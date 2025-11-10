Perú

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 9 de noviembre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Para jugar Gana Diario solo
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka dio a conocer los ganadores del más reciente sorteo del Gana Diario. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 9 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 4395

Resultados: 21 10 16 30 33

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su pagina de internet, aquí se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se realizará la apuesta.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la apuesta, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

