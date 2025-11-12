Perú

Christian Domínguez arremete contra ‘Amor y fuego’ por Leonard León: “Lo que hicieron fue despreciable y de cobardes”

El cantante explotó contra los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre por haber dado tribuna a la expareja sentimental de Karla Tarazona. Los acusó de “cobardes” y aseguró haber perdido todo respeto hacia ellos

El cantante de cumbia no se guardó nada y lanzó duras críticas a Rodrigo González y Gigi Mitre, acusando al programa de deslealtad por dar espacio a su antiguo rival sentimental en televisión (Willax TV)

El enfrentamiento mediático entre Christian Domínguez y los conductores de ‘Amor y fuego’ alcanzó un nuevo nivel tras la reciente entrevista a Leonard León. El líder de la Gran Orquesta Internacional consideró “despreciable” la decisión del programa de Willax Televisión de ofrecer espacio a quien fuera pareja de Karla Tarazona, su actual compañera.

Aunque en el pasado reconoció tener diferencias con Rodrigo González y Gigi Mitre, esta vez el cantante expresó un rechazo tajante. Aseguró que el vínculo de respeto profesional que mantenía con ellos se rompió por completo.

Desde su cuenta oficial, envió un mensaje cargado de indignación y decepción que rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre sus seguidores.

Duros calificativos

Indignado por la entrevista a
Indignado por la entrevista a Leonard León, Christian Domínguez lanzó duras críticas a Rodrigo González y Gigi Mitre, a quienes calificó de “despreciables” y culpó de cruzar un límite personal. (Willax TV)

Christian Domínguez decidió hacer pública su molestia tras ver la entrevista que ‘Amor y fuego’ concedió a Leonard León. El cantante se mostró afectado y no dudó en utilizar palabras contundentes para expresar su indignación.

“Después de ver sus últimas entrevistas, qué decepción. Lo que hicieron fue despreciable y de cobardes. Ya saben a qué noticias me refiero. Sí los respetaba, pero ahora ni un poco”, manifestó el artista, en un mensaje directo hacia Rodrigo González y Gigi Mitre.

El intérprete de cumbia explicó que su enfado no proviene de las críticas habituales hacia su vida personal, sino del hecho de haber dado protagonismo a una figura con la que mantiene una relación tensa, vinculada a su entorno más íntimo. Para Domínguez, esa decisión vulneró límites que nunca pensó que el programa cruzaría.

Durante años, el cantante ha sido objeto de comentarios sobre su conducta amorosa y su historial mediático. En diversas ocasiones aceptó las observaciones de los conductores del programa, incluso con cierta ironía. Sin embargo, su reciente mensaje marca un quiebre en la relación que mantenía con ellos, antes basada en un respeto mutuo a pesar de las diferencias.

De la autocrítica al reclamo

El cumbiambero aseguró que siempre
El cumbiambero aseguró que siempre aceptó sus fallas, aunque esta vez se sintió vulnerado por la decisión de ‘Amor y fuego’ de dar voz a alguien de su entorno sentimental. (Willax TV)

Christian Domínguez reconoció haber cometido errores en su vida personal y profesional, pero aseguró que siempre asumió las consecuencias de sus actos. En declaraciones previas, admitió haber sido infiel y haber enfrentado los juicios del público y la prensa sin esconderse.

“Yo puedo sentarme frente a quien sea porque siempre apechugué mis errores. Incluso di entrevistas sabiendo todo lo que decían de mí. Soy un sinvergüenza, como dicen, porque fui infiel, y mi mujer, la más arrastrada por perdonarme”, expresó con tono desafiante.

Estas palabras, lejos de reflejar victimismo, mostraban su disposición a enfrentar las críticas. Sin embargo, el giro llegó cuando ‘Amor y fuego’ decidió entrevistar a Leonard León, expareja de Karla Tarazona, figura con la que Domínguez comparte actualmente su vida. Para el cantante, aquella decisión fue una traición personal.

El artista señaló que, pese a los conflictos anteriores, había mantenido respeto por Rodrigo González y Gigi Mitre como comunicadores. Consideraba que ambos cumplían su labor de manera profesional, aunque no compartiera su estilo. “Quizá sí son mejores que yo, con más valores. Bueno, para que se expresen así de mí, me imagino que es así”, comentó, antes de manifestar que ese reconocimiento ya no existe.

La relación entre Domínguez y los presentadores pasó de la tolerancia al enfrentamiento directo. El intérprete decidió cortar todo tipo de vínculo con el programa, convencido de que cruzaron una línea ética al incluir a alguien que forma parte de un pasado familiar complejo.

La respuesta irónica de los conductores

Los presentadores de Willax reaccionaron
Los presentadores de Willax reaccionaron con ironía ante las críticas de Christian Domínguez y defendieron su derecho a entrevistar a cualquier figura del espectáculo. (Willax TV)

Durante la emisión de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González leyó al aire los mensajes enviados por el cantante. Lejos de esquivar la polémica, respondió con ironía, reafirmando su postura crítica hacia Domínguez y su entorno sentimental.

“Vamos a hacer algo, Christian. La próxima te llamo antes de hacer la pauta, ¿ya? Compartimos la dirección del programa, ¿te parece?”, dijo el conductor con sarcasmo, desatando risas en el set.

Gigi Mitre, por su parte, defendió la decisión de entrevistar a Leonard León. “En el programa hablamos con todos. Entrevistamos al Dios y al diablo. No nos vamos a limitar por los sentimientos de nadie”, sostuvo. También insinuó que el mensaje del cantante pudo haber sido influenciado por Karla Tarazona, insinuación que añadió más tensión al intercambio mediático.

Ambos comunicadores insistieron en que su labor consiste en presentar distintas versiones de una historia pública, sin tomar partido. Sin embargo, el tono irónico con que respondieron reforzó la sensación de confrontación.

