécdotas de su época en la pantalla chica, a convertirse en blanco de críticas por sus fuertes acusaciones contra Laura Spoya.

Todo comenzó con un pódcast junto a Kenji Fujimori, en el que la comunicadora sorprendió a todos al mencionar a la exMiss Perú y lanzar comentarios que rozan lo difamatorio. En tono desafiante, la exproductora invitó a la exreina de belleza a “divertirse” y responderle “tete a tete”, aludiendo a supuestas situaciones personales relacionadas con su separación de Brian Rullan.

Sin embargo, lo que podría haber parecido una broma entre influencers terminó escalando a un nivel que, para muchos, cruzó los límites del respeto. Ante ello, la periodista Magaly Medina abordó el tema, marcando distancia de lo que calificó como un acto de irresponsabilidad en redes sociales.

“Monos con metralleta”: Magaly Medina
“Monos con metralleta”: Magaly Medina critica a los influencers que difunden rumores sin pruebas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestiona a Pati Lorena

Ella dice, ‘diviértete, Laurita’, pero ¿cómo vas a tomarlo de manera divertida si estás acusándola de haberle sido infiel al marido?”, cuestionó Magaly, dejando en claro que lo dicho por Pati Lorena carece de pruebas y podría tener consecuencias legales.

La conductora también recordó que Lorena insinuó haber visto a la modelo en una piscina junto a Mario Iribarren, sugiriendo un vínculo sentimental.

Eso es algo que no se puede probar. Yo nunca escuché ese rumor. Hay que tener un poco más de responsabilidad con los chismes que se lanzan, porque hay muchos ahora —como yo les llamo— ‘monos con metralleta’ en redes sociales, que escuchan cualquier cosa y la dan por cierta”, advirtió Magaly, refiriéndose al crecimiento de figuras digitales que difunden información sin verificación.

Magaly fue más allá y señaló que Paty Lorena parece haber entrado en una etapa en la que busca polémica para ganar visibilidad. “Creo que aquí ya entró en un terreno peligroso, quizás por granjearse más seguidores. Ha llamado a Laura de diferentes formas: lambiscona, pizpireta, mentirosa…”, comentó, recordando que Laura Spoya y Brian Rullán nunca han explicado públicamente los motivos de su separación, por lo que especular sobre ello es, según la conductora, “cruzar una línea que no se debe traspasar”.

“Monos con metralleta”: Magaly Medina
“Monos con metralleta”: Magaly Medina critica a los influencers que difunden rumores sin pruebas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de la controversia, Laura Spoya decidió pronunciarse con elegancia y contundencia. A través de un mensaje dirigido a Samuel Suárez de Instarándula, la modelo aclaró: “Mi separación jamás fue por una infidelidad. Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio. Es todo lo que diré”. Con esta breve , perodirecta declaración, Laura desmintió las versiones que circulaban en redes y dejó en claro que no tolerará que se mancille su nombre.

Magaly Medina, por su parte, fue tajante al advertir las posibles consecuencias de estas afirmaciones. “Yo creo que acá se está ganando un juicio Pati Lorena. Ella dice: ‘Ay, que me manden la carta notarial hasta Estados Unidos porque vivo allá’. Pero no necesariamente: si la ofensa fue hecha en Perú, la demanda puede presentarse aquí”, explicó la conductora, dejando claro que la distancia no es excusa cuando se trata de difamación pública.

“Monos con metralleta”: Magaly Medina
“Monos con metralleta”: Magaly Medina critica a los influencers que difunden rumores sin pruebas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Asimismo, Magaly reflexionó sobre el peligro de convertir el entretenimiento digital en un espacio sin ética ni límites. “Ella estaba creando un personaje bastante divertido, que no dañaba a nadie, contaba cosas graciosas… pero de ahí pasar a lanzar informaciones que escucha por aquí y por allá, sin ningún sustento, me parece irresponsable”, dijo. Y remató con una frase que sintetiza su postura: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”.

Mientras tanto, Laura Spoya optó por centrarse en sus proyectos personales y profesionales. “No tengo tiempo para tonterías. Se vienen cosas enormes que me tienen más feliz que perro con dos colas”, escribió la exreina de belleza en redes sociales, mostrando que prefiere mirar hacia adelante antes que caer en confrontaciones innecesarias.

“Monos con metralleta”: Magaly Medina
“Monos con metralleta”: Magaly Medina critica a los influencers que difunden rumores sin pruebas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaPati LorenaLaura SpoyaBrian Rullanperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú es reconocido por tener el mejor chocolate del mundo tras coronarse en el International Chocolate Awards

La chocolatera peruana Cacaosuyo obtuvo el máximo galardón con su barra El Ganso, elaborada con cacao de Junín, consolidando a nuestro país como referente mundial en la producción de chocolate fino

Perú es reconocido por tener

No es Argentina ni Brasil: este es el país con mayor consumo de pollo en Sudamérica con 56 kg. por persona

El auge del consumo de pollo en América del Sur revela un cambio en los hábitos alimenticios y económicos de la región, donde esta carne accesible y nutritiva gana terreno como la principal fuente de proteína animal

No es Argentina ni Brasil:

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

La conductora de ATV volvió a apostar por el amor con quien fue su pareja durante once años. “Lo que se ve no se pregunta”, dijo

Mávila Huertas se reconcilia con

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

La conductora y su exesposo vuelven a apostar por el amor, en una historia que empezó hace más de veinte años

Mávila Huertas confirma reconciliación con

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ buscará ofrecer una buena imagen pese al cansancio por el largo viaje a San Petersburgo. El rival es un invicto elenco ruso. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Mávila Huertas se reconcilia con

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

Pati Lorena da detalles de su encuentro con la expareja de Laura Spoya: “Si hablo, haría daño a su familia”

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Rusia HOY: partido amistoso en San Petersburgo por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Fabio Gruber llegó al Zenit Training Base para integrarse a la selección peruana con miras al amistoso contra Rusia