Perú

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este domingo, 09 de noviembre es:

Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 30ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El clima en Tarapoto, Perú, ubicado en la selva alta amazónica, es tropical húmedo (Köppen Af), con temperaturas cálidas y lluvias durante todo el año, pero con variaciones marcadas según las estaciones de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Temporada de lluvias (octubre a mayo): durante estos meses las tormentas suelen ser cortas pero fuertes, acompañadas de truenos y relámpagos principalmente por la tarde y las noches.

Cabe mencionar que en esta temporada los caminos a atractivos turísticos como la catarata de Ahuashiyacu pueden volverse resbaladizos o inundarse, ya que el promedio mensual de lluvia alcanza los 150-250 mm, con picos que pueden superar los 300 mm en marzo y abril.

Temporada seca (junio a septiembre): durante la temporada seca las lluvias son menos frecuentes y de menor intensidad, con un promedio mensual de 50-100 mm y aunque pueden ocurrir lloviznas y caída de chubascos, los días soleados predominan, lo que facilita el acceso a atractivos turísticos.

En estos meses son más comunes los cielos despejados con mayor cantidad de horas de sol, ideales para visitar la Laguna Azul, cataratas como Ahuashiyacu, o realizar caminatas en la Cordillera Escalera.

Además, los ríos tienen menor caudal, lo que facilita actividades como canotaje o pesca artesanal, pero las cascadas pueden ser menos impresionantes.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Terapoto cuenta con algunos de
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Ministerio de Economía asigna S/317

Alianza Universidad descendió de la

Jean Paul Santa María revive

'Soncora' Marcos regresó a la

Indeci: Más de cien distritos
Defensa de Betssy Chávez acordó

Jean Paul Santa María revive

Alianza Universidad descendió de la

