Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: "El expediente es público"

La conductora de televisión Magaly Medina respondió de forma directa a Christian Domínguez tras sus declaraciones sobre la supuesta filtración de información en el proceso judicial que mantiene con su expareja Melanie Martínez.

Durante la mañana del 7 de noviembre, el cantante y actor señaló en su programa Préndete que el expediente de su demanda había sido divulgado en los medios y sugirió que sólo los padres tenían acceso al documento, lo que dejó entrever la posibilidad de que Martínez hubiera difundido datos del caso.

Magaly Medina negó esa versión y explicó el funcionamiento de la cobertura periodística sobre procesos públicos.

Aludió a la entrevista que el periodista Kurt Villavicencio realizó a Domínguez, puntualizando: “El mismo Kurt que lo estaba entrevistando, lo tenía en sus manos. Él dice que solo el padre y la madre tendrían acceso, como queriendo decir que la madre se lo repartió a todos los medios y eso no es así”.

Frente al cuestionamiento del acceso al documento, la periodista aclaró que cualquier usuario puede consultar los expedientes si cuenta con los datos requeridos.

“Le quiero sacar de la ignorancia, porque parece que él no trabajara en un programa de televisión, no es comunicador. Nosotros, con el número de expediente, vamos a la web y eso es de público acceso y conocimiento, por si acaso, no es un documento privado”, remarcó Medina.

Las afirmaciones de la presentadora profundizan en el marco de la transparencia de los procedimientos judiciales en Perú, donde los expedientes pueden ser consultados por cualquier interesado que disponga del número de proceso u otros datos relevantes.

Este episodio se suma a una serie de intercambios mediáticos entre figuras del espectáculo local, en medio de procesos legales de interés público.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su demanda?

La controversia en torno a Christian Domínguez cobró relevancia luego de que se difundieran en redes sociales videos donde Camila Domínguez, hija de su expareja Melanie Martínez, cuestiona públicamente el comportamiento de su padre y menciona una relación distante desde la etapa en la que él mantenía un vínculo con Karla Tarazona. Esta exposición avivó críticas hacia el cantante, quien optó por abordar el asunto en su espacio televisivo.

En la emisión de Préndete, Domínguez expresó su desconcierto por la publicidad adquirida por el proceso judicial.

“Quiero aclarar que esto era un documento al que solo accedíamos la madre y el padre, nadie más tenía acceso a ese documento que se está discutiendo en los medios”, sostuvo en vivo. De este modo, aludió a una posible filtración desde el entorno familiar y se distanció de cualquier intento deliberado de hacer pública la información.

El también actor manifestó su incomodidad por el alcance mediático de la denuncia, y remarcó las consecuencias para la privacidad de su hija menor.

“Actualmente, ese documento lo manejan todos los canales de televisión. No tengo la intención de desobedecer lo dicho por el juez al inicio de la audiencia, esto era de carácter privado. Ya se vulneraron los derechos y la privacidad de mi menor hija. Esto jamás debió salir a la luz”, puntualizó, según los reportes obtenidos por Magaly TV La Firme.

Durante su intervención, Domínguez repitió que nunca buscó exponer el conflicto fuera de los ámbitos legales y que sus declaraciones públicas respondieron a la insistencia de la cobertura mediática. “Jamás tuve interés en aclararlo ni comunicarlo a la prensa, aunque en reiteradas ocasiones se me consultó sobre este asunto”, reveló. Asimismo, sostuvo que esperaba una resolución reservada para el litigio, tal como se acordó desde el inicio del proceso ante las instancias judiciales.