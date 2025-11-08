Sicario asesina a padre de familia en SJM: víctima habría sido confundido por el atacante

Asesinato de padre de familia dentro de su camioneta en SJM habría sido por error | Video: Latina Noticias

Un nuevo crimen ha conmocionado al asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Manuel Chirinos Cabellos, de 38 años, fue asesinado a quemarropa la noche del 5 noviembre mientras conducía su vehículo, según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando Manuel se encontraba en su auto, a pocos metros de la casa de un familiar. De acuerdo con los videos, un sujeto con polera negra y gorra se acercó al vehículo simulando estar desorientado. Tras intentar retirarse, regresó y disparó hasta diez veces contra el padre de familia, quien intentó esquivar el ataque acelerando su auto. El agresor huyó de inmediato, mientras vecinos acudían a auxiliar a la víctima.

Manuel fue trasladado de urgencia al hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su deceso. Sus familiares indicaron que él había llegado a Lima días antes para celebrar el cumpleaños de su hija, y que su muerte fue un hecho inesperado y sin sentido.

Víctima habría sido asesinado por error

Los allegados y vecinos de Manuel coinciden en que era un joven tranquilo, trabajador y sin conflictos, por lo que descartan que el asesinato esté relacionado con un ajuste de cuentas. Incluso, algunos creen que el sicario podría haberse equivocado de persona. “Mi hijo trabaja, tiene buen trabajo”, recordó su madre entre lágrimas, mientras vecinos destacaban su carácter ejemplar y su dedicación a la familia.

Manuel creció en San Juan de Miraflores y, hasta hace unos meses, trabajaba en Tumbes como encargado de una obra de construcción. En sus redes sociales compartía momentos junto a su esposa e hija, además de actividades recreativas como el surf y labores de solidaridad con la comunidad.

Vecinos de la zona denunciaron sentirse desprotegidos, pese a las tranqueras instaladas para controlar el ingreso al asentamiento. “Debe pasar por acá siquiera la policía dos o tres veces al día. Pero no, por acá no hay”, indicó uno de ellos a Latina Noticias.

La Policía Nacional del Perú continúa investigando el móvil del crimen y espera que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitan identificar al sicario y a sus posibles cómplices. Mientras tanto, familiares y amigos de Manuel exigen justicia y mayor seguridad en la zona.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.