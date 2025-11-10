K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en Perú

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

La industria del K-pop ha logrado consolidarse como una de las más fuertes y prometedoras a nivel global tras su conquista en occidente y una prueba de ello es que ni la pandemia de coronavirus logró frenar las millonarias ganancias de las principales agencias de entretenimiento.

Tal es su importancia que sólo Dynamite, la canción más exitosa de la agrupación BTS, implicó un ingreso de 1,400 millones de dólares para la economía de Corea del Sur, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El popular video de la boyband logró pulverizar diversos récords en la industria musical como el video con más vistas en las primeras 24 horas (con 101.1 millones de reproducciones), clip que a la fecha ya suma más de mil millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Al comprender el interés que hay acerca del K-pop en todo el mundo, plataformas importantes relacionadas a la industria musical han dado más espacios para su inclusión, por ejemplo con rankings como los elaborados por Billboard, con la creación de nuevas ternas en diversas premiaciones para reconocer a los fandoms, o bien playlist populares como la de Spotify “ON!” (antes llamada “K-pop Daebak”).

iTunes no se ha quedado atrás y también cuenta con su propio conteo de canciones de K-pop más reproducidas al día en al menos 39 países, entre ellos Perú.

Las 10 canciones más escuchadas de K-pop Perú

1. Talk to You

Artista: YEONJUN

2. Your Idol

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

3. What It Sounds Like

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

5. TRUE

Artista: Yoari

6. Your Idol (Sing-Along)

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

7. If It Were Me

Artista: Na Yoon Kwon & D.O.

8. Sunsets and Cigarettes

Artista: Mark Tuan

9. hold still

Artista: Mark Tuan

10.AUTOPILOT

Artista: Mark Tuan

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Los integrantes de NCT en el concierto SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

La infuencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados "Wins", los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como "Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.