Señales de inflamación que aparecen en tu cuerpo cuando no consumes suficiente magnesio

El magnesio ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, a regular la presión arterial y a reducir los niveles de estrés oxidativo

Cada vez más peruanos padecen
Cada vez más peruanos padecen enfermedades inflamatorias crónicas asociadas a malos hábitos alimenticios, estrés y sedentarismo (APTA Vital Sport)

La inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante infecciones, lesiones o toxinas. Sin embargo, cuando se mantiene durante mucho tiempo, se convierte en un proceso crónico que puede dañar los tejidos y aumentar el riesgo de enfermedades graves como la diabetes, la hipertensión o los trastornos cardiovasculares. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cada vez más peruanos padecen enfermedades inflamatorias crónicas asociadas a malos hábitos alimenticios, estrés y sedentarismo. Una de las causas menos conocidas es la deficiencia de magnesio, un mineral esencial que participa en más de 300 funciones metabólicas del organismo.

El magnesio ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos, a regular la presión arterial y a reducir los niveles de estrés oxidativo. Cuando no se consume en cantidad suficiente, el cuerpo puede empezar a mostrar diversas señales de inflamación que no deben ignorarse, ya que pueden ser el inicio de problemas más serios para la salud.

Señales de inflamación cuando no consumes suficiente magnesio

La falta de magnesio puede manifestarse de muchas formas, pero algunas de las más frecuentes están relacionadas con procesos inflamatorios silenciosos. Una de las primeras señales es el dolor muscular o articular persistente sin causa aparente. El magnesio actúa como un relajante natural de los músculos y ayuda a evitar la acumulación de ácido láctico; cuando escasea, se produce rigidez y microinflamación en los tejidos.

En el sistema nervioso, la
En el sistema nervioso, la deficiencia de magnesio puede generar dolores de cabeza frecuentes, ansiedad o trastornos del sueño (Freepik)

Otra señal común es la fatiga constante o falta de energía. Esto ocurre porque el magnesio es necesario para la producción de ATP, la molécula que suministra energía a las células. Cuando hay un déficit, el metabolismo se vuelve más lento y se incrementa la inflamación celular. También puede presentarse hinchazón abdominal o sensación de distensión, ya que este mineral participa en el funcionamiento del sistema digestivo y en el equilibrio de la microbiota intestinal. Un intestino inflamado puede generar gases, estreñimiento o diarrea.

En el sistema nervioso, la deficiencia de magnesio puede generar dolores de cabeza frecuentes, ansiedad o trastornos del sueño, todos ellos vinculados a una inflamación de bajo grado en el cerebro y los vasos sanguíneos. Además, los bajos niveles de magnesio se asocian con una mayor incidencia de síndrome premenstrual, retención de líquidos y acné inflamatorio en mujeres, debido al aumento de las citoquinas inflamatorias.

Si la deficiencia se mantiene durante mucho tiempo, también pueden aparecer problemas cardiovasculares como arritmias, hipertensión o inflamación en las arterias, lo que aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

Por qué el magnesio previene la inflamación

El magnesio tiene una función antiinflamatoria natural. Participa en la regulación del sistema inmunitario, evitando una respuesta excesiva que dañe los tejidos. Además, ayuda a reducir el estrés oxidativo, es decir, el exceso de radicales libres que generan inflamación y envejecimiento celular.

El magnesio está presente en
El magnesio está presente en alimentos como espinaca, palta, plátano, avena, almendras y cacao puro (Imagen ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han demostrado que una dieta rica en magnesio (presente en alimentos como espinaca, palta, plátano, avena, almendras y cacao puro) contribuye a disminuir los niveles de proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación en la sangre. También mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual previene la inflamación metabólica asociada al sobrepeso y la diabetes tipo 2.

Además, este mineral influye en el equilibrio del eje intestino-cerebro, ayudando a mantener una microbiota saludable y reduciendo la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol, que en exceso promueve la inflamación sistémica.

Cómo la inflamación crónica afecta la salud

La inflamación crónica es una de las principales causas de enfermedades no transmisibles en el Perú. De acuerdo con EsSalud, millones de peruanos presentan cuadros relacionados con el síndrome metabólico, que incluye obesidad abdominal, hipertensión y niveles elevados de glucosa y triglicéridos, todos ellos impulsados por procesos inflamatorios.

A nivel celular, la inflamación prolongada daña las paredes de los vasos sanguíneos, altera la función hormonal y afecta la regeneración de tejidos. Esto puede provocar dolencias articulares, fatiga persistente, envejecimiento prematuro y mayor susceptibilidad a infecciones. En el sistema nervioso, contribuye al desarrollo de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

