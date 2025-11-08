Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública | TiKTok

El cantante de cumbia Christian Domínguez manifestó su malestar tras la filtración a la prensa de la demanda por violencia psicológica que interpuso contra Melanie Martínez, madre de su hija. Según explicó en su programa Préndete este viernes 7 de noviembre, solo los involucrados directos tenían acceso al documento. El caso cobró notoriedad luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera información sobre el proceso judicial y su contenido.

La controversia se inició tras la aparición en redes sociales de videos donde Camila Domínguez, hija de la expareja, cuestiona públicamente el comportamiento de su padre e indica que su relación estuvo distante desde su etapa sentimental con Karla Tarazona.

Esta exposición desencadenó una serie de críticas en contra de Domínguez, quien decidió referirse al asunto en televisión, señalando su sorpresa ante el carácter público que adquirió el proceso.

“Quiero aclarar que esto era un documento al que solo accedíamos la madre y el padre, nadie más tenía acceso a ese documento que se está discutiendo en los medios”, expresó Christian Domínguez durante la transmisión del programa.

Con esta declaración, el artista dejó entrever que la filtración se produjo desde el entorno más cercano de la familia, marcando su distancia respecto a la difusión.

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

El intérprete lamentó el impacto mediático que alcanzó la denuncia, subrayando las implicancias que tiene para la privacidad de su hija. “Actualmente, ese documento lo manejan todos los canales de televisión. No tengo la intención de desobedecer lo dicho por el juez al inicio de la audiencia, esto era de carácter privado.

Ya se vulneraron los derechos y la privacidad de mi menor hija. Esto jamás debió salir a la luz”, destacó Domínguez, según los reportes recogidos por Magaly TV La Firme.

A lo largo de su intervención, Christian Domínguez reiteró que su intención nunca fue ventilar el conflicto públicamente, señalando que respondió solo por la presión mediática que generó el tema.

“Jamás tuve interés en aclararlo ni comunicarlo a la prensa, aunque en reiteradas ocasiones se me consultó sobre este asunto”, indicó el cantante. Enfatizó que aguardaba una resolución reservada del litigio entre ambas partes, tal como había sido acordado al inicio del proceso judicial.

Christian Domínguez habla de la demanda contra Melanie Martínez | TiKTok

El caso sigue atrayendo cobertura en diversos medios peruanos, al tiempo que la opinión pública debate sobre la protección de los derechos de los menores en disputas familiares expuestas mediáticamente.

Domínguez pide disculpas públicas a su hija

Christian Domínguez ofreció disculpas públicas a su hija en medio de la controversia generada por la filtración de la demanda judicial contra Melanie Martínez. El cantante admitió que los episodios personales y mediáticos que protagonizó en los últimos años han dejado huella en la adolescente, razón por la que considera indispensable someterse juntos a un tratamiento profesional para reparar los vínculos familiares.

Durante la emisión de su programa, Domínguez reconoció sentirse responsable por el impacto emocional que los conflictos públicos han tenido en su hija. “Seguramente están mis errores, en su subconsciente está cada error que he cometido y le pido disculpas por estos errores. Sé que he marcado muchas cosas y por eso pido ayuda”, aseguró.. El cantante expresó preocupación por la posibilidad de que su hija repita patrones derivados de su historia personal y mediática.

Christian Domínguez llora al hablar de su hija.

El intérprete aclaró que el objetivo del proceso legal no es enfrentarse a Melanie Martínez, sino lograr que ambos reciban orientación profesional. “El proceso no busca un enfrentamiento, sino una intervención que nos ayude a sanar heridas”, afirmó. Además, resaltó su compromiso para acompañar emocionalmente a su hija y subrayó que trabajará en corregir los errores del pasado.

Domínguez insistió en la necesidad de que el juez ordene terapia familiar para ambos, lo cual, según su perspectiva, contribuirá a restablecer la confianza y fortalecer el lazo entre padre e hija. “Ojalá que el juez nos obligue a ir a terapia juntos. Yo quiero que estés bien, que seas fuerte, buena mujer, respetuosa… muchas cosas buenas para ti”, manifestó públicamente.