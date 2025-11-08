Magaly Medina califica de “vergüenza ajena” la pelea entre Pamela López y Pamela Franco: “Estas Pamelas siguen en su charco”. Video: Magaly TV La Firme

El reciente enfrentamiento entre Pamela López y Pamela Franco, ambas vinculadas sentimentalmente al futbolista Christian Cueva, ha generado una fuerte reacción en la farándula peruana. La conductora Magaly Medina, conocida por su estilo directo, calificó la disputa como una “vergüenza ajena” y criticó la vulgaridad del intercambio. Medina expresó su desconcierto ante el cruce de insultos y acusaciones, señalando que “estas Pamelas siguen en su charco” y cuestionando el ejemplo que ofrecen con este tipo de conductas.

La polémica se originó tras un gesto de desagrado de López hacia una imagen de Cueva, lo que provocó una respuesta irónica de Franco. Medina lamentó que López optara por responder en los mismos términos, cayendo en lo que describió como “el fango”. “Lo peor que uno puede hacer cuando alguien le habla desde el fango, es bajar al fango y revolcarse en él y contestar. Eso no se hace”, afirmó la conductora.

Además, indicó que, pese a las diferencias aparentes, ambas mujeres mostraron actitudes similares al dejarse llevar por la rabia y la confrontación pública. La presentadora también cuestionó la actitud de Franco, quien intentó restar importancia al conflicto en redes sociales, pero, según Medina, el daño ya estaba hecho. “Me da vergüenza ajena escuchar este lío de mujeres”, enfatizó la conductora, remarcando que el nivel del enfrentamiento resulta lamentable para cualquier espectadora.

Pamela López: respuestas y desafíos

Pamela López, exesposa de Christian Cueva, respondió a las críticas y comentarios de Pamela Franco. López defendió su posición y cuestionó la autoridad moral de Franco para opinar sobre su vida. “Me lo he comido 50 millones de veces, pero cuando he sido la oficial, obviamente”, declaró con ironía, haciendo referencia a su relación con el futbolista. López fue enfática al rechazar cualquier temor hacia Franco, asegurando que está dispuesta a enfrentarla si es necesario.

“Aquí estoy, parada y sin polo para enfrentarte, mamita. ¿Qué miedo voy a tener de esa mujerzuela? No hay forma”, sentenció en declaraciones recogidas por Amor y Fuego. Además, la trujillana insistió en que su papel siempre fue el de la pareja formal, diferenciándose de la actual relación de Franco con Cueva, a quien calificó como “clandestina”.

Magaly Medina califica de “vergüenza ajena” la pelea entre Pamela López y Pamela Franco: “Estas Pamelas siguen en su charco”.

En otra intervención, López arremetió contra Franco por, según ella, aprovechar el escándalo para obtener notoriedad y promocionar sus actividades artísticas. “No me sorprendería, porque su nombre no sonaba, ni tronaba en ningún lugar; sin embargo, cuando la expuse de la forma como lo hice, siendo una miserable, mentirosa, allí sucedió el milagrito y como es una ‘muca’ aprovechó el momento de sacar su musical”, afirmó en entrevista con Trome.

La influencer también recordó un episodio previo en un aeropuerto, donde evitó confrontar a Franco por respeto a sus hijos, pero advirtió que no dudaría en hacerlo en otra ocasión. “El día del aeropuerto no te pude decir nada porque estaban mis criaturas, pero el día en que te encuentre quizás sí te las pueda decir”, declaró en ‘Amor y fuego’.

Antes de finalizar, López manifestó su confianza en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar y reiteró su disposición a mantenerse firme ante cualquier ataque, convencida de que la verdad terminará por salir a la luz.

Pamela Franco: acusaciones y contrarréplica

Por su parte, Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, respondió a los señalamientos de López con una serie de comentarios en redes sociales y transmisiones en vivo. Franco insinuó que López tiene un “pasado oscuro” en Trujillo y sugirió que no debería presentarse como una persona intachable. “No se debe escupir al cielo, porque si tu pasado no fue tan bonito, tampoco te jactes de ser algo que no eres. No puedes tapar el sol con un dedo, creyendo que porque vienes a otra ciudad, la gente olvidará lo que hiciste en otros lados”, manifestó la cantante.

Franco también invitó a otras mujeres que, según ella, habrían tenido experiencias similares con López, a que se comuniquen con ella para “contarlo todo”. “Invito a todas las esposas y damnificadas a que se comuniquen conmigo por mensaje. Me han contado que son más de cuatro que también han comido fuera del plato”, afirmó.

Magaly Medina calificó de "vulgar" lo dicho por Pamela Franco ante el gesto de Pamela López sobre Christian Cueva. Video: Magaly TV La Firme

En respuesta a las acusaciones de López, Franco minimizó el impacto de los comentarios y la calificó de “dolida”. “Las dolidas que no superan, por favor, ¡supérenlo! Me da risa de quién viene, por eso no me afecta”, expresó la artista. Además, Franco defendió su relación con Cueva y rechazó las críticas sobre su papel en la ruptura del matrimonio anterior.

La cantante también recurrió a frases irónicas para responder a los gestos y declaraciones de López, como cuando señaló: “Nadie puede vomitar en algo que ha comido, y lo ha comido varias veces”, comentario que Magaly Medina calificó como “la vulgaridad en su máxima expresión”.