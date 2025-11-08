Perú

Sicario asesina a padre de familia en SJM: víctima habría sido confundido por el atacante

Manuel Chirinos Cabellos, de 38 años, fue acribillado frente a su auto mientras conversaba con personal de seguridad de la zona

Guardar
Asesinato de padre de familia dentro de su camioneta en SJM habría sido por error | Video: Latina Noticias

Un nuevo crimen ha conmocionado al asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Manuel Chirinos Cabellos, de 38 años, fue asesinado a quemarropa la noche del 5 noviembre mientras conducía su vehículo, según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando Manuel se encontraba en su auto, a pocos metros de la casa de un familiar. De acuerdo con los videos, un sujeto con polera negra y gorra se acercó al vehículo simulando estar desorientado. Tras intentar retirarse, regresó y disparó hasta diez veces contra el padre de familia, quien intentó esquivar el ataque acelerando su auto. El agresor huyó de inmediato, mientras vecinos acudían a auxiliar a la víctima.

Manuel fue trasladado de urgencia al hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su deceso. Sus familiares indicaron que él había llegado a Lima días antes para celebrar el cumpleaños de su hija, y que su muerte fue un hecho inesperado y sin sentido.

Víctima habría sido asesinado por error

Sicario asesina a padre de
Sicario asesina a padre de familia en SJM | Foto captura: América Noticias

Los allegados y vecinos de Manuel coinciden en que era un joven tranquilo, trabajador y sin conflictos, por lo que descartan que el asesinato esté relacionado con un ajuste de cuentas. Incluso, algunos creen que el sicario podría haberse equivocado de persona. “Mi hijo trabaja, tiene buen trabajo”, recordó su madre entre lágrimas, mientras vecinos destacaban su carácter ejemplar y su dedicación a la familia.

Manuel creció en San Juan de Miraflores y, hasta hace unos meses, trabajaba en Tumbes como encargado de una obra de construcción. En sus redes sociales compartía momentos junto a su esposa e hija, además de actividades recreativas como el surf y labores de solidaridad con la comunidad.

Vecinos de la zona denunciaron sentirse desprotegidos, pese a las tranqueras instaladas para controlar el ingreso al asentamiento. “Debe pasar por acá siquiera la policía dos o tres veces al día. Pero no, por acá no hay”, indicó uno de ellos a Latina Noticias.

La Policía Nacional del Perú continúa investigando el móvil del crimen y espera que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitan identificar al sicario y a sus posibles cómplices. Mientras tanto, familiares y amigos de Manuel exigen justicia y mayor seguridad en la zona.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

Temas Relacionados

sicariatoasesinatoSJMperu-noticias

Más Noticias

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

La agrupación de cumbia norteña prepara, una vez más, el show más esperado del año para sus fanáticos

Grupo 5 dará concierto gratuito

Lima tendrá temperaturas entre 15 °C y 25 °C este 8 de noviembre según Senamhi: pronóstico por distritos

El organismo meteorológico prevé mañanas nubladas y mediodías con nubes dispersas en Lima

Lima tendrá temperaturas entre 15

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La FPV dio a conocer que el duelo se jugará antes debido a la participación de las ‘blanquiazules’ en la cita mundialista que arrancará el próximo 9 de diciembre

Alianza Lima adelantó duelo con

¿Es viable? Congreso quiere recuperar ‘La Covadonga’, la histórica embarcación de la Guerra del Pacífico: expertos se pronuncian

Se declaró de interés nacional la recuperación de los restos del buque hundido durante la Guerra del Pacífico. Mientras se reaviva el entusiasmo, expertos advierten que bajo el mar “ya no queda casi nada”

¿Es viable? Congreso quiere recuperar

Zaira Arias exige entrar al Congreso por Guillermo Bermejo: Dice que se lo impiden por ser “contestataria”

Exmilitante de Perú Libre afirma que no aplicaría la pérdida del escalo porque la sentencia contra el excandidato presidencial aún no es firme

Zaira Arias exige entrar al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es viable? Congreso quiere recuperar

¿Es viable? Congreso quiere recuperar ‘La Covadonga’, la histórica embarcación de la Guerra del Pacífico: expertos se pronuncian

Zaira Arias exige entrar al Congreso por Guillermo Bermejo: Dice que se lo impiden por ser “contestataria”

Gobierno aprueba aumentar sueldo de diplomáticos: embajadores pasarán a ganar 20 mil soles, casi duplicando su ingreso

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

Salvador del Solar sobre fallo judicial que anula proceso para inhabilitarlo: “No me he defendido para regresar a la política”

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 dará concierto gratuito

Grupo 5 dará concierto gratuito en homenaje a Elmer Yaipén: fecha, hora y lugar del evento

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

DEPORTES

Alianza Lima adelantó duelo con

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley: día, hora y canal TV del partidazo de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC