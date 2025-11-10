Perú

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este martes, 11 de noviembre el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto por la mañana; cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero al atardecer. Por su parte, la temperatura máxima será de 23ºC , mientras que la mínima de 17ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Durante una entrevista, el intérprete peruano reconoció sus fallas y aseguró que nunca dejará de cumplir con sus responsabilidades familiares, generando opiniones encontradas entre los fans y el público digital

César Vega vuelve a pedir

Dina Boluarte reaparece y reconoce creación de cuenta mancomunada: “Mi labor fue esa, yo no buscaba aportantes”

Exmandataria aseguró en audiencia que su participación se limitó a habilitar la cuenta junto al dirigente Braulio Grajeda y negó haber gestionado, registrado o realizado aportes

Dina Boluarte reaparece y reconoce

Medicina Familiar y Comunitaria: en qué casos debes buscar atención en esta especialidad médica

Un médico de familia es el profesional idóneo para realizar controles preventivos, atender enfermedades comunes y coordinar la atención cuando se requiere derivar a otros especialistas

Medicina Familiar y Comunitaria: en

IFS, matriz de Interbank, eleva 81% su utilidad neta y consolida liderazgo al tercer trimestre del año: ¿Cómo le fue a Plin?

Intercorp Financial Services alcanza un ROE acumulado de 17,4% impulsado por innovación digital, mientras Inteligo triplicó sus ganancias y superó los US$8.100 millones en activos bajo gestión

IFS, matriz de Interbank, eleva

Ica, laboratorio arqueológico del sur: estudios en Monte Sierpe y las Líneas de Nasca revelan una nueva visión sobre las culturas antiguas

Un equipo liderado por el investigador japonés Masato Sakai identificó más de 500 figuras nuevas mediante análisis automatizado de imágenes aéreas. La IA acelera la revisión del legado nasca y revaloriza su relación con Paracas

Ica, laboratorio arqueológico del sur:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí explica retraso en

José Jerí explica retraso en su balance de estado de emergencia: “De la noche a la mañana, las cosas no cambian”

Dina Boluarte reaparece y reconoce creación de cuenta mancomunada: “Mi labor fue esa, yo no buscaba aportantes”

Ollanta Humala investigado por crímenes de lesa humanidad: Fiscalía formaliza pesquisa por asesinato y desaparición forzada en caso Madre Mía

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

Dina Boluarte niega lavado de activos y asegura que no saldrá del país: “Estoy acá y seguiré acá”

ENTRETENIMIENTO

César Vega vuelve a pedir

César Vega vuelve a pedir disculpas a Suheyn Cipriani y desata debate en redes sociales: “no me pesa pedir perdón”

Pamela López confiesa que aún no supera el daño causado por Pamela Franco: “Marcó mucho en mi vida”

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

Susy Díaz pagó depa de Florcita y Néstor Villanueva en Miraflores por años: “Luego se mudaron a uno más grande”

DEPORTES

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”

DT de Rusia augura un partido complicado contra Perú por amistoso en San Petersburgo: “Será duro, no tenemos ninguna ventaja”

Alianza Atlético cerró una temporada inolvidable en Liga 1 2025 clasificándose a la Copa Sudamericana 2026

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán