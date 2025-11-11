Perú

Mario Irivarren aclara el video viral junto a Laura Spoya y Gerardo Pe: “El audio es real, pero no era lo que parecía”

El exintegrante de “Todo Good” explicó que el video viral donde se le veía junto a sus compañeros no mostraba abucheos, sino gritos del público en un evento universitario llamado “La Peña”

El conductor explicó que los gritos captados en la discoteca no fueron abucheos, sino parte de la dinámica universitaria, y aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante la grabación del spot con sus compañeros (América TV)

Tras la difusión de un video en el que aparentemente recibían abucheos, Mario Irivarren rompió el silencio y aclaró lo ocurrido durante la presentación que compartió con Laura Spoya y Gerardo Pe.

Las imágenes, grabadas en una discoteca universitaria, se volvieron virales y desataron una ola de comentarios sobre una supuesta mala recepción del público. Sin embargo, el exchico reality aclaró que no se trató de insultos ni rechazo, sino del contexto de un evento artístico.

Explicó que estaban grabando un spot publicitario en una actividad llamada “La Peña”, organizada por estudiantes de la Universidad Católica. “El audio es real, pero no eran abucheos”, dijo en entrevista televisiva.

La confusión detrás del video viral

Lo que pareció una reacción
Lo que pareció una reacción hostil del público fue solo una coincidencia de sonidos en un evento estudiantil. El video se malinterpretó y desató un malentendido viral entre los seguidores. (América TV)

El clip que encendió las redes sociales mostraba a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe sobre un escenario mientras se escuchaban gritos que muchos interpretaron como insultos. “¡Quién chu... eres!”, se oía en el registro que circuló por TikTok, lo que llevó a varios usuarios a creer que el público los estaba rechazando.

La grabación se propagó con rapidez, alimentando comentarios irónicos y teorías sobre una posible pérdida de popularidad de los exintegrantes de “Todo Good”, ahora conocidos como “La Manada”. Sin embargo, Irivarren decidió hablar para detener la ola de especulaciones y explicar el verdadero contexto del momento.

En declaraciones a un programa matutino, aclaró que el supuesto abucheo era una confusión. “Estábamos grabando un spot. Están diciendo ‘Peña, Peña, Peña’, porque era un evento de la universidad donde se presentan grupos de música de distintas facultades, algo así, y se llama La Peña”, explicó con calma.

El exchico reality reconoció que la coincidencia entre la grabación y el evento generó la interpretación equivocada. “Por tiempos era el único día y hora que podíamos grabar y se cruzaba con ese evento”, señaló. Según dijo, la jornada universitaria tenía su propio público y dinámica, ajena al rodaje del spot.

Mario Irivarren aclara el audio y el propósito del rodaje

"El audio es real, pero
“El audio es real, pero fuera de contexto”, dijo Irivarren al desmentir los rumores. Contó que los asistentes del evento fueron amables y colaboraron con el equipo durante la grabación. (América TV)

En la entrevista, el también conductor insistió en que el audio que se viralizó no fue manipulado, pero sí sacado de contexto. “No, no, el audio sí es real, pero están gritando ‘Peña, Peña, Peña’, porque era un evento que se llama La Peña”, subrayó.

Irivarren descartó que hubiera una reacción negativa hacia él o sus compañeros. Al contrario, elogió el comportamiento de los asistentes al evento. “Los chicos de La Católica fueron súper buena onda y nos ayudaron con el video”, comentó, destacando la colaboración del público y de los organizadores durante la grabación.

Sobre el motivo del spot, prefirió mantener el misterio. “Eso ya es secreto”, dijo entre risas, dejando abierta la expectativa sobre su nuevo proyecto audiovisual. Lo que sí confirmó fue que el material formaba parte de una campaña que lo reúne nuevamente con sus compañeros de contenido.

El video, que mostraba a los tres creadores sobre un escenario con luces de discoteca, se filmó en medio del ambiente festivo de la universidad. Las imágenes, sin embargo, circularon descontextualizadas en redes sociales y provocaron que muchos usuarios creyeran que se trataba de una presentación en vivo fallida.

En cuestión de horas, los clips acumulaban miles de comentarios y reproducciones, lo que llevó al propio Irivarren a enfrentar las críticas. Con tono sereno, desmintió cualquier incidente y pidió no dejarse llevar por las apariencias. “Se malinterpretó todo”, resumió durante su intervención televisiva.

Tras la aclaración, seguidores y
Tras la aclaración, seguidores y colegas respaldaron a Irivarren y coincidieron en que el video fue malinterpretado. En redes, muchos celebraron su calma y la manera en que enfrentó los rumores. (América TV)

Tras la aclaración, diversos seguidores salieron a respaldar la versión del exintegrante de reality. En redes sociales, muchos usuarios coincidieron en que el video había sido malentendido y agradecieron la explicación. “Era obvio que no estaban abucheándolos, el ambiente no se veía hostil”, escribió un internauta. Otros celebraron el profesionalismo del trío y la manera en que afrontaron los rumores.

Mientras tanto, ni Laura Spoya ni Gerardo Pe se pronunciaron directamente sobre el tema, aunque mantuvieron su actividad habitual en redes. La polémica, lejos de dañar su imagen, reforzó la visibilidad de su grupo y avivó el interés por su nuevo contenido digital.

Mario IrivarrenLa ManadaLaura SpoyaGerardo Peperu–entretenimiento

