Susy Díaz confirmó con ADN que sí es hija biológica de su padre: “Ya no tengo que estar buscando”

La excongresista mostró los resultados de la prueba, luego de varios meses en incertidumbre y no pudo evitar mostrar su alegría

Susy Díaz, reconocida excongresista y figura mediática en Perú, reveló en una reciente aparición televisiva que confirmó con una prueba de ADN que sí es hija biológica de su padre. El resultado, obtenido tras meses de dudas y cuestionamientos personales, puso fin a una larga etapa de incertidumbre familiar.

“Estoy feliz porque el resultado es que sí somos del mismo papá y ya no tengo que estar buscando”, expresó con visible alivio durante su presentación en el programa El Valor de la Verdad este 9 de noviembre.

Durante la emisión, Díaz abordó tanto aspectos de su vida amorosa y pública como asuntos personales que mantuvo en reserva por años. En su conversación, relató cómo afrontó un proceso intenso luego de que su padre confesara, en su lecho de muerte, que no era su progenitor biológico, episodio que provocó una crisis de identidad y la llevó a buscar respuestas definitivas.

La exvedette relató que decidió someterse a la prueba genética junto con su hermana, quien reside fuera del país. El resultado mostró una compatibilidad del 99%, dato que despejó cada una de sus incógnitas acerca de su origen paterno.

“Mi papá me lo dice porque me decía tú eres diferente a tus hermanos, ellos son trigueños, no nos parecemos. Y yo decía: ¿será verdad? y lo tenía en la mente. Yo estoy feliz porque soy, con mi hermana, del mismo papá”, detalló la excongresista.

El conductor del programa, Beto Ortiz, manifestó su asombro ante la historia de la excongresista, pues desconocía la profundidad de ese episodio familiar. Para Díaz, obtener una respuesta definitiva cambió su perspectiva y le permitió dejar atrás una constante sensación de vacío familiar.

“Estoy feliz porque el resultado es que sí somos del mismo papá y ya no tengo que estar buscando”, compartió durante la entrevista.

La confesión del padre de Susy Díaz en su lecho de muerte

En diciembre de 2024, la excongresista dio a conocer una historia inédita sobre su vínculo con su padre, quien, poco antes de morir, le confesó que no era su hija biológica. El impacto de esa revelación marcó profundamente sus emociones y la acompañó durante años.

“Mi papito, antes de morir, me dijo, ‘hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá’. Yo no le creía, pero él me trató siempre como la hija más querida”, recordó Díaz durante una entrevista para el medio Mundo Latino. El relato subraya el desconcierto y la tristeza que sintió, especialmente porque, al comunicar la confesión a su madre, recibió un rechazo inmediato.

“Mi mamá me gritó, y cómo para que le des plata si eres su hija. Me votó. Eso es algo que lo tengo acá. Y duele”, relató Díaz, evidenciando el grado de dolor emocional que la situación acarrea hasta hoy.

La búsqueda de respuestas se convirtió en una constante. Durante años, la figura pública manifestó angustia ante la duda sobre su verdadero origen, lo que influyó en su sentido de la identidad.

“A veces veo hombres mayores que yo y digo, ¿será mi papá? Y le pido a Dios que me lo traiga, para saber quién soy realmente”, mencionó Díaz, mostrando con sus palabras la importancia que tuvo, en su vida, encontrar certezas acerca de su linaje.

La confirmación genética resultó decisiva para Díaz, quien, tras recibir los resultados que validan su parentesco biológico, expresó una satisfacción serena y la sensación de haber cerrado un capítulo decisivo en su historia personal.

